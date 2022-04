Präsident Putin traf sich mit Mitgliedern des Gesetzgeberrates – Rede am 28. April 2022

http://thesaker.is/president-putin-met-with-members-of-the-council-of-lawmakers

… wenn jemand beabsichtigt, von außen zu intervenieren und eine strategische Bedrohung für Russland zu schaffen, die für uns inakzeptabel ist, sollte er wissen, dass unsere Vergeltungsschläge blitzschnell sein werden. Wir verfügen über die dafür notwendigen Mittel, die derzeit niemand sonst für sich beanspruchen kann. Wir werden nicht nur damit prahlen, wir werden sie auch einsetzen, wenn es nötig ist. Und ich möchte, dass alle wissen, dass wir alle Entscheidungen in dieser Angelegenheit getroffen haben.

Rede auf der Sitzung des Gesetzgeberrates am 28. April 2022

Präsident von Russland Wladimir Putin: Guten Tag, Kollegen.

Ich möchte Sie alle zu unserem traditionellen Treffen begrüßen. Ich möchte Sie zum Tag des russischen Parlamentarismus beglückwünschen, Sie und Ihre Kollegen, die Senatoren und Abgeordneten aller Ebenen, die Mitarbeiter der gesetzgebenden Körperschaft und natürlich die altgedienten Abgeordneten.

Im Mai wird der Rat der Gesetzgeber 10 Jahre alt. Wir alle haben uns davon überzeugt, dass dieses Format nützlich und unverzichtbar ist. Der Rat koordiniert die Ausarbeitung von Gesetzen nach den Grundsätzen des Föderalismus und trägt so zu einer ausgewogenen Entwicklung unseres Landes bei.

Ein solcher offener, konkreter Meinungsaustausch erhöht sicherlich die Verantwortung des Rates vor den Menschen und der Gesellschaft für jedes Versprechen, jede Initiative und jeden Vorschlag. Wenn wir eine öffentliche Erklärung abgeben, darf diese nicht einfach in der Luft hängen bleiben, während die Öffentlichkeit wartet, dass nichts geschieht. Das sollten wir niemals zulassen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, dass die 2020 beschlossenen Verfassungsänderungen nicht nur die Position und den Einfluss unseres Parlaments gestärkt haben – und es ist ganz offensichtlich, dass wir unseren Parlamentarismus gestärkt haben -, sondern auch die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass sich die unabhängige, souveräne Gesetzgebung und die nationale Gerichtsbarkeit Russlands ohne Vorträge und Einmischung von außen weiterentwickeln können. Das Volk, und nur das Volk, ist die Quelle der Macht in unserem Land.

Seine Vertreter – die parlamentarischen Parteien – handeln bei aller Konkurrenz zwischen ihnen stets von derselben Position aus, wenn es um grundlegende nationale Interessen und die Lösung von Fragen der Verteidigung und Sicherheit unseres Vaterlandes geht.

Diese Art von patriotischer Haltung ist klar und unserem Volk angeboren und wird immer von der Mehrheit, der überwältigenden Mehrheit der Russen, unterstützt. Jede Wahl und alle Meinungsumfragen haben dies bestätigt, und das kann auch gar nicht anders sein, denn die Liebe zum Vaterland ist eine der wichtigsten Grundlagen der russischen Staatlichkeit und der wichtigste Wert für unsere Gesellschaft, der sich in kritischen Zeiten für das Land immer wieder manifestiert.

Diese Einheit des Volkes ist ein großer Wert und eine Garantie dafür, dass Russland in der Lage sein wird, den kompliziertesten Herausforderungen und Bedrohungen zu trotzen und selbstbewusst durch jede Prüfung zu gehen. Das war schon immer so, und das wird auch jetzt so sein.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen: Alle Ziele der am 24. Februar eingeleiteten militärischen Sonderoperation werden auf jeden Fall erreicht werden, um Frieden und Sicherheit für die Bewohner der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, der russischen Krim und unseres gesamten Landes in einer historischen Perspektive zu gewährleisten.

Wir müssen uns bewusst sein und darauf vertrauen, dass unsere Soldaten und Offiziere eine echte Gefahr für unser Vaterland abgewendet haben. Ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihr Heldentum haben einen größeren Konflikt verhindert, der sich auf unserem Territorium abgespielt hätte, wenn er nicht nach den Szenarien eines anderen erfolgt wäre.

Die Kräfte, die schon immer eine Politik der Eindämmung Russlands betrieben haben – historisch gesehen haben sie das schon in der Antike getan, und Sie wissen sehr gut, warum sie das taten -, wollen kein so großes und unabhängiges Land, das zu groß für ihre Vorstellungen ist. Sie glauben, dass es sie allein durch seine Existenz bedroht. Aber das ist weit von der Realität entfernt; sie sind es, die die Welt gefährden.

Wir haben die barbarischen Pläne der Nazis für das sowjetische Volk nicht vergessen – es zu vertreiben. Sie erinnern sich, nicht wahr? Sie wollten diejenigen, die arbeiten konnten, zwingen, wie Sklaven zu arbeiten, Sklavenarbeit in Knechtschaft zu leisten. Diejenigen, die nicht erwünscht waren, sollten über den Ural oder in den Norden in die Ausrottung geschickt werden. All das wurde in Dokumenten festgehalten, in historischen Dokumenten. Daran erinnern wir uns.

Wir erinnern uns auch daran, wie die westlichen Staaten in den frühen 1990er und 2000er Jahren Terroristen und Kriminelle im Nordkaukasus ermutigt haben, wie sie die Probleme unserer Vergangenheit, die realen Probleme, die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit gegenüber ganzen Völkern, einschließlich der Völker des Kaukasus, ausgenutzt haben. Aber all das taten sie nicht, um uns besser zu machen, ganz und gar nicht. Sie haben all das getan, um die Probleme der Vergangenheit zu uns zu bringen, um separatistische Haltungen in unserem Land zu fördern und es schließlich zu spalten und zu zerstören. Deshalb haben sie das alles getan. Sie wollten uns ins Hinterland treiben. Viele haben in allen Epochen versucht, dasselbe mit Russland zu tun

Sie haben ihr Ziel nicht erreicht, konnten aber ihr Scheitern nicht akzeptieren, weil wir es damals geschafft haben, diesem Ansturm standzuhalten. Deshalb haben sie später in großem Stil einen Wirtschaftskrieg gegen Russland vorbereitet und unter jedem Vorwand, manchmal auch ohne jeden Vorwand, immer mehr Sanktionen gegen uns verhängt; aber auch die heutigen Pläne, uns wirtschaftlich zu strangulieren, sind gescheitert.

Darüber hinaus haben unsere Feinde die Entwicklung neuer „geopolitischer Waffen“ vorangetrieben. Diese Waffen sind im Grunde nichts Neues, aber sie haben ihnen offensichtlich eine neue Motivation und einen neuen Anstoß gegeben. Sie setzten auf Russophobie und Neonazis und verwandelten unseren Nachbarn Ukraine Jahr für Jahr dreist und kurzerhand in einen „Anti-Russen“.

Ich möchte daran erinnern, dass wir, als Russland eine wohlwollende, ich würde sagen, freundliche, kameradschaftliche, brüderliche Haltung gegenüber der Schaffung eines unabhängigen ukrainischen Staates einnahm, natürlich dachten, dass es ein befreundeter Staat sein würde, dass wir gemeinsam weitergehen, uns gegenseitig stärken und entwickeln und die wettbewerbsfähigsten Bedingungen für Fortschritt schaffen könnten – ja, unter neuen und historischen Bedingungen. Niemand kann sich vorstellen, dass auf dem historischen russischen Territorium ein „Anti-Russland“ entsteht. Das können wir einfach nicht zulassen, und so läuft alles auf einen Konflikt hinaus, einen direkten Konflikt. Die Ukraine wurde in eine direkte Konfrontation mit Russland, unserem Land, gedrängt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dies alles, einschließlich eines bewaffneten Angriffs auf die Krim und den Donbass, leider in den heutigen ukrainischen Doktrinaldokumenten festgelegt wurde, während dem ukrainischen Volk gleichzeitig das Schicksal von „entbehrlichem Material“ zugewiesen wurde. Ich glaube, ein großer Teil des ukrainischen Volkes wird sich dessen bewusst.

Der gesamte Verlauf der jüngsten Ereignisse, einschließlich der Behauptungen des Kiewer Regimes, im Besitz von Atomwaffen zu sein, der Einrichtung eines Netzes westlicher Biolabors auf ukrainischem Hoheitsgebiet und der nahtlosen Lieferung modernster Waffen an die Ukraine, hat bestätigt, dass unsere Reaktion auf diese zynischen Pläne richtig war und zur rechten Zeit erfolgte.

Liebe Kollegen,

ich möchte noch einmal betonen, dass unsere Soldaten und Offiziere sowie die Miliz im Donbass heldenhaft ihre Pflicht erfüllen, und wie ich bereits sagte, werden alle ihre Ziele erreicht werden.

Ich möchte aber auch auf etwas hinweisen, das ich bereits zu Beginn der militärischen Sonderoperation angesprochen habe. Ich möchte noch einmal betonen: Wenn jemand beabsichtigt, von außen zu intervenieren und eine strategische Bedrohung für Russland zu schaffen, die für uns nicht akzeptabel ist, sollte er wissen, dass unsere Vergeltungsschläge blitzschnell sein werden. Wir verfügen über die dafür notwendigen Mittel, die derzeit niemand sonst für sich beanspruchen kann. Wir werden nicht nur damit prahlen, wir werden sie auch einsetzen, wenn es nötig ist. Und ich möchte, dass alle wissen: Wir haben alle Entscheidungen in dieser Angelegenheit getroffen.

Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte allen Parteien in der Staatsduma und im Föderationsrat für ihre Entschlossenheit, Solidarität und Unterstützung danken, die das hohe Tempo und die Qualität der Gesetzgebung in enger Zusammenarbeit mit der Regierung der Russischen Föderation gewährleisten. Ich hoffe, dass die regionalen Gesetzgeber ebenso intensiv arbeiten und ihre Tätigkeit ebenso schnell mit den regionalen Exekutivbehörden koordinieren werden.

Ich beziehe mich auf die vielen Pakete von Antisanktionsmaßnahmen, die in den letzten zwei Monaten verabschiedet wurden, Dutzende von wichtigen Gesetzen und Verordnungen, die bereits die lokalen Parlamente und das russische Parlament passiert haben.

Ich möchte darauf hinweisen, dass in naher Zukunft konkrete Entscheidungen über die Indexierung der Renten und aller Sozialleistungen sowie der Gehälter der im öffentlichen Sektor beschäftigten Fachkräfte getroffen werden. Um die praktische Umsetzung dieser Politik zu gewährleisten, bitte ich die Parlamentarier, die notwendigen Änderungen und rechtlichen Mechanismen sorgfältig auszuarbeiten.

Diese und die anderen Entscheidungen, die wir getroffen haben, zielen darauf ab, den schwächsten Bevölkerungsgruppen – Familien mit Kindern und Senioren – direkte Hilfe zukommen zu lassen. Auch die Schlüsselindustrien, die strategischen Unternehmen sowie die kleinen und mittleren Unternehmen werden unterstützt und werden dies auch weiterhin tun. Im Ergebnis haben wir mit den von mir genannten Maßnahmen den ersten vernichtenden Schlag der unrechtmäßigen Sanktionen gegen unser Land nicht nur abgemildert, sondern, wie ich bereits sagte, abgewehrt und blockiert.

Unser Bankensystem, die Landeswährung, der Verkehr, der Handel und die Wirtschaft im Allgemeinen haben dem Schock standgehalten und sind nicht zusammengebrochen. Im Gegenteil, sie verfügen jetzt über gute Ressourcen für die Entwicklung, für die Einleitung neuer Infrastruktur- und Industrieprojekte und für die Entwicklung und Freisetzung des Potenzials aller unserer Regionen. Dies ist zweifellos das Ergebnis einer ausgewogenen und verantwortungsvollen sozioökonomischen Politik in den letzten Jahren, der Umsetzung unserer nationalen Projekte und das Ergebnis Ihrer, liebe Kolleginnen und Kollegen, konzertierten und energischen Bemühungen unter den heutigen außergewöhnlichen Umständen.

Ich möchte, dass Sie mit den Ministerien und Abteilungen, den Gouverneursteams, wie ich bereits erwähnt habe, und der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Fachleuten zusammenarbeiten, um weiterhin neue, wirksame und gut durchdachte Anti-Krisen-Maßnahmen zu entwickeln, die parlamentarische Kontrolle über die Umsetzung von Entscheidungen von innen heraus zu stärken und unsere Bevölkerung zu unterstützen.

Es ist wichtig, nicht nur die Stabilität der Wirtschaft, des Binnenmarktes und den ordnungsgemäßen Betrieb von Industrieunternehmen zu gewährleisten, sondern auch die industrielle und technologische Souveränität unseres Landes zu stärken und in bestimmten Bereichen sogar die weltweite Führung zu übernehmen. Dies ist eine absolut machbare Aufgabe in Bereichen, in denen wir über das erforderliche wissenschaftliche Know-how, die Ingenieurschulen und die Produktionsbasis verfügen, und das haben wir in unserem Land.

Wie viele Flugzeuge haben wir früher hergestellt? Die Luftfahrtunternehmen waren mit dem Kauf von im Ausland hergestellter Ausrüstung zufrieden, die in der Tat Vorteile in Bezug auf Lärmpegel und Treibstoffverbrauch bietet, aber unsere Hersteller sollten danach streben, diese Standards zu erreichen. Sie konnten diese Herausforderung jedoch kaum bewältigen, da der heimische Markt von ausländischen Herstellern überschwemmt wurde; das ist das Problem. Und das ist bei den meisten Produkten so. Aber wo immer es möglich ist, wo immer wir, um es noch einmal zu sagen, fortschrittliche Schulen, Ingenieure und ein leicht verfügbares Potenzial haben, muss dieses Potenzial entwickelt werden. Wir haben viele solcher Bereiche. In vielen Bereichen der Produktion, und zwar der High-Tech-Produktion, eröffnen sich gute, neue und moderne Möglichkeiten.

Wie ich bereits sagte, werden wir allen groben und oft ungeschickten Beschränkungen von außen, der Zerstörung aller zivilisierten Rechte und Vereinbarungen und den Versuchen, uns zu isolieren, mehr unternehmerische Freiheit, Offenheit für ehrliche Partnerschaften, Respekt und zuverlässigen Schutz der Eigentümer und echten Investoren entgegensetzen. All diese Ziele erfordern das direkte Engagement der Abgeordneten auf Bundes- und Landesebene gleichermaßen.

Ich möchte Sie persönlich bitten, direkt mit den Leitern von Gemeinden und Unternehmen, Betrieben, Nichtregierungsorganisationen und Arbeitsteams zusammenzuarbeiten, um ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen und ihnen eventuell zusätzliche systemische Unterstützungsmaßnahmen zu gewähren. Ich möchte hinzufügen, dass „Einiges Russland“ als führende Partei dafür eine besondere Verantwortung trägt. Aber ich wende mich jetzt an alle parlamentarischen Parteien – ich bitte Sie, zusammenzuarbeiten.

Generell möchte ich Sie bitten, den direkten Kontakt zu den Menschen zu suchen. Es ist jetzt nicht mehr wichtig, wer die Wähler sind und ob überhaupt jemand von ihnen gewählt hat. Es ist wichtig, all diesen Menschen Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen, zu reagieren, wenn Sie um Hilfe und Schutz gebeten werden. Manchmal bitten die Menschen auch nur um einen Rat, und auch darauf muss man reagieren.

Und es gibt noch eine weitere wichtige Aufgabe für diejenigen, die in Ausschüssen für internationale Angelegenheiten oder Freundschaftsgruppen mit ihren ausländischen Kollegen arbeiten. Ich verstehe, dass es unmöglich und auch sinnlos geworden ist, in einigen Vereinigungen zu arbeiten, zum Beispiel in PACE. Im Allgemeinen wurden viele dieser Formate Anfang der 90er Jahre nicht gegründet, um die Beziehungen in Europa zu harmonisieren, sondern um Einfluss auf den postsowjetischen Raum zu nehmen. Wir verstehen das. Aber diese Instrumente sind obsolet geworden. Niemand braucht sie mehr. Sollen sie sich doch mit ihren eigenen Problemen befassen; sollen sie doch für höhere Löhne und die Lösung ihrer wachsenden Probleme kämpfen. Wir werden hier keine Zeit damit verbringen, über sie zu sprechen. Das gilt für die Menschenrechte und die Rechte der Frauen oder, sagen wir, für die Ungleichheit der Frauen am Arbeitsplatz. Europa und die USA haben viele Probleme dieser Art, also sollen sie sich mit ihren eigenen Problemen befassen.

Aber in dieser Zeit müssen wir jedes zugängliche Format oder jeden zugänglichen Kanal für die parlamentarische Diplomatie in Europa, Asien, Afrika und Amerika nutzen, so weit wir können – die, die uns geblieben sind. Direkte Kontakte können nie schaden, denn wir haben viele Unterstützer in allen Weltregionen, das versichere ich Ihnen, obwohl Sie das selbst wissen. Aber es ist notwendig, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Position mit Argumenten zu untermauern, um die Wahrheit zu verteidigen und um den Menschen, die sie wissen wollen, Informationen zu bringen, wahre Informationen.

Vorgestern habe ich in einer Sitzung des Präsidiums der Generalstaatsanwaltschaft auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine detaillierte und unwiderlegbare Beweisgrundlage für alle abscheulichen Verbrechen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu schaffen, die von den Neonazis und ausländischen Söldnern begangen wurden, die in großer Zahl in die Ukraine kommen. Vorgestern wurden mehrere von ihnen vernichtet, und mehrere andere wurden festgenommen. Das Verteidigungsministerium wird sie demnächst der Öffentlichkeit vorstellen. Diese Gräueltaten werden sicherlich einer objektiven rechtlichen Bewertung unterzogen werden. Es ist jedoch wichtig, diese Fragen auf internationaler Ebene, auch auf parlamentarischer Ebene, schon jetzt anzusprechen.

Ich habe bereits den Versuch Kiews erwähnt, einige unserer Journalisten durch Terroranschläge physisch auszuschalten, was verhindert wurde. Dazu habe ich Folgendes zu sagen.

Diese Kriminellen und Terroristen wurden unschädlich gemacht und festgenommen, und ihre Taten werden untersucht. Aber es ist kein Geheimnis, dass solche Methoden – die Tötung ihrer eigenen Journalisten und Politiker auf offener Straße – in den letzten Jahren in der Ukraine recht häufig angewandt wurden. Jetzt haben sie beschlossen, diese Praxis auf unser Land zu übertragen.

Zweifellos werden wir unser Bestes tun, um die Menschen zu schützen, die bei den offiziellen russischen Fernseh- und Radiosendern arbeiten, die Menschen, die online arbeiten und für Patriotismus werben, Menschen, die die große Mehrheit der Medien in unserem Land ausmachen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass eine solche Bedrohung existiert. Natürlich können wir nicht jedem einen Wachmann des BFS, des FSB oder der Nationalgarde zur Seite stellen, aber wir werden und müssen unser Bestes tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Ich möchte Folgendes sagen, wovon ich absolut überzeugt bin. Alle Versuche, die Menschen einzuschüchtern, die im Medienbereich arbeiten, russische Journalisten einzuschüchtern, die eine patriotische Einstellung haben, sind zum Scheitern verurteilt. Im Gegenteil, ich zweifle nicht eine Sekunde daran, dass diese Versuche dazu führen werden, dass sich noch mehr Menschen in ihre Reihen einreihen, um zu zeigen, dass wir Menschen haben, die vor nichts Angst haben und die bereit sind, die Interessen unseres Landes zu verteidigen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es gibt eine ganze Reihe dringender Punkte auf Ihrer Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen Glück und viel Erfolg bei Ihrer künftigen Arbeit. Ich gratuliere allen zu unserem bevorstehenden großen Hauptfeiertag – dem Tag des Großen Sieges. Ich bin sicher, dass kompromissloser Wille, Mut und Treue zum Vaterland Sie und uns alle immer inspirieren werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

