In Bezug auf den anhaltenden Konflikt in der Ukraine sagte Luiz Inacio Lula da Silva, Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ein Interesse daran gehabt, sein Land in einen Krieg zu stürzen.

Der ehemalige brasilianische Präsident machte seine Erklärungen in einem Interview mit dem Time Magazine, in dem er auch sagte, dass der Westen sich bemüht, Wolodymyr Selenskyj zu ermutigen, den Konflikt fortzusetzen.

„Er wollte Krieg. Wenn er ihn nicht gewollt hätte, hätte er ein bisschen mehr verhandelt“, sagte der brasilianische Vorsitzende der Arbeiterpartei und verwies auf die Haltung von Wolodymyr Zelesky während des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts dass „es aussieht, als wäre er Teil einer Show. Er ist morgens, mittags und abends im englischen, französischen und deutschen Parlament im Fernsehen, als würde er für ein politisches Amt werben. Er sollte sich mehr um den Verhandlungstisch kümmern“.



Gleichzeitig wirft Lula den Westmächten vor, Hass gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu schüren. In diesem Zusammenhang sagte er, dass „die Leute Hass gegen Putin schüren. Das wird die Dinge nicht lösen. Wir müssen uns einigen.“

Zur US-Position zum Konflikt sagte Lula, Präsident Joe Biden habe nicht die richtige Entscheidung getroffen. „Die Vereinigten Staaten haben ein sehr wichtiges Gewicht und hätten den Konflikt vermeiden können. Biden hätte mehr involviert sein können; er hätte nach Moskau fliegen und mit Putin sprechen können. Es ist diese Art von Haltung, die wir von einem Führer erwarten“, sagte ersterer Präsident sagte.

Der russische Präsident Wladimir Putin startete am 24. Februar eine spezielle Militäroperation in der Ukraine, nachdem Kiew die Bedingungen der Minsker Vereinbarungen von 2014 nicht eingehalten und Moskau schließlich die Volksrepubliken Donezk und Luhansk anerkannt hatte.

Präsident Wladimir Putin hat wiederholt gesagt, dass die Operation darauf abzielte, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren, während die ukrainischen Behörden ihrerseits behaupteten, die Militäroperation sei nicht provoziert worden.

Seitdem hat der Kreml die Nichtaufnahme der Ukraine in den US-geführten NATO-Militärblock gefordert, ihren neutralen Status erklärt und auch die anhaltende Unterstützung westlicher Länder und ihrer Verbündeten weltweit bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland angeprangert.

Von den westlichen führenden Politikern sei es unverantwortlich, Selenskij zu feiern, statt sich auf Verhandlungen hinter verschlossenen Türen zu konzentrieren:

„Wir ermutigen diesen Typen – und dann denkt er, er sei das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Wir sollten ein ernsthaftes Gespräch führen: ‚OK, du warst ein netter Komiker. Aber lass uns keinen Krieg führen, damit du im Fernsehen auftauchst.'“

https://www.telesurenglish.net/news/Ukrainian-President-Was-Interested-in-War—Lula-20220504-0017.html

