Erfindung der Atomwaffen kann nicht rückgängig gemacht werden. – Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

MEMORANDUM:: An den US-Präsidenten

VON: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

BETREFF: Die Erfindung der Atomwaffen kann nicht rückgängig gemacht werden

BEZUG :

Unser Memo vom 20.12.20, „ Lassen Sie sich nicht von Russland täuschen “

1. Mai 2022

Herr Präsident:

Die Mainstream-Medien haben die Köpfe der meisten US-Bürger mit einem Hexengebräu aus irreführenden Informationen über die Ukraine mariniert – und über die außerordentlich hohen Einsätze des Krieges. Für den Fall, dass Sie nicht die Art von „unbehandelten“ Geheimdienstinformationen erhalten, die sich Präsident Truman durch die Umstrukturierung der Geheimdienste erhofft hat, bieten wir unten ein 12-Punkte-Factsheet an. Einige von uns waren Geheimdienstanalytiker während der Kubakrise und sehen eine direkte Parallele in der Ukraine. Was die Glaubwürdigkeit der VIPs betrifft, so spricht unsere Bilanz seit Januar 2003 für sich– sei es im Irak, in Afghanistan, in Syrien oder in Russland.

Die wachsende Möglichkeit, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten, während die Feindseligkeiten in der Ukraine weiter eskalieren, verdient Ihre volle Aufmerksamkeit. Fast 77 Jahre lang schuf ein gemeinsames Bewusstsein für die ehrfurchtgebietende Zerstörungskraft von atomaren/nuklearen Waffen ein (ironischerweise stabilisierendes) Schreckensgleichgewicht namens Abschreckung. Atomwaffenstaaten haben es im Allgemeinen vermieden, anderen Atomwaffenstaaten mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Putins jüngste Erinnerungen an Russlands Nuklearwaffenfähigkeit können leicht in die Kategorie der Abschreckung passen. Es kann auch als Warnung gelesen werden, dass er bereit ist, sie in extremis einzusetzen . Extreme ? Ja; Putin betrachtet die westliche Einmischung in die Ukraine, insbesondere seit dem Staatsstreich im Februar 2014, als existenzielle Bedrohung . Unserer Ansicht nach ist er entschlossen, Russland von dieser Bedrohung zu befreien, und die Ukraine ist jetzt ein Muss für Putin. Wir können die Möglichkeit nicht ausschließen, dass er, in die Ecke gedrängt, einen begrenzten Atomschlag mit modernen Raketen genehmigt, die ein Vielfaches der Schallgeschwindigkeit fliegen. Existenzielle Bedrohung? Moskau betrachtet das militärische Engagement der USA in der Ukraine als genau die gleiche Art von strategischer Bedrohung, die Präsident Kennedy in Chruschtschows Versuch sah, unter Verletzung der Monroe-Doktrin Atomraketen in Kuba zu stationieren. Putin beklagt sich darüber, dass US-„ABM“-Raketenstandorte in Rumänien und Polen durch einfaches Einlegen einer alternativen CD modifiziert werden können, um Raketen gegen Russlands Interkontinentalraketen zu starten. Was die Errichtung von Raketenstandorten in der Ukraine betrifft, sagten Sie ihm laut Kreml-Auslesung Ihres Telefongesprächs vom 30. Dezember 2021 mit Putin, die USA hätten „nicht die Absicht, offensive Schlagwaffen in der Ukraine einzusetzen“. Soweit wir wissen, gab es keine Einwände gegen die Genauigkeit dieser russischen Anzeige. Nichtsdestotrotz löste sich Ihre gemeldete Zusicherung gegenüber Putin in Luft auf – was, so stellen wir uns vor, zu Russlands wachsendem Misstrauen beitrug. Russland kann nicht länger daran zweifeln, dass die USA und die NATO darauf abzielen, Russland zu schwächen (und ihn, wenn möglich, zu beseitigen) – und dass der Westen auch glaubt, dies erreichen zu können, indem er Waffen in die Ukraine schüttet und die Ukrainer zum Weiterkämpfen drängt. Wir halten diese Ziele für wahnhaft. Wenn Außenminister Austin glaubt, dass die Ukraine gegen die russischen Streitkräfte „gewinnen“ kann, irrt er sich. Sie werden sich erinnern, dass viele von Austins Vorgängern – zum Beispiel McNamara, Rumsfeld, Gates – früheren Präsidenten immer wieder versicherten, dass korrupte Regime „gewinnen“ könnten – gegen weit weniger beeindruckende Feinde als Russland. Auch die Vorstellung, Russland sei international „isoliert“, erscheint illusorisch. Man kann sich darauf verlassen, dass China alles tun wird, um zu verhindern, dass Putin in der Ukraine „verliert“ – vor allem, weil Peking sozusagen als „Nächster in der Reihe“ bezeichnet wurde. Sicherlich wurde Präsident Xi Jin-Ping über die „nationale Verteidigungsstrategie 2022“ des Pentagon informiert, in der China als „Bedrohung Nr. 1“ identifiziert wird. Die russisch-chinesische Entente markiert eine tektonische Verschiebung im weltweiten Kräfteverhältnis. Es ist nicht möglich, seine Bedeutung zu übertreiben. Nazi-Sympathisanten in der Ukraine werden am 9. Mai der Aufmerksamkeit nicht entgehen, wenn Russland den 77. Jahrestag des Sieges der Alliierten über Nazi-Deutschland feiert. Jeder Russe weiß, dass mehr als 26 Millionen Sowjets während dieses Krieges starben (darunter Putins älterer Bruder Viktor während der gnadenlosen 872-tägigen Blockade von Leningrad). Die Entnazifizierung der Ukraine ist einer der Schlüsselfaktoren für Putins Zustimmungsrate von über 80 Prozent. Der Ukraine-Konflikt kann als „Mutter aller Opportunitätskosten“ bezeichnet werden. In der letztjährigen „Bedrohungsbewertung“ identifizierte National Intelligence Director Avril Haines den Klimawandel als eine große Herausforderung für die nationale Sicherheit und die „menschliche Sicherheit“, die nur von Nationen bewältigt werden kann, die zusammenarbeiten. Der Krieg in der Ukraine lenkt bereits die dringend benötigte Aufmerksamkeit von dieser drohenden Bedrohung für kommende Generationen ab. Wir stellen fest, dass wir unser erstes Memorandum dieser Gattung am 5. Februar 2003 an Präsident George W. Bush geschickt haben, in dem wir Colin Powells unbestätigte, mit Geheimdiensten vollgestopfte Rede vor der UNO früher an diesem Tag kritisierten. Wir schickten im März 2003 zwei Folge-Memos, in denen wir den Präsidenten warnten, dass Geheimdienste „gekocht“ würden, um einen Krieg zu rechtfertigen, aber sie wurden ignoriert. Wir beenden dieses Memo mit demselben Aufruf, den wir vergeblich an George W. Bush richteten: „Sie wären gut bedient, wenn Sie die Diskussion über den Kreis jener Berater hinaus ausdehnen würden, die eindeutig auf einen Krieg aus sind, für den wir keinen zwingenden Grund sehen, und von denen wir glauben, dass die unbeabsichtigten Folgen wahrscheinlich katastrophal sein werden .

Abschließend wiederholen wir das Angebot, das wir Ihnen im Dezember 2020 gemacht haben (im oben erwähnten VIPs-Memorandum): „Wir sind bereit, Sie mit objektiven Analysen zu unterstützen.“ Wir schlagen vor, dass Sie vom „externen“ Input von erfahrenen Geheimdienstoffizieren mit vielen Jahrzehnten Erfahrung im „Inneren“ profitieren könnten.

FÜR DIE LENKUNGSGRUPPE: Veteran Intelligence Professionals for Sanity

Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) besteht aus ehemaligen Geheimdienstoffizieren, Diplomaten, Militäroffizieren und Kongressmitarbeitern. Die 2002 gegründete Organisation gehörte zu den ersten Kritikern der Rechtfertigung Washingtons für einen Krieg gegen den Irak.

