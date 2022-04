Minsk II: Zwei Worte, die Sie in den Mainstream-Nachrichten nie hören – von Walt Zlotow (Antiwar.com)

https://original.antiwar.com/walt_zlotow/2022/04/22/minsk-ii-two-words-youll-never-hear-on-mainstream-news/



Fragen Sie hundert Amerikaner und Sie werden glücklich sein, sogar einen zu finden, der jemals von Minsk II gehört hat. Aber fragen Sie dieselben Amerikaner, wie der Krieg in der Ukraine begann, und Sie werden wahrscheinlich bekommen: „Der russische Präsident Putin wachte eines Tages auf und beschloss, das Sowjetimperium wieder aufzubauen, beginnend mit der Ukraine.“

Das liegt daran, dass unsere Regierung und ihre sklavisch loyalen Medien ein falsches Narrativ für maximale Propaganda geschaffen haben, um zu unterstützen, dass Milliarden von Waffen in das Kriegsgebiet der Ukraine gepumpt werden, um sicherzustellen, dass Tod und Zerstörung endlos weitergehen werden.

Minsk II war das 2015 von Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland ausgehandelte Abkommen zur Beendigung des Bürgerkriegs in der Ukraine zwischen der prowestlichen, ultranationalistischen Regierung und den prorussischen Ukrainern in den östlichen Donbass-Provinzen Lugansk und Donezk.

Warum ein Bürgerkrieg in der Ukraine? Historisch gesehen wurde die Ukraine zuerst vom Russischen Reich, dann von der Sowjetunion über 4 Jahrhunderte hinweg zusammengeschustert und bestand aus unterschiedlichen Völkern. Die wichtigsten waren die westlich orientierten, ukrainischsprachigen Menschen im Norden und Westen und die russischsprachigen im Osten und Süden.

Ihre Beziehung war immer vergiftet, aber unter der sowjetischen Herrschaft herrschte relativer Frieden. Nach der Befreiung von der sowjetischen Herrschaft im Jahr 1999 tauchten die Spannungen zwischen den beiden ungleichen Gruppen wieder auf. Fünfzehn Jahre später haben die USA im Wesentlichen jede Chance auf eine friedliche Lösung vernichtet, indem sie einen Staatsstreich unterstützten, der den russisch orientierten Präsidenten Janukowitsch gewaltsam absetzte und ihn durch eine ultranationalistische Regierung unter Petro Poroschenko ersetzte.

So begann der Bürgerkrieg im Donbass, der über 14.000 Ukrainer in Kiews Bemühungen getötet hat, die verhassten russisch orientierten Ukrainer zu unterwerfen und auszugrenzen. An der Spitze des Gemetzels steht seit drei Jahren der derzeitige Präsident Wolodymyr Selenskyj. Ihn den neuen Churchill zu nennen, passt nicht ganz.

Aber die Ukraine hatte schon früh einen Ausweg aus dem Bürgerkrieg in Form des Minsk- und dann des Minsk-II-Abkommens in den Jahren 2014 und 2015. Letzteres forderte Autonomie für die abtrünnigen Provinzen Donezk und Lugansk, Amnestie für die Kombattanten und Vertretung in der Ukraine Regierung.

Aber angestachelt von den USA und den Ultranationalisten mit der wirklichen Macht entschieden sich die beiden Post-Putsch-Präsidenten Poroschenko und Selenskyj, den Bürgerkrieg fortzusetzen, um sowohl die abtrünnigen Provinzen zurückzuerobern als auch die Krim zurückzuerobern, die von Russland erobert wurde, nachdem der Putsch 2014 ihren Marinestützpunkt bedroht hatte Sewastopol auf der Krim.

In den Monaten vor Russlands verbrecherischem Krieg hat die Ukraine mit Hilfe von Waffen und Training von Uncle Sam ihren kriminellen Beschuss des Donbas dramatisch verstärkt und sogar hunderttausend Soldaten für eine mögliche Invasion, die für März vorhergesagt wird, zusammengezogen.

Machte das und die Androhung eines NATO-Vordringens in die Ukraine bis zu Russlands Grenzen Russlands Invasion legal oder notwendig für Russlands Landesverteidigung? Natürlich nicht. Aber die Erwartung, dass Russland sich zurücklehnen und nichts tun würde, machte ihre Invasion praktisch unvermeidlich.

Am 24. Februar trat diese Unvermeidlichkeit ein, kostete Tausende von sinnlosen Todesfällen, brachte die Welt in Gefahr einer weltweiten Rezession, Millionen von Armen weltweit drohten dem Hungertod aufgrund von Nahrungsmittelknappheit und am schlimmsten von allem … einem Atomkrieg.

Millionen von Wörtern wurden von unserer Regierung und unseren Medien verschüttet, die diesen Krieg als den Wahnsinnigen im Kreml und seine Träume von einem wiederhergestellten Sowjetimperium darstellen. Aber sie könnten es mit nur zwei Worten besser machen, die die Ukraine und die USA nicht ehren und umsetzen wollten: Minsk II.

Walt Zlotow engagierte sich als Antikriegsaktivist, nachdem er 1963 an die University of Chicago kam. Er ist derzeitiger Präsident der West Suburban Peace Coalition mit Sitz in den westlichen Vororten von Chicago. Er bloggt täglich über Antikriegs- und andere Themen unter www.heartlandprogressive.blogspot.com

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related