Die Botschaft der Russischen Föderation in Berlin weist Vorwürfe von Bundesinnenministerin Faeser zurück, in der diese der Botschaft die Verbreitung von Desinformationen vorgeworfen hatte.

Die Botschaft der Russischen Föderation hatte eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sich über die Äußerungen von Bundesinnenministerin Faeser bestürzt zeigte.

In der Veröffentlichung hieß es:

„Die haltlosen Vorwürfe gegen die russische diplomatische Vertretung haben mit der Realität nichts zu tun. Die Botschaft mischt sich nicht in innere Angelegenheiten Deutschlands ein und verbreitet keine Desinformation und Propaganda. Unsere Kommentare stützen sich ausschließlich auf Fakten und geprüfte Informationen. Wir bemühen uns, den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland die offizielle Position Russlands zu vermitteln. Wir halten es für kontraproduktiv, wenn eine Sichtweise, die nicht mit dem Mainstream übereinstimmt, als „falsches Narrativ“ dargestellt wird.

Der Schutz legitimer Rechte, Interessen und der Würde der im Ausland lebenden russischen Landsleute bleibt eine der zentralen Aufgaben der russischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen. Sie halten sich streng an die Befugnisse und Zuständigkeiten, die sich aus den einschlägigen internationalen Konventionen und den Gesetzen des Aufenthaltslandes ergeben.

Die Botschaft ist weiterhin offen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium und steht für einen Dialog über alle Fragen von gemeinsamem Interesse zur Verfügung.“

In einem Zeitungsinterview hatte Bundesinnenministerin Faeser der Botschaft der Russischen Föderation zuvor vorgeworfen, Falschnachrichten über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten. Die Behörde nutze ihre Plattform im Netz für Desinformationskampagnen und Kriegspropaganda.



Weiter sagte die Bundesinnenministerin, dass man als Konsequenz bereits 40 russische Diplomaten ausgewiesen habe, die vermutlich für russische Nachrichtendienste tätig seien.

https://de.nachrichten.yahoo.com/faeser-wirft-russischer-botschaft-desinformationskampagnen-075307419.html



https://russische-botschaft.ru/de/2022/05/04/kommentar-der-botschaft-der-russischen-foederation-in-deutschland-2/

