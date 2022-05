US-Aktivisten hoffen, dass die Aufklärung über das Massaker von Odessa der Welt hilft, das wahre Wesen der ukrainischen Regierung zu verstehen. Interview mit Phil Wilayto, Koordinator der Odessa Solidarity Campaign (Sputniknews)

WASHINGTON (Sputnik) – US-Aktivisten hoffen, der internationalen Gemeinschaft helfen zu können, das wahre Wesen der ukrainischen Regierung zu verstehen, indem sie über die Ereignisse in Odessa im Mai 2014 aufklären, sagte der US-Menschenrechtsaktivist und Koordinator der Odessa Solidarity Campaign, Phil Wilayto, gegenüber Sputnik.

„Auf persönlicher Ebene war das Privileg, an der zweiten jährlichen Gedenkfeier in Odessa teilzunehmen, eine zutiefst bewegende Erfahrung für mich und eine Gelegenheit, Zeuge des enormen Mutes der Menschen in Odessa zu werden, die entschlossen waren, ihre Gedenkfeier trotz der Tatsache zu halten, dass die faschistischen Organisationen drohten, sie zu töten“, sagte Wilayto. „Und auf politischer Ebene ist die weitere Offenlegung dessen, was am 2. Mai 2014 geschah, hoffentlich ein Beitrag dazu, der Welt dabei zu helfen, die wahre Natur der ukrainischen Regierung und der Ereignisse und Prozesse zu verstehen, die zur gegenwärtigen Krise geführt haben.“

Das Massaker von Odessa im Jahr 2014, fügte Wilayto hinzu, wurde als einer der schlimmsten Gewaltakte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet.

„Nach dem Putsch im Februar begannen lokale Organisatoren in Odessa, eine Petition zu verteilen, in der die Volkswahl der Provinzgouverneure gefordert wurde, anstatt sie weiterhin von einer inzwischen rechtsgerichteten Regierung ernennen zu lassen“, sagte er.

Der von offen faschistischen Organisationen angeführte mörderische Angriff sei nicht nur eine große lokale Tragödie, fügte Wilayto hinzu, sondern beweise auch, dass die neue Regierung in Kiew bereit sei, weiterhin mit den neonazistischen paramilitärischen Organisationen zusammenzuarbeiten, die ihr geholfen hatten, sie an die Macht zu bringen.

„Zu den berüchtigtsten Gruppen gehört das Asow-Bataillon, das direkt in das ukrainische Militär integriert wurde“, sagte Wilayto.

Wilayto betonte weiter, dass es heute in der Ukraine unmöglich sei, sich offen gegen die Regierung auszusprechen.

„Seit Beginn der Feindseligkeiten am 24. Februar hat Präsident [Volodymyr] Selenskyj elf politische Oppositionsparteien verboten und ihnen vorgeworfen, ‚pro-russisch‘ zu sein, obwohl viele von ihnen gegen die russische Invasion waren“, erklärte er. „Am selben Wochenende verstaatlichte der Präsident die TV-Nachrichtensender und fasste alle nationalen Fernsehsender zu einer von der Regierung betriebenen Plattform zusammen, um eine ‚einheitliche Informationspolitik‘ zu schaffen.“

Inzwischen, so Wilayto weiter, seien viele Personen angegriffen worden.

„Von Yuri Tkachev, Chefredakteur von Timer, einer unpolitischen Online-Publikation in Odessa, der zufällig ein ethnischer Russe ist, bis zu Mikhail und Aleksandr Kononovich, Brüdern und Jugendführern der Kommunistischen Partei der Ukraine, die im März inhaftiert wurden“, sagte er. „Aber über nichts davon wird hier im Westen berichtet.“

Wilayto betonte, dass ein Großteil der Fakten über das Massaker von Odessa bereits bekannt sei, unter anderem durch die vielen Online-Videos und Bilder, die zeigen wie das Hauses der Gewerkschaften in Flammen steht, die Menschen zeigen, die aus dem dritten und vierten Stock springen, um sich vor dem Verbrennen zu retten. Es zeigt auch Menschen, die beim Aufprall auf den Boden geschlagen werden, und die Gesichter der Mörder sowie die Untätigkeit der Polizei.

Trotz all dieses öffentlichen Wissens, betonte der Aktivist, sei immer noch nicht bekannt, wer letztendlich für das Massaker verantwortlich sei.

„Wir wissen, dass es den Interessen der Zentralregierung diente, die besorgt war, dass sich in Odessa eine separatistische Bewegung entwickeln könnte, aber wir wissen nicht, ob das Massaker von oben orchestriert wurde oder ob die Täter nach dem Massaker nur geschützt wurden“, sagte er . „Aber die Tatsache, dass Kiew nie eine unabhängige internationale Untersuchung des Massakers zugelassen hat, spricht Bände.“

Unterdessen habe Washington nicht verlangt, dass die Mörder vor Gericht gestellt werden, fügte Wilayto hinzu, weil das Massaker auch den Interessen der USA gedient habe, indem es dazu beigetragen habe, die Macht der neuen Pro-US- und Pro-NATO-Regierung zu festigen.

„Außerdem müssen die Vereinigten Staaten ihre eigenen Massaker an indigenen Völkern, Afroamerikanern und anderen Farbigen hier zu Hause noch vollständig untersuchen“, sagte er.

Eine Reihe von US-Aktivistengruppen werden des Massakers von 2014 in der Stadt Odessa gedenken, indem sie öffentliche Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa organisieren, sagte Phil Wilayto.

„In diesem Jahr haben wir mit zwei anderen Organisationen zusammengearbeitet – der Union der politischen Emigranten und politischen Gefangenen der Ukraine, die sich aus Menschen zusammensetzt, die aufgrund politischer Repressionen gezwungen wurden, die Ukraine zu verlassen, oder die von der ukrainischen Regierung inhaftiert wurden; und das Coop Anti-War Cafe, ein Treffpunkt für lokale und internationale Friedensaktivisten in Berlin, Deutschland“, sagte Wilayto. „Gemeinsam haben wir einen Aufruf zur internationalen Solidarität mit den Menschen in Odessa veröffentlicht und am 2. Mai lokale Aktionen mit den Parolen ‚NEIN zum Faschismus! NEIN zur Nato! JA zu einer multipolaren Welt, die auf Kooperation basiert, nicht auf Konfrontation!’“

Wilayto bemerkte, dass die Organisatoren immer noch eine Liste von Städten zusammenstellen, in denen Veranstaltungen stattfinden werden, und fügte hinzu: „Wir wissen, dass sie zumindest in Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten stattfinden werden.“

Die Organisatoren erstellen auch ein Webinar mit Vertretern der drei Organisationen, das am 2. Mai bereit sein wird, Inhalte online zu stellen, sagte Wilayto.

„Das Webinar geht auf die Prozesse und Ereignisse ein, die zur gegenwärtigen Krise in der Ukraine geführt haben: die stetige Osterweiterung der NATO und die US-Unterstützung für den rechten Putsch von 2014, der zum Massaker von Odessa führte, sowie zu die Entwicklungen auf der Krim und im Donbass“, sagte er.

Wilayto wies darauf hin, dass die Odessa Solidarity Campaign – ein Projekt der Virginia Defenders for Freedom, Justice and Equality – jedes Jahr lokale Aktionen auf der ganzen Welt ermutigt, um an die tragischen Ereignisse vom 2. Mai 2014 zu erinnern, als mindestens 42 Menschen ermordet wurden. Von einem faschistisch geführten Mob im Haus der Gewerkschaften in Odessa, Ukraine.

Wilayto sagte, die Aktivisten hätten dies getan, seit sie am 2. Mai 2016 in der Rolle internationaler Beobachter nach Odessa gereist seien, um an der zweiten jährlichen Gedenkfeier des Massakers teilzunehmen.

„In den vergangenen Jahren gab es bis zu 20 lokale Veranstaltungen in ganz Europa und Nordamerika, um die Opfer zu ehren und die anhaltende Forderung der Menschen in Odessa nach einer internationalen Untersuchung der Massenmorde zu unterstützen, was die ukrainische Regierung selbst nie zugelassen hat ,“ sagte er.

Am 2. Mai 2014 sperrten ukrainische Nationalisten Pro-Föderalismus- Demonstranten im Gewerkschaftshaus von Odessa ein und steckten das Gebäude in Brand. Nach Angaben der Vereinten Nationen starben bei Zusammenstößen mit den Radikalen fast 50 Menschen und rund 250 Demonstranten wurden verletzt.

Die Zusammenstöße in Odessa wurden zu einem der tödlichsten Ereignisse während der Maidan- und Anti-Maidan-Demonstrationen in der Ukraine, die Ende 2013 begannen. Moskau hat wiederholt Kiews Schritte bei der Untersuchung der tödlichen Tragödie kritisiert und die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtsgruppen aufgefordert, Nachforschungen anzustellen die Ursachen des Massakers.

