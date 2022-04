Spanischer Journalist entgegnet in TV-Sendung auf Beschuldigungen, bezahlte Propaganda für Putin zu betreiben: Spanien liefert der Ukraine Waffen, die zur Durchführung ethnischer Säuberungen im Donbass eingesetzt werden.

Rubén Gisbert, ein spanischer Journalist und YouTuber wurde beschuldigt Propaganda für Putin zu machen. Er entgegnet: „Ich verteidige nicht Russland, ich verteidige die Unabhängigkeit und Freiheit Spaniens“

Nach seiner Reise in die Ukraine war er im spanischen TV, um zu berichten, was er im Donbass erlebt hatte: „Mehrmals wurde über meine Reise, meine Abreise und meine Rückkehr gesprochen, aber absolut nichts über den Inhalt dessen berichtet, was ich dort getan habe, gesehen habe. Es gab nur Diffamierungen.

„Diese Reise hat mich 4.000 Euro gekostet. Es ist absurd, dass mir niemand eine Reise bezahlt oder von jemandem organisiert hat, wenn ich 2 Tage an der Grenze verbracht habe, ich an der Einreise gehindert werde, ich morgens um 4 Uhr mit einem sibirischen LKW-Fahrer per Anhalter zurückfahren muss …“.

In Bezug auf die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, erklärte er, dass alles getan wurde, um die Aufmerksamkeit von der grundlegenden Sache abzulenken, weshalb er dorthin gereist sei.

Laut Rubén Gisbert führen mehr als 150 von den Vereinigten Staaten bezahlte PR-Unternehmen einen Propagandakrieg, insbesondere in Europa. Hier denken 95% der Menschen, dass der Krieg und alle Folgen die alleinige Schuld von Putin und Russland sind, ohne jedoch zu erkennen, dass es auch Interessen in den Vereinigten Staaten gibt.

Zu den Waffenlieferungen Spaniens in die Ukraine erklärte der Journalist:

„Ich habe diese Reise gemacht, weil ich die Neutralität und Objektivität meines Landes verteidigen möchte. Ich glaube, dass sich Spanien in einer erzwungenen Situation befindet“. Ich verteidige nicht Russland, ich verteidige die Unabhängigkeit und Freiheit Spaniens“, argumentierte er.

„Spanien unterstützt Russland nicht und schickt keine Waffen nach Russland“, erinnerte er, sondern es gebe die Waffen „an Menschen, die ich mir mit Zeugenaussagen bestätigt haben, dass sie zur Durchführung ethnischer Säuberungen im Donbass eingesetzt werden“.

