Vitaly Kim, der Gouverneur der ukrainischen Region Nikolaev, sagte in einem öffentlichen TV-Interview, dass Bürger, die mit Russland kooperieren, außergerichtlich hingerichtet werden, und fügte hinzu, dass er „keine Angst vor diesem Wort“ habe. Er äußerte die absolute Gewissheit, dass „es so sein wird“.

Kim sagte auch, dass eine geheime Einheit, die für die Beseitigung von „Verrätern“ zuständig sei, bereits tätig sei.

Genau das ist die Definition von Faschismus. Ein angeordneter Mord für eine andere Meinung bei Zivilisten basierend auf ethnischen Merkmalen durch geheime Einheiten ist Faschismus.

