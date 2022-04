DIE LINKE/Fraktion zum Umgang mit Tag der Befreiung. „Russland wird die Erzählung, dass es sich in der Ukraine um eine Operation gegen den Faschismus bzw. ein faschistisches Regime handelt, in die Gedenkfeiern einbetten. Mit dieser Art der Propaganda wollen wir uns allerdings keinesfalls gemein machen.“￼

per E-Mail verteilt von:

Berlin, 21. April 2022

Hinweise zum Umgang mit dem Tag der Befreiung am 8./9. Mai 2022



Die Presse aber auch Genoss*innen und Partner*innen im Ausland werden vermehrt hinschauen, welche Personen und Organisationen in diesem Jahr zum Tag der Befreiung gedenken werden, wie das Gedenken gestaltet wird und mit wem sie das gemeinsam tun.



Klar ist: Ohne den Einsatz der Roten Armee wäre die Befreiung vom Faschismus nicht möglich gewesen. Die Völker der Sowjetunion haben mit über 27 Mio. Toten besonders unter dem von Deutschland ausgegangen Vernichtungskrieg gelitten. Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung und unsere Losung bleibt: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!



Der Krieg Russlands gegen die Ukraine überschattet selbstverständlich das diesjährige Gedenken. Es ist außerdem zu erwarten, dass die russische Föderation und ihre offiziellen Stellen das Gedenken dabei für ihre Propaganda im Rahmen des Krieges nutzen werden. Russland wird die Erzählung, dass es sich in der Ukraine um eine Operation gegen den Faschismus bzw. ein faschistisches Regime handelt, in die Gedenkfeiern einbetten. Mit dieser Art der Propaganda wollen wir uns allerdings keinesfalls gemein machen. Gleichzeitig darf der Krieg Russlands gegen die Ukraine aber auch nicht dazu führen, die Opfer aller Völker der Sowjetunion für die Befreiung vom Faschismus zu relativieren oder eine Gleichsetzung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges mit dem NS-Vernichtungskrieg zu betreiben.



Auch wollen wir nicht als Kulisse für derartiges instrumentalisiert werden. Um dennoch ein würdiges Gedenken der Opfer des Hitler-Faschismus aus linker Sicht in diesem Jahr zu gewährleisten, empfehlen wir als Landesverband in Abstimmung mit Bundestagsfraktion und Parteispitze, folgende Punkte für das Gedenken am 8. Mai 2022 zu beachten:



Gedenken der LINKEN-Spitze



Wir orientieren darauf, dass in Berlin eine Delegation der Spitzen von Landesverband, Bundespartei und Bundestagsfraktion an einer oder mehreren Gedenken zum Tag der Befreiung teilnehmen werden. Damit wollen wir die gemeinsame Haltung der LINKEN an diesem Tag unmissverständlich zum Ausdruck bringen.



Zudem wird es eine gemeinsame politische Erklärung der Spitzen von Landesverband, Bundespartei und Bundestagsfraktion zum Tag der Befreiung geben, die unsere politische Haltung zum Gedenken an die Opfer des Hitler-Faschismus, zum Dank an die Befreier sowie zum aktuellen Angriffskriegs Russland ausdrücken wird.



Von Einladungen offizieller Vertretungen absehen



Da das würdige und angemessene Gedenken im Vordergrund steht, empfehlen wir euch, offizielle Botschaftsvertretungen o.ä. nicht einzuladen, sondern besser kleinere, stille Gedenken zu organisieren. In den letzten Jahren konnten Botschaften (z.B. die ukrainische oder russische) z.T. noch gemeinsam gedenken, feiern und für eine friedliche Zukunft mahnen. In diesem Jahr wird das anders werden. Um die Aufmerksamkeit nicht vom 8. Mai wegzunehmen, raten wir deshalb zu kleineren Veranstaltungen ohne hochrangige Diplomat*innen.



Wenn Amt- und Mandatsträger*innen offiziell zu Veranstaltungen eingeladen sind, können sie selbstverständlich selbst entscheiden zu welcher sie gehen. Wir empfehlen allerdings eindringlich, nicht an den offiziellen Gedenkveranstaltungen der russischen Föderation teilzunehmen, da dort alle Teilnehmer*innen potenziell für die aktuelle Propaganda vereinnahmt werden. Kränze können dennoch an den Denkmälern abgelegt werden. Dies kann und sollte dann zeitlich vor oder nach den offiziellen Terminen der diplomatischen Vertretungen geschehen, um nicht gemeinsam aufzutreten.



Sollte es offizielle Einladungen von ukrainischer Seite geben, spricht nichts gegen eine Teilnahme. Hier ist aber vor Ort darauf zu achten, ob nationalistische oder rechte Gruppierungen und Symbole auftauchen. Sollte dies erkennbar so ein, sollten sich linke Teilnehmer*innen von der Veranstaltung wieder entfernen. In jedem Fall sind Angehörige, Überlebendenverbände und Initiativen herzlich willkommen an unseren Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Die sollte auch so kommuniziert werden.



Stilles Gedenken (ohne viele Redebeiträge)



Den Opfern würdig zu gedenken, Friedensbotschaften senden und den Befreier*innen der Alliierten und der Roten Armee zu danken, sollte am 8. Mai im Vordergrund stehen. Redebeiträge die den aktuellen Krieg gegen die Ukraine klein reden und relativieren oder erwartbar nationalistische, unsolidarische Beiträge enthalten, sollten vermieden werden. Dazu gehört auch, die Opfer nicht nachträglich zu nationalisieren. Die Sowjetunion zahlte im Krieg gegen den Hitler-Faschismus mit 27 Mio. Toten den höchsten Blutzoll. All diesen Menschen und allen anderen Opfern des NS-Terrors zu gedenken ist unser Anliegen. Das schließt heute selbstverständlich alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion ein und darf nicht auf die russische Föderation eingegrenzt werden.



Rechte Gruppen, Querdenker, Nationalist*innen



Dass das Gedenken am 8. Mai von rechten Gruppen, russischen Nationalist*innen und Querdenke*innen instrumentalisiert wird, haben wir bereits in den letzten Jahren erlebt. Aus diesem Grund ist es wichtig vor Ort zu sein, ein eigenes Gedenken selbst anzumelden und durchzuführen, bevor es andere tun.



Gebt acht auf euch, dokumentiert und meldet verfassungsfeindliche Symbole, rechte Übergriffe (auch „Schmierereien“) und rassistische Hetze. Sollten sich auf euren Veranstaltungen nationalistische oder ähnliche Gruppen sammeln, könnt ihr in Redebeiträgen darauf verweisen, dass solche Teilnehmer*innen selbstverständlich nicht erwünscht sind.



Veranstaltungen neugestalten und ankündigen



In diesem Jahr ist es auch angebracht anders zu Gedenkveranstaltungen aufzurufen. Die VVN wird in diesem Jahr auf Kriegsbilder beispielsweise verzichten – weniger schwarz/weiß arbeiten, keine Soldat*innen und Panzer abbilden. Diesem Vorschlag möchten wir uns anschließen. Auch ist „Feiern“ in Zeiten eines Krieges und angesichts Millionen geflüchteter nicht das richtige Wort. Da die russische Propaganda im Zusammenhang mit dem Kriege gegen die Ukraine das Wort „Faschismus“ nutzt, sollten wir diese Erzählung nicht bedienen. Im Zusammenhang mit der Befreiung Europas sollte daher in diesem Jahr besser auch vom „Hitler-Faschismus“ gesprochen werden.



Zudem bietet es sich an, mit unseren eigenen Gedenkveranstaltungen oder Anzeigen, Flugblättern und ähnlichen Veröffentlichungen den Fokus auf unsere eigene Geschichte zu lenken. So kann über das Leid, welches von Deutschland über Europa gebracht wurde, gesprochen werden und die Forderung nach Frieden auch als Lehre aus der deutschen Geschichte formuliert werden. So bleibt als Bezugspunkt für das Gedenken zum Tag der Befreiung mehr als nur der Dank an die Alliierten und die Rote Armee. Die Losung „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!“ gehört für uns untrennbar zusammen und ist heute aktueller denn je.



Bei mehrsprachigen „Danke“-Formulierungen (bspw. auf Plakaten oder Flugblättern) sollte in diesem Jahr nicht nur auf russisch, französisch und englisch gedankt werden, sondern auch auf ukrainisch. Damit zeigen wir Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, die unter dem aktuellen Krieg leidet, und erkennen an, dass es auch ukrainische Soldaten der Roten Armee waren, die Europa befreit haben.



Дякую = Danke auf ukrainisch Спасибо = Danke auf russisch Thank you = Danke auf englisch Merci = Danke auf französisch



