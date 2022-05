VIDEO LINK HIER

Ein ehemaliges Biolabor der NATO in Mariupol wurde unter die Lupe genommen und es wurde herausgefunden, dass das Gebäude am 24. Februar von ukrainischen Sicherheitskräften in Brand gesteckt wurde.

Zuvor wurde offenbar eine große Anzahl von Proben und Materialien aus dem Labor entfernt.

Die vorsorgliche Zerstörung legt nahe, dass das Biolabor als militärische Einrichtung gehandhabt wurde, als eine Sicherheitseinrichtung mit streng geheimen Daten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related