Manu Pineda, spanischer Politiker (Izquierda Unida und PCE), Gewerkschaftler und Aktivist. Seit der Europawahl 2019 ist Pineda Mitglied des Europäischen Parlaments als der Teil der GUE/NGL-Fraktion.

Manu Pineda fasst in zwei Minuten die Position zum russischen Einmarsch in die Ukraine zusammen : Dialoglösung des Konflikts, keine Waffenlieferung, keine Sanktionen, Untersuchung aller Kriegsverbrechen.

