Peking bekämpft neuen Anstieg von Fällen mit COVID-19 – Versorgung wird sichergestellt (Global Times)

Die Ausweitung vorübergehend kontrollierter Gebiete, in denen die Bewohner aufgefordert werden, so viel wie möglich in ihren Wohnungen zu bleiben. Auch gibt es eine gute Organisation mit groß angelegten Nukleinsäuretests und die Sicherstellung der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln … Peking hat sich schnell bemüht, die Übertragungen im aktuellen COVID-19-Geschehen einzudämmen.

Analysten äußerten ihr Vertrauen in die schnelleren und stärkeren Maßnahmen der Stadt zur Umsetzung einer „Vier mal Früh“-Praxis – Früherkennung, Frühmeldung, Frühbestätigung und Frühquarantäne, die das Wesen der dynamischen Null-Fall-Politik ausmacht, warnten aber auch vor dem Risiko von mehr Infektionen mit der größeren Mobilität der Menschen während der bevorstehenden Maifeiertage.

Peking meldete am Montag 29 bestätigte COVID-19-Fälle, was die Gesamtzahl der Infektionen seit dem 22. April auf 70 erhöht, und 46 wurden im Bezirk Chaoyang gefunden. Abgesehen von Clusterinfektionen in einer Mittelschule in Chaoyang wurden einige Fälle von Infektionen nach Dinnerpartys gefunden. Laut der am Montagmorgen abgehaltenen Pressekonferenz zur Epidemielage in Peking seien die Übertragungswege dieser Ereignisse identifiziert worden.

Der Distrikt Chaoyang hat am Montag mit der ersten Runde von Massen-Nukleinsäuretests an 3,5 Millionen seiner Einwohner begonnen. Und zwei weitere Testserien sind für Mittwoch und Freitag angesetzt. Der Bezirk hat 3.691.200 Einwohner getestet und bis 20 Uhr waren 5.261.200 Ergebnisse negativ.

Die Pekinger Gesundheitsbehörden gaben auf einer Pressekonferenz am Montagabend bekannt, dass die chinesische Hauptstadt ab Dienstag Nukleinsäuretests in 11 weiteren Gebieten der Stadt einführen wird.

Im Vergleich zu Shanghai hat Peking in einem frühen Stadium groß angelegte Nukleinsäuretests durchgeführt, um bestätigte und asymptomatische Fälle zu finden, was erheblich dazu beitragen wird, die Epidemie unter Kontrolle zu bringen, sagte Lu Hongzhou, Leiter des Anti-Epidemie-Expertenteams von Shenzhen und Leiter des Dritten Volkskrankenhaus von Shenzhen, gegenüber der Global Times am Montag.

Lu bemerkte, dass die Anordnung von Nukleinsäuretests in einem Intervall von einem Tag auch dazu beitragen würde, potenzielle Fälle unter Berücksichtigung der Inkubationszeit genau auszusortieren. Eine solche Anordnung ist wissenschaftlich und passt zu epidemiologischen Merkmalen.

Wang Guangfa, ein in Beijing ansässiger Experte für Atemwegserkrankungen, sagte am Montag gegenüber der Global Times, dass die drei Nukleinsäuretests für Peking der Schlüssel zur Anpassung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie seien. Es ist eine gute Nachricht zu hören, dass die Übertragungsketten identifiziert wurden, da dies bedeutet, dass wir bestätigte Fälle entdeckt und enge Kontakte beobachtet haben. Der nächste Schritt für Peking besteht darin, die Ergebnisse der Massen-Nukleintests zu untersuchen.

Er erklärte, dass nach den Ergebnissen der ersten Runde der Nukleinsäuretests ein Gesamtbild der epidemischen Situation gezeichnet werden konnte. Wenn mehr Fälle mit klaren Übertragungsketten außerhalb derzeit abgeriegelter oder eingeschränkter Gebiete entdeckt werden, müssen wir mehr epidemiologische Untersuchungen durchführen und entscheiden, ob wir Beschränkungen für größere Gebiete verhängen.

Aber wenn die Übertragungsketten dieser neuen Fälle nicht eindeutig sind, könnte dies auf eine schwere Ausbruchssituation in Peking hinweisen, sagte Wang.

Gesundheitsexperten, die in den letzten Tagen von der Global Times kontaktiert wurden, glauben, dass Peking bereits wirksame und starke Präventionsmaßnahmen ergriffen hat und die Infektionen möglicherweise nicht so stark ansteigen wie in Shanghai.

Peking habe sehr „präzise“ und „erweiterte“ Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Epidemien ergriffen, die sich von Shanghais Maßnahmen im anfänglichen Kampf gegen das Virus unterschieden, sagte Wang und stellte fest, dass die aktuellen COVID-19-Daten zeigen, dass Peking dies gut im Griff habe um die Welle des Wiederaufflammens der Epidemie einzudämmen. Die Regierung in Peking habe schnell genug gehandelt, um die „Vier mal früh-Praxis“ umzusetzen.

Auch wenn angenommen wird, dass sich das Virus seit einer Woche leise in den Gemeinden verbreitet hat, was eine generationsübergreifende Ausbreitung bedeutet, da die Bewohner in Peking Gesichtsmasken tragen müssen und es schwer vorherzusagen ist, wie viele potenzielle Fälle verbreitet wurden. Aber sicher sei, dass die Reisen der Bewohner für die bevorstehenden Feiertage am 1. Mai durch das Aufflammen eingeschränkt werden, sagte Wang.

Experten betonten, dass die Risiken bestehen bleiben und der Druck zur Bekämpfung von COVID-19 aufgrund der vielfältigen Risiken, die von Menschen von außerhalb der Hauptstadt ausgehen, und des zunehmenden Zustroms zum 1. Mai weiter eskaliert ist. Sie rieten der lokalen Regierung, so schnell wie möglich zu handeln um die Übertragungsketten möglichst zu unterbrechen.

Abgesehen von umfassenden Tests hat der Distrikt Chaoyang am Montag durch die Benennung einiger betroffener Straßen vorübergehend kontrollierte Gebiete mit verbesserten Präventionsmaßnahmen in Zonen aufgeteilt, einschließlich der Aufforderung an die Bewohner, die abgeriegelten Gebiete nicht zu verlassen und sich beim Betreten und Verlassen von Wohngebieten registrieren zu lassen, Insbesondere Bereiche, die Einführung von Heimarbeit und die Aussetzung von Pflegeheimen, Unterhaltungs- und öffentlichen Veranstaltungsorten wie Kinos betreffen.

Trotz strengerer Maßnahmen in bestimmten Bereichen bleibt die Prävention zielgerichtet und beträchtlich. Ein Bewohner mit dem Nachnamen Xu, der in der Wohngemeinschaft Runyuan in Chaoyang lebt, wo am Sonntag ein bestätigter Fall gefunden wurde, teilte seine Erfahrungen..

„Ich erhielt am Sonntagnachmittag einen Anruf von der Wohngemeinschaft, um mich über den bestätigten Fall und die Schließungsverwaltung der Wohngemeinschaft zu informieren. Sie fragten, ob zu meiner Familie schwangere Frauen oder Menschen, die besonderer Pflege bedürfen, oder ob wir andere Wohnmöglichkeiten haben“, sagte Xu.

„Uns wurde gesagt, wir sollten am Montag gegen 18 Uhr Nukleinsäuretests durchführen lassen. Die Gemeinde hat die Testergebnisse untersucht, und die Bewohner von vier Gebäuden dürfen nicht herausgehen, und die Bewohner anderer Gebäude in der Gemeinde haben sich wieder normalisiert“, sagte Xu und er lobte die effektiven Anpassungen und durchdachten und rücksichtsvollen Präventionsmaßnahmen.

Mit dem Wiederaufleben von COVID-19 in China, insbesondere in Shanghai und Peking, stellten einige westliche Medien erneut Chinas dynamische Null-COVID-Politik in Frage. Als Reaktion darauf sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag in einer routinemäßigen Pressekonferenz, dass Chinas derzeitige Anti-Epidemie-Politik, die auf wissenschaftlichen und Expertenvorschlägen basiert, die Gesundheit und Sicherheit der Chinesen und Ausländer in China wirksam schützt.

Jede Präventionsmaßnahme hat ihren Preis, und einige Maßnahmen in China haben einen gewissen Einfluss auf das Leben der Menschen, was in jedem Land passieren kann. Aber das chinesische Volk hat volles Vertrauen in die Überwindung der Epidemie. Die Chinesen hätten angesichts der Delta-Variante nicht „flachgelegt“ und würden Omicron auch nicht flachlegen, sagte Wang.

Stabile, ausreichende Versorgung

Abgesehen von langen Warteschlangen für Nukleinsäuretests in Wohngebieten waren am Montagmorgen Schlangen von Menschen, die vor dem Betreten einiger Supermärkte warteten. Seit Sonntagabend waren viele Einwohner Pekings, insbesondere im Bezirk Chaoyang, wo die meisten der jüngsten Infektionen gemeldet wurden, auf die Märkte und Geschäfte geeilt, um sich mit Lebensmitteln und anderen Notwendigkeiten für die Vorbereitung auf die Epidemie einzudecken.

Der Impuls, mehr Lebensmittel zu kaufen, schien jedoch am Montagnachmittag gedämpft zu sein, als die Regale in den Supermärkten in Peking gefüllt und verschiedene Gemüse und Lebensmittel auf E-Commerce-Plattformen ausgestellt wurden.

Eine Reihe von Verkäufern, die die Global Times am frühen Montagmorgen auf mehreren Märkten im Chaoyang-Distrikt erreichte, sagten, dass sie über ausreichende Vorräte und reibungslose Einkaufskanäle verfügten und die Preise bis auf einige wenige Artikel, darunter Schweinefleisch, stabil bleiben würden.

Fresh Hema, einer der führenden Einzelhändler in China, der vom E-Commerce-Riesen Alibaba betrieben wird, sagte der Global Times, dass alle seine 40 Mitgliedsgeschäfte in Peking gut bestückt sind und eine Reihe direkter Bezugsquellen in der ostchinesischen Provinz Shandong und im Norden angebunden haben Chinas Provinz Hebei, um die Lieferungen zu erhöhen. Die Gesamtbevorratung an Lebensmitteln wurde bei stabilen Preisen auf das Vier- bis Fünffache der üblichen Tagesmenge erhöht.

Andere große Einzelhändler in Peking, wie Walmart und Sam’s Club, haben ihre Vorräte für den Lebensunterhalt ebenfalls auf fast das Dreifache ihrer üblichen Bestände erhöht, wie die Global Times am Montag erfuhr.

Die Global Times bemerkte, dass viele Leute kamen, um das Nötigste zu kaufen, aber nicht in großen Mengen. Einige Käufer sagten, dass sie Vertrauen in Peking haben, die Infektionen schnell eindämmen zu können, und sie kauften einige Lebensmittel, um Notfälle zu bewältigen und sich selbst zu beruhigen. Und einige bemerkten, dass sie Artikel des täglichen Bedarfs kauften, nachdem sie von den Erfahrungen in Shanghai gelernt hatten.

Es besteht keine Notwendigkeit, übermäßig viele Lebensmittel einzukaufen, da Peking sein materielles Reservesystem seit dem Ausbruch von SARS im Jahr 2003 perfektioniert hat. Da Peking nicht-kapitalistische Funktionen aus der Stadt verlagert hat, hat es Großhandelsmärkte und Zentren für landwirtschaftliche Produkte behalten – diese sind die Hauptquellen für die Märkte in der Stadt und diese können die Versorgung sicherstellen, sagte Lai Yang, Leiter des Beijing Research Institute of Commerce Strategy, gegenüber der Global Times.

Die Logistik ist inmitten der Epidemie von entscheidender Bedeutung. Peking hat Unternehmen Verkehrsgenehmigungen für einen reibungslosen Waren- und Materialtransport von außerhalb der Stadt erteilt. Die grünen Kanäle für landwirtschaftliche Produkte nach Peking haben gut funktioniert, sagte Lai.

„Wir vertrauen auf Pekings Fähigkeit, tägliche Lebensmittel bereitzustellen. Da die zuständigen Abteilungen die Familien aufgefordert hatten, einige Lebensmittel zu lagern, kann jede Familie auch im Voraus kaufen, was sie benötigt“, sagte Lai.

