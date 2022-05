2. Mai – Erinnerung an das Progrom in Odessa – Rede von Ingrid Koschmieder: Einblick in den politischen Alltag: Die bewaffenten „Freiwilligenbatallione“ in der Ukraine

Einblick in den politischen Alltag: Die bewaffenten „Freiwilligenbatallione“ in der Ukraine

Es gibt sicher viele Gründe für ein Odessa-Gedenken in Berlin. Ich will hier drei nennen:

Die Ausschreitungen am 2. Mai 2014 haben – obwohl sie die größten ihrer Art seit 1945 in Europa sind mit 48 Toten und weit über 200 Verletzten – auch nach 8 Jahren keinerlei rechtliche oder politische Aufarbeitung in der Ukraine erfahren. Anfragen und Vorermittlungen von Europarat und der UN verliefen im Sande. Wie kann das sein?

Die deutsche Politik nahm mit dem damaligen Außenminister Steinmeier eine billigende oder zumindest untätige Haltung gegenüber dem Putsch von 2014 in Kiew ein, die davon ausgehenden Folgen, vor allem das Pogrom in Odessa als Initialzündung des Bürgerkriegs im Osten wurden und werden übergangen. Nebenbei: Auch als Garantiemacht der 2. Minsker Abkommens blieb Deutschland untätig. Wie ist dieses schändliche Wegducken zu erklären?

Die Bildung von vielen militanten rechtsextremen Freiwilligen-Formationen, die seit 2014 vor allem im Osten und Südosten der Ukraine ihr Unwesen treiben, ist in der Hauptpresse in Deutschland kaum ein Thema. Neonazistische Abzeichen wurden abgestritten, versehentlich entlarvende Bilder ausgetauscht, das ganze Thema möglichst übergangen.

Es ist so wichtig, das nicht hinzunehmen, sich damit nicht abzufinden. Für die Überlebenden und ihre Familien in der Ukraine – aber auch für uns hier, für die Verhältnisse in diesem Land, für unsere eigene Menschlichkeit und Glaubwürdigkeit.

In meinem Beitrag möchte ich eines der eher positiven Medienbeispiele für realistische Berichte über die Ukraine vorstellen, der sich mit dem Bereich der sog. Freiwilligen-Bataillons befasst. Veröffentlicht von der Bundeszentrale für politische Bildung, ist es ein aus dem englischen Sprachraum übernommener Beitrag, der immerhin einen Teilaspekt des Handlungsraums dieser neonazistischen Kämpfer-Formationen ungeschönt darstellt. Um deren Entstehungsbedingungen geht es nicht. Der Text liest sich wie eine Information etwa für Geschäftsleute, die vorhaben, in der Ukraine tätig zu werden, um einschätzen zu können, vorauf sie sich einlassen. Die aufgeführten Fakten sind erschreckend. Sie zeigen die Ukraine als äußerst schwachen, wenn nicht gar gescheiterten Staat. Der Text wurde vor 2,5 Jahren veröffentlicht. Ich stelle ihn in einer von mir gekürzten Fassung vor. Geschrieben von Huseyn Aliyev, trägt er den Titel: „Bewaffnete Freiwilligenbataillone als informelle Machthaber in der Ukraine“

Bei den Maidan-Unruhen und nach dem Staatsstreich habe sich ein neuer Akteur auf die politische Bühne der Ukraine katapultiert. „Wie weit reicht der Einfluss dieser informellen Akteure und mit welchen Mitteln wird er durchgesetzt?“ fragt einleitend der Autor.

Die „territorialen Verteidigungsbataillone“ etablieren sich

Das Massaker am 2.Mai in Odessa wirkt rückblickend wie ein Initialakt. Die ukrainischen Freiwilligenbataillone wurden danach auch offiziell im Donbass im Frühjahr 2014 gegen die für Autonomie kämpfenden Städte und Gebiete einge-setzt. Nur wenige Monate später wurden die meisten Freiwilligenbataillone als Spezialeinheiten entweder unter das Kommando der Nationalgarde oder des Innenministeriums gestellt, in einem Fall auch in die reguläre Armee aufgenommen. Als anerkannte Sicherheitskräfte in den ukrainischen Streitkräften erhalten sie ein schmales Gehalt vom Staat. Es gibt über 20 aktive Freiwilligenverbände in der Ukraine.

Bei den Parlamentswahlen 2014 konnten sich einige Anführer der Freiwilligenbataillone einen Sitz im Parlament sichern. Die Gründer der Bataillone Asow, Rechter Sektor, Ajdar, Donbass und Dnipro-1 wurden ins Parlament gewählt und erhielten dadurch eine Statusaufwertung, mehr Einfluss und politische Immunität.

Herausforderer der Regierung von innen

Ihr Doppelcharakter als Teil der staatlichen Sicherheitskräfte, aber auch in Konkurrenz zu diesen ermöglicht es den Freiwilligentruppen die Regierung herauszufordern und das staatliche Gewaltmonopol informell zu untergraben. Da sie über weitere Quellen der Geldeinnahme verfügen, konnten sich die Bataillone ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Staat weitgehend erhalten. Sie verfügen über eigene Logistik und Administration und setzen noch immer auf freiwillige Kämpfer und nicht auf Rekrutierungen durch die Wehrpflicht.

Ihre Anführer werfen der Regierung regelmäßig Korruption, Veruntreuung und den Verrat ukrainischer Interessen vor. Mitglieder des Ajdar-Bataillons drohten 2015 sogar, die Regierung zu stürzen und den „Krieg nach Kiew [zu] tragen“.

Auch über Demonstrationen und Kundgebungen üben sie aktiv Druck auf die Politik aus. Seit den Maidan-Protesten 2013/14 nehmen Mitglieder der Freiwilligenbataillone regelmäßig an regierungskritischen Protestveranstaltungen teil. Allein 2016 waren Mitglieder von Asow und dessen politischen Arm „Nationales Korps“ auf mehr als 30 Demonstrationen unterwegs. In einigen Fällen kam es zu Gewaltausbrüchen. So unterstützten z. B. im August 2015 Mitglieder des Sitsch-Bataillons hunderte Rechtsextremisten bei gewaltsamen Auseinandersetzungen vor dem Parlament. Bei den Protesten gegen das umstrittene Dezentralisierungsgesetz, das den von regierungskritischen russischsprachigen Gebieten im Donbass größeren Autonomiestatus zusichern sollte, warfen die Milizen Molotowcocktails und Handgranaten auf die Polizei und töteten vier von ihnen.

Bürgerwehren statt Polizei

Neben der Teilnahme an Straßenprotesten versuchen Freiwilligenbataillone zusehends, Aufgaben der Polizei zu übernehmen. Die berüchtigte „Nationale Miliz“ wurde von Asow und seinem „Nationalen Korps“ im Frühjahr 2017 gegründet, um in ukrainischen Städten zu patrouillieren und gegen Straßenkriminalität, öffentlichen Alkoholkonsum, Drogenhandel und andere „anti-ukrainische“ Verbrechen vorzugehen. Die „Nationale Miliz“ besteht aus mehr als 1.000 Mitgliedern und ist in 13 Regionen des Landes aktiv.

Bemerkenswert ist, dass die Nationale Miliz kurz nach der Gründung einer neuen Streifenpolizei entstand, die das Ergebnis einer großangelegten Polizeireform war, die maßgeblich von der EU und den USA unterstützt wurde. Mitglieder der „Nationalen Miliz“ erklären in Interviews immer wieder, dass „die Polizei ihre Aufgaben nicht erfüllt“.

C14 (Freiwilligen-Nachwuchsorganisation) erhielt nach Berichten des Radiosenders „Hromadske“ Zuschüsse vom Ministerium für Jugend und Sport für patriotische Bildung und den Kampf gegen Homophobie, verübte immer wieder brutale Angriffe auf die Roma-Bevölkerung. Laut Human Rights Watch verübten Mitglieder der Nationalen Miliz, des Rechten Sektors und anderer Bataillone alleine im Jahr 2018 im gesamten Land mehr als 20 Angriffe auf ethnische Minderheiten, die LGBT-Community und Menschenrechtsaktivisten.

4. Herausforderung an der Staat von außen: Auftragsmorde

Ihr Zugang zu Waffen und ihre militärische Erfahrung machen Freiwilligenkämpfer zu begehrten Auftragskillern für konkurrierende Geschäftsleute, Oligarchen oder rivalisierende Politiker. Je nachdem, wer sie bezahlt, haben die Bataillone schon unterschiedliche Seiten in den kriminellen Fehden verschiedener informeller Machthaber eingenommen.

Eine Aufzählung von prominenten Fällen aus früheren Jahren:

Mordversuch an dem Abgeordneten Ihor Mosijtschuk , sowie

die tödlichen Attentate auf die tschetschenische Aktivistin Amina Okujewa, den belarussisch-russischen Journalisten Pawel Scheremet, den georgisch-tschetschenischen Kremlkritiker Timur Makhauri, den ehemaligen russischen Abgeordneten Denis Woronenkow und den ukrainischen Geheimdienstoffizier Maxim Schapowal.

Da einige der genannten Opfer zu bestimmten Bataillonen freundschaftliche Beziehungen pflegten, zu anderen hingegen nicht, könnten auch Konflikte zwischen den einzelnen Gruppierungen bei der Auswahl der Opfer eine Rolle gespielt haben. Zudem scheinen finanzielle Erwägungen bei der Wahl der Opfer wichtiger gewesen zu sein als nationalistische Motive. Auch weniger prominente Personen können gefährdet sein. Nicht einmal finanzielle Unterstützer der Bataillone sind sicher vor Mordanschlägen.

Auftragsmorde sind nur eine Möglichkeit, wie sich Bataillonsmitglieder auf illegale Weise Geld beschaffen können. Oft werden sie auch für bewaffnete Überfälle und andere „Problemlösungen“ engagiert. Seit 2017 schützen Freiwilligenbataillone gegen Bezahlung auch private Unternehmen vor Überfällen und Razzien. Die Website vesti.ukr berichtet, dass die Dienste eines Bataillonskämpfers etwa 1.000 Hrywnja (ca. 32 Euro) pro Tag kosten. Laut der Website Strana.ua gibt es etwa 30.000 aktive und ehemalige Bataillonsmitglieder, die regelmäßig informelle Sicherheitsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen anbieten.

Bewaffnete Freiwillige schützen aber nicht nur Unternehmen vor Überfällen, sondern sind auch selbst an Überfällen beteiligt. Zum Beispiel engagierten die rechten Abgeordneten Dmytro Linko und Ihor Mosijtschuk Freiwilligenkämpfer für den Überfall auf ein Notariat und die gewaltsame Ablösung des Geschäftsführers des Kiewer Darnyzja-Einkaufzentrums.

Einige Bataillone, allen voran die Einheiten des Asow-Bataillons, sind eng mit dem informellen Finanznetzwerk der mächtigen Oligarchen Rinat Achmetow und Ihor Kolomojskij verbunden. Es ist bekannt, dass Asow an mehreren Unternehmen beteiligt ist, einschließlich einer eigenen Sicherheitsfirma, die ehemalige Kämpfer beschäftigt und unter anderem Geschäfte und Fabriken bewacht, die Achmetow gehören. Ebenso ist bekannt, dass Achmetow, Kolomojskij sowie der ebenfalls einflussreiche Oligarch Dmytro Firtasch den Rechten Sektor, Asow und andere große Freiwilligenbataillone finanzieren.

Fazit

Obwohl Freiwilligenbataillone sich als einflussreiche informelle Interessengruppen etabliert haben, versichern ukrainische Politiker der internationalen Gemeinschaft, dass die Bataillone keine politische Macht sind. In der Tat zeigen Umfragen des Rasumkow-Zentrums, dass nur 0,5 Prozent der Bevölkerung den politischen Arm des Nationalen Korps und 0,3 Prozent die Partei Rechter Sektor unterstützen. Andererseits – das wird hier ausgelassen – machen Mitglieder der Freiwilligen-Bataillone seit 2014 Karriere in staatlichen Strukturen, werden als Parlamentssprecher gewählt, werden in den nationalen Sicherheitsrat oder in Kommandostellen von Polizei und Armee berufen, werden als politische Berater aufgewertet.

Aufgrund der stillschweigenden Unterstützung durch mächtige Figuren wie z. B. den 2021 zurückgetretenen Innenminister Arsen Awakow bleiben die Bataillone unbehelligt. Eine Reihe ukrainischer Analysten sehen die Bataillone in einer „Brückenfunktion“ zwischen der Regierung und den mächtigen informellen Netzwerken der Oligarchen und Gangsterbosse einnehmen. Trotz ihrer Kritik an der Regierung wollen sie den Erhalt der bestehenden politischen Ordnung. Das ermöglicht ihnen, an erhebliche finanzielle Mittel zu gelangen und die Unterstützung aller Seiten und Akteure für ihren Machterhalt zu sichern.

Bei diesen Verhältnissen kann man der ukrainischen Bevölkerung nur wünschen, dass diese Geisel der Gesellschaft verschwindet.

