BMW sagt, dass es die „Seidenstraße“ nutzt, um den chinesischen Markt zu bedienen (Global Times)

Der deutsche Autobauer BMW will die „Seidenstraße“ über Weißrussland und Russland nach China nutzen, heißt es in einer Erklärung von BMW, die am Mittwoch an die Global Times gesendet wurde.

Ausländische Medien berichteten, dass Autohersteller, darunter BMW und Volkswagen, wegen der Ukraine-Krise Lieferungen per Zug nach China – dem größten Automarkt der Welt – eingestellt haben und die Fahrzeuge auf dem Seeweg transportieren.

„Unser aktueller Transportweg für Fahrzeuge nach China ist: von den europäischen Werken per Bahn nach Bremerhaven, von dort per Schiff nach China. Bisher nutzen wir auch die ‚Seidenstraße‘ über Weißrussland und Russland nach China“, heißt es laut BMW-Erklärung.

Die Aussage klärt aber nicht, ob sich die „Seidenstraße“ auf die Bahnstrecke bezieht und welche Art von Produkten auf diesem Weg verschifft wurden.

Bremerhaven ist eine Hafenstadt in Norddeutschland. Die europäischen BMW Werke sind weniger als 10 Autostunden von Bremerhaven entfernt.

Unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Konflikts habe Audi den Schienentransport von und nach China über Russland mit der Transsibirischen Eisenbahn proaktiv eingestellt, heißt es in einer Mitteilung des VW-Konzerns an die Global Times vom Mittwoch.

Audi teilte außerdem mit, dass seine Fahrzeug- und Materialtransporte sowohl per Seefracht als auch per Lkw über die sogenannte Südroute über Rumänien abgewickelt wurden.

„Wir prüfen derzeit, ob in naher Zukunft auch ein Bahntransport über die Südroute möglich ist“, heißt es in der Mitteilung.

Im Jahr 2021 hat die BMW Group weltweit 2,521 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. BMW verkaufte 2021 in China 846.237 Fahrzeuge, 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr, was bedeutet, dass China 33,5 Prozent des Weltmarktes von BMW ausmachte.

BMW hat ein Joint-Venture-Werk in Shenyang in der nordostchinesischen Provinz Liaoning, dem größten Produktionsstandort der BMW Group weltweit.

Audi lieferte im vergangenen Jahr 726.288 Autos in China aus, was 43 Prozent seiner weltweiten Auslieferungen von 1,68 Millionen Autos entspricht.

