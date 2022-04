Die USA und das Vereinigte Königreich haben dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij empfohlen, in den Gesprächen mit Moskau die Position Kiews jedes Mal zu verhärten. Darauf wies der russische Außenminister Sergei Lawrow in einem Interview mit Perwy Kanal hin. Er erklärte:

„Was die Verhandlungen mit der Ukraine betrifft, so wissen wir genau, dass weder die Vereinigten Staaten noch Großbritannien – das mit allen Mitteln versucht, seinen derzeitigen einsamen Status nach dem Austritt aus der Europäischen Union durch seine unbändige Aktivität zu kompensieren – Selenskij raten, die Verhandlungen zu beschleunigen. Sie raten Selenskij außerdem, seine Position jedes Mal zu verschärfen.“

Der Minister erinnerte daran, dass die russischen Unterhändler in Istanbul zum ersten Mal von der ukrainischen Seite einen vom Leiter ihrer Delegation unterzeichneten Vorschlag erhalten hatten. Ihm zufolge bedurfte dieser zwar einer Feinabstimmung, um konsensfähig zu sein, wurde aber positiv bewertet. Der Chefdiplomat fügte hinzu:

„Als Reaktion auf diese Vorschläge – es handelte sich nicht um einen Vertrag, sondern um Umrisse eines Vertrags, grundlegende Bestimmungen, Hauptthesen – haben wir diese Thesen umgehend in das Vertragsgenre übertragen und diesen Entwurf an unsere ukrainischen Kollegen weitergeleitet.“

Später habe Kiew Gegenvorschläge präsentiert, die sich radikal von den Vereinbarungen von Istanbul unterschieden. Lawrow betonte, dies sei ein großer Schritt zurück und hob hervor:

„Ich denke, dass dieser Schritt zurück oder zwei Schritte zurück auf Anraten unserer US-amerikanischen und britischen Kollegen gemacht wurden. Möglicherweise spielten auch die Polen und die Balten eine Rolle. Sie sind von den Positionen, die wir bereit waren, als Grundlage zu nehmen, zurückgetreten, und dazu wurde ihnen geraten.“

