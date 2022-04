More than 30 years ago Fidel said: “The next war in Europe will be between Russia and fascism, except that fascism will be called democracy.”

Vor mehr als dreissig Jahren sagte Fidel: „Der nächste Krieg in Europa wird zwischen Russland und dem Faschismus sein,

nur dass der Faschismus sich Demokratie nennen wird.“

