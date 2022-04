Witali Kim, Gouverneur der ukrainischen Region Nikolajew, hat im ukrainischen Fernsehkanal „Ukraine 24“ die Hinrichtung aller politisch andersdenkender Ukrainer angekündigt. Die Suche nach diesen Bürgern sei derzeit im Gange, so der Gouverneur.

„Alle Verräter werden hingerichtet. Mir fällt kein besseres Wort ein, also wird es so sein!“

