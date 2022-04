Heute vor 77 Jahren, am 30. April 1945, hissten sowjetische Soldaten das Siegesbanner der Sowjetunion über dem Reichstag. Berlin dankt der tapferen Roten Armee von ganzem Herzen für die Befreiung vom Faschismus und für die Denazifizierung Deutschlands! Dafür, dass jetzt, 77 Jahre später, von deutschem Politikern erneut einem Krieg gegen Russland das Wort geredet wird beschämt uns zutiefst. NICHT IN UNSEREM NAMEN !!

