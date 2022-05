Infopaket & Aktionsaufruf. 2. Mai 2022: Internationaler Tag der Solidarität mit den Antifaschisten in der Ukraine (Odessa Solidarity Campaign)

Erstellt von der Odessa Solidarity Campaign der Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality

Acht Jahre nach dem Massaker von Odessa wurde eine neue Repressionswelle gegen die Menschen dieser Stadt in der Südukraine entfesselt.

Laut dem Mainstream-Journal Odessa behauptet die Abteilung für strategische Ermittlungen der Nationalen Polizei, dass russische Agenten planen, am 2. Mai in Odessa Unruhen anzuzetteln, mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen.

Der 2. Mai ist der Jahrestag des Massakers von 2014, bei dem ein faschistisch angeführter Mob mindestens 42 Progressive im Gewerkschaftshaus von Odessa ermordete. Dies geschah nur wenige Monate nach dem von den USA unterstützten rechten Putsch, der eine antirussische, pro-NATO-Regierung mit offener Unterstützung von Neonazi-Organisationen an die Macht brachte. Jedes Jahr am 2. Mai versammeln sich Tausende Odessaner am Ort des Massakers, um friedlich ihrer Toten zu gedenken und Gerechtigkeit für die Opfer zu fordern. In Erwartung dieser „Unruhen“ verhängt die regionale Militärverwaltung in diesem Jahr eine Ausgangssperre für die gesamte Stadt am 2. Mai. Alle öffentlichen Verkehrsmittel werden stillgelegt. Es werden bereits Massenverhaftungen durchgeführt.

Offensichtlich haben die Behörden Angst, dass sich die Menschen von Odessa erneut in einer Gedenkstätte versammeln, die die Toleranz und Zusammenarbeit der Regierung mit offen faschistischen Organisationen aufdeckt – nicht die Erzählung, die von Washington und den westlichen Mainstream-Medien verbreitet wird.

Wenn die Menschen in Odessa nicht sprechen können, müssen wir unsere Stimme in Solidarität mit ihnen und ihrer Forderung nach Gerechtigkeit erheben.

Die Odessa-Solidaritätskampagne Die Virginia Defenders for Freedom, Justice and Equality ist eine ehrenamtlich tätige Aktivistenorganisation mit vielen Themen und Sitz in Richmond, Virginia, USA. Zusätzlich zu unseren 20-jährigen Gemeinschaftskämpfen haben wir uns immer gegen US-Kriege eingesetzt. Und wir wissen sehr gut, dass Washington über diese Kriege lügt. Sie hat über Vietnam gelogen, sie hat über den Irak gelogen und sie lügt heute über die Ukraine. 2016 reisten wir nach Odessa, um mit den Menschen dieser Stadt solidarisch zu sein, als sie des zweiten Jahrestages des schlimmsten Bürgerkriegs in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gedachten. Nach unserer Rückkehr nach Richmond gründeten wir die Odessa Solidarity Campaign um die antifaschistische Bevölkerung von Odessa und ihre Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Massakers zu unterstützen, was die ukrainische Regierung nie zugelassen hat. Jedes Jahr haben wir zu lokalen Aktionen aufgerufen, um an das Massaker zu erinnern und die Forderung der Menschen in Odessa nach Gerechtigkeit zu unterstützen.

Wer ist verantwortlich für den heutigen Krieg in der Ukraine?

Heute ist die Ukraine in einen schrecklichen Krieg verwickelt. Wir unterstützen den russischen Angriff auf die Ukraine nicht, aber wir versuchen zu erklären, was ihn unvermeidlich gemacht hat: die stetige Ausweitung der NATO bis an die Grenzen Russlands und die Unterstützung der USA für den rechten Putsch vom Februar 2014, der die Voraussetzungen dafür geschaffen hat Das Massaker von Odessa und alles, was danach folgte.Es ist von entscheidender Bedeutung, die Rolle zu verstehen, die die US-Regierung im aktuellen Krieg spielt.

Laut der New York Times vom 30. April bittet Präsident Biden den Kongress, weitere 33 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine zu genehmigen: „Der Antrag stellte eine außergewöhnliche Eskalation der US-Investitionen in den Krieg dar, mehr als eine Verdreifachung der gesamten Nothilfeausgaben und einen Rückschlag für die Vereinigten Staaten Die Staaten sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr so ​​viel für die Ukrainer auszugeben, wie sie im Durchschnitt jedes Jahr für ihren eigenen Krieg in Afghanistan ausgegeben haben, oder mehr.“

Diese „Hilfe“ erfolgt zusätzlich zur laufenden Ausbildung ukrainischer Soldaten, der Entsendung Tausender zusätzlicher US-Truppen nach Europa und der Bereitstellung von Informationen für das ukrainische Militär.

Es ist unvorstellbar, dass Washington all dies tut, ohne der Ukraine gleichzeitig zu sagen, wie sie den Krieg führen soll. Dies ist kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, es ist ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland, ein Krieg, der schon seit langem im Entstehen ist.

Es ist eine alte Binsenweisheit, dass das erste Opfer eines Krieges die Wahrheit ist. Aber ganz gleich, wie oft wir über Washingtons Kriege belogen wurden, die Leute neigen immer noch dazu, den Kriegsmachern den Vorteil des Zweifels zu geben, besonders wenn praktisch alle Nachrichtenmedien die offizielle Linie wiederholen.Was können wir tun?

Wir können uns erziehen. Dieses Informationspaket soll versuchen, den Lügen entgegenzuwirken, die uns über die Ukraine, den Krieg und die Verantwortung für die aktuelle Tragödie erzählt werden. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich über diesen Krieg zu informieren, der das Potenzial hat, einen viel breiteren Konflikt zu entfachen, einen, in dem es keine Gewinner geben wird. Wir können unsere Stimme in Solidarität mit den antifaschistischen Menschen in Odessa und der ganzen Ukraine erheben. Versammeln Sie ein paar Ihrer Freunde und Kollegen, halten Sie Schilder hoch mit der Aufschrift „Wir erinnern uns an das Massaker von Odessa und fordern Gerechtigkeit für die Opfer!“ Machen Sie ein Foto und posten Sie es in den sozialen Medien. Dann senden Sie uns das Foto mit dem Namen der Stadt und der Trägerorganisation zu. Wir werden die Fotos zusammenstellen und bewerben und dafür sorgen, dass die Welt weiß, dass sich die Leute daran erinnern und sich darum kümmern. Bisher sind uns Aktionen bekannt, die für den 2. Mai in Richmond, Baltimore, Vancouver, Berlin und Moskau geplant sind, sowie Webinare, die vom International Action Center und gemeinsam von der Odessa Solidarity Campaign, dem Coop Antiwar Café in Berlin und der Union of Political geplant sind Emigranten und politische Gefangene der Ukraine. Und schließlich lassen Sie uns wissen, ob Sie in Kontakt bleiben und zusammenarbeiten möchten, um die Justiz in der Ukraine zu unterstützen.

Für eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens für alle,

Phil Wilayto

Koordinator, Odessa Solidarity Campaign

PO Box 23202, Richmond, VA 23223

https://odessasolidaritycampaign.org



E- Mail: DefendersFJE@hotmail.com

Telefon/Text: 1.804.644.5834

WEBINARS

May 2, 2022: A Webinar on the International Day of Solidarity with the People of Odessa

Moderator: Kat McNeil – Member, Antiwar Committee of the Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality

Presenters:

Phil Wilayto – Editor, The Virginia Defender newspaper, and coordinator, Odessa Solidarity Campaign, speaking on what led up to the present situation: the steady eastward expansion of NATO and U.S. support for the right-wing coup of 2014.

Leonid Ilderkin – Member, Coordination Council of the Union of Political Emigrants and Political Prisoners of Ukraine, speaking ON the current wave of repression against all dissidents in Ukraine.

Heinrich Buecker – Founder, Coop Anti-War Cafe Bar, a meeting place for local and international peace activists in Berlin, Germany, reporting on the reactions in Europe to the situation in Ukraine by the various governments and by the peace movement.



Reckoning with Ukraine’s armed Nazi militias – International Action Center

Presenters:

Leonid Ilderkin – Ukrainian communist in exile; member, coordination council, Union of Political Refugees and Political Prisoners of Ukraine

Phil Wilayto – Author and activist; coordinator, Odessa Solidarity Campaign

Alexey – A survivor of the Odessa House of Trade Unions massacre currently living in Luhansk

Sara Flounders & Teddie Kelly – International Action Center

STATEMENTS

May 2 Appeal for International Solidarity with the People of Odessa – Odessa Solidarity Campaign; Union of Political Emigrants and Political Prisoners of Ukraine; Coop Antiwar Cafe (Berlin)

Statement on the Present Crisis in Ukraine – Virginia Defenders for Freedom, Justice & Equality; Odessa Solidarity Campaign; The Fire This Time Movement for Social Justice – Feb. 28, 2022



ARTICLES

Russia, Ukraine & the U.S. – The background they’re not telling you – The Virginia Defender – Spring 2022

Political Repression in Ukraine – The Virginia Defender – 3/28/22

US Activist: West Carrying Out Massive Propaganda to Portray Russia as Enemy – Sputnik International – 1/3/22US Activists Protest Against NATO Expansion in Eastern Europe – Telesur – 1/3/22US activist: Americans should learn about NATO expansion to understand Ukraine – almayadeen.net – 3/17/22

INTERVIEWS

Media Silence about Ukrainian Political Repression – OSC coordinator Phil Wilayto on Sputnik’s “By Any Means Necessary”

VIDEOS

The fascist roots of Ukrainian nationalism – from “Ukraine on Fire” (Oliver Stone): Available on Amazon

