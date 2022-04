Gesuche aus Berlin „wurden mit Verweis auf die schweizerische Neutralität und die einschränkenden Ablehnungskriterien der Militärgütergesetzgebung abgelehnt“, so die Behörden in der Schweiz.

Deutschland hat der Ukraine bisher 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Flugabwehrraketen geliefert. Mitte April wurde angekündigt, zusätzliche 2,1 Milliarden US-Dollar für Militärausgaben bereitzustellen, größtenteils für die Unterstützung der Ukraine.

