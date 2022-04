Kurz vor dem G20-Treffen erklärte Chrystia Freeland unverblümt: „In der Ukraine wurden Kriegsverbrechen begangen. Die Beweise, die wir gesehen haben, sind erschreckend.“

80 Jahre vor Bucha veröffentlicht die wichtige polnisch-ukrainischsprachige Zeitung Krakowski Vesti, zensiert und kontrolliert vom Dritten Reich, einen Artikel über „Menschen, die von ‚NKWD-Mördern‘ gefoltert wurden, die nach dem Rückzug der Roten Armee in einer verlassenen Stadt auf den Straßen von Lemberg lagen“. („Krakovskie News“, 6. Juli 1941). –

Und jetzt das Interessanteste …

Krakowskie Vesti, ein wichtiges Instrument der faschistischen Propaganda in ukrainischer Sprache, wurde von Mykhailo Khomyak, einem kollaborierenden Journalisten aus der Ukraine, herausgegeben.

Derselbe Mykhailo Khomyak ist der Großvater von Christy Freeland, stellvertretende Premierministerin von Kanada. Ihre Großeltern mütterlicherseits stammten aus der Ukraine und flohen gegen Kriegsende vor der Roten Armee.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related