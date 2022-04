Die Ukraine ist ein Bauer auf dem großem Schachbrett (Popular Resistance)

https://popularresistance.org/ukraine-is-a-pawn-on-the-grand-chessboard/

Zbigniew Brzezinskis Buch „The Grand Chessboard“ wurde vor 25 Jahren veröffentlicht. Seine Annahmen und Strategien zur Aufrechterhaltung der globalen Dominanz der USA hatten einen enormen Einfluss auf die US-Außenpolitik. Während sich der Konflikt in der Ukraine entwickelt, mit dem Potenzial, zu einem Weltkrieg zu eskalieren, können wir sehen, wohin diese Politik führt und wie wichtig es ist, sie neu zu bewerten.

Die Notwendigkeit, Eurasien zu beherrschen

Die grundlegende Prämisse von „The Grand Chessboard“ wird in der Einleitung umrissen:

*Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die Vereinigten Staaten die einzige Weltmacht

Europa und Asien (Eurasien) haben zusammen die größte Landfläche, Bevölkerung und Wirtschaft

Die USA müssen Eurasien kontrollieren und verhindern, dass ein anderes Land die US-Dominanz herausfordert

„Amerika ist jetzt die einzige globale Supermacht, und Eurasien ist die zentrale Arena der Welt“, fasst Brzezinski die Situation zusammen. Er fügt hinzu: „Es ist zwingend erforderlich, dass kein eurasischer Herausforderer auftaucht, der in der Lage ist, Eurasien zu dominieren und damit Amerika herauszufordern.“

Das Buch untersucht die verschiedenen Nationen Eurasiens, von Japan im Osten bis Großbritannien im Westen. Die gesamte Landmasse Europas und Asiens wird abgedeckt. Dies ist das „große Schachbrett“, und Brzezinski analysiert, wie die USA verschiedene Figuren auf dem Brett „spielen“ sollten, um potenzielle Rivalen niederzuhalten und die USA die Kontrolle zu behalten.

Brzezinskis Einfluss

Brzezinski war ein sehr mächtiger nationaler Sicherheitsberater von Präsident Carter. Davor gründete er die Trilaterale Kommission. Später unterrichtete er Madeline Albright und viele andere Schlüsselfiguren der US-Außenpolitik.

Brzezinski initiierte die „Afghanistan-Falle“. Das war das geheime US-Programm von 1979, um ausländische Mudschaheddin-Kämpfer zu mobilisieren und zu unterstützen, um in Afghanistan einzufallen und es zu destabilisieren. In dieser Zeit durchlief Afghanistan dramatische positive Veränderungen. Wie der kanadische Akademiker John Ryan beschrieb: „Afghanistan hatte einst eine fortschrittliche säkulare Regierung mit breiter Unterstützung der Bevölkerung. Sie hatte fortschrittliche Reformen erlassen und Frauen die gleichen Rechte eingeräumt.“

Der Plan von Brzezinski sah vor, reaktionäre lokale Kräfte und ausländische Kämpfer einzusetzen, um so viel Chaos zu schaffen, dass die Regierung die benachbarte Sowjetunion auffordern würde, militärische Unterstützung zu schicken. Das übergeordnete Ziel war es, „die sowjetische Armee festzunageln“ und „ihnen ihr eigenes Vietnam zu geben“.

Mit enormer Finanzierung durch die USA und Saudi-Arabien ab 1978 führte der Plan zu Chaos, Hunger und Blutvergießen in Afghanistan, das bis heute andauert. Ungefähr 6 Millionen Afghanen wurden zu Flüchtlingen, die vor Chaos und Krieg flohen.

Jahre später, als er zu dieser Politik interviewt wurde, war Brzezinski stolz und deutlich: „Wir haben die Russen nicht zum Eingreifen gedrängt, aber wir haben bewusst die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie eingreifen würden.“ Auf die Frage, ob er das jahrzehntelange Chaos in Afghanistan bedauere, war er klar: „Was bedauern? Diese geheime Operation war eine ausgezeichnete Idee. Es hatte den Effekt, die Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie wollen, dass ich es bereue? …. Moskau musste einen Krieg führen, der für das Regime unhaltbar war, einen Konflikt, der die Demoralisierung und schließlich den Zusammenbruch des Sowjetimperiums zur Folge hatte … Was ist wichtiger in der Weltgeschichte? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige aufgeregte Muslime oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?“

Afghanistan war ein Spielball der US-Kampagne gegen die Sowjetunion. Die Amoralität der US-Außenpolitik ist klar und konsequent, von der Zerstörung Afghanistans ab 1978 bis hin zu der gegenwärtigen Hungersnot , die durch das Einfrieren der Reserven der afghanischen Regierung durch die USA verursacht wird.

Der Rückstoß ist auch klar. Die von den USA und Saudis ausgebildeten ausländischen Kämpfer wurden zu Al Qaida und dann zu ISIS. Das Nachtclub-Massaker von Orlando im Jahr 2016 , bei dem 49 Menschen starben und 53 verletzt wurden, wurde vom Sohn eines afghanischen Flüchtlings begangen, der niemals in die USA gekommen wäre, wenn sein Land nicht absichtlich destabilisiert worden wäre. Paul Fitzgerald beschreibt die Tragödie in seinem Artikel eloquent Brzezinskis Vision, die Sowjets in die afghanische Falle zu locken, jetzt Orlandos Alptraum .

US-Vormachtstellung und Außergewöhnlichkeit

Das „Grand Chessboard“ geht von der Vormachtstellung und Ausnahmestellung der USA aus und fügt die Strategie zur Umsetzung und Durchsetzung dieses „Primats“ auf der größten und wichtigsten Arena hinzu: Eurasien.

Brzezinski befürwortet keine multipolare Welt. „Eine Welt ohne US-Vorherrschaft wird eine Welt mit mehr Gewalt und Unordnung und weniger Demokratie und Wirtschaftswachstum sein …“ und „Die einzige wirkliche Alternative zur amerikanischen globalen Führung in absehbarer Zukunft ist internationale Anarchie.“

Diese Behauptungen setzen sich bis heute fort, da das Establishment der US-Außenpolitik wiederholt von der „regelbasierten Ordnung“ und der „internationalen Gemeinschaft“ spricht und dabei die Tatsache ignoriert, dass der Westen ein kleiner Bruchteil der Menschheit ist. Gegen Ende seines Buches schlägt Brzezinski die „Aufwertung“ der Vereinten Nationen und eine „neue Verteilung von Verantwortlichkeiten und Privilegien“ vor, die die „veränderten Realitäten der globalen Macht“ berücksichtigen.

Die Bedeutung der NATO und der Ukraine

Mit der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Pakts glaubten viele Menschen im Westen, dass die NATO nicht mehr benötigt werde. Die NATO behauptete, ein reines Verteidigungsbündnis zu sein, und ihr einziger Rivale hatte sich aufgelöst.

Brzezinski und andere US-Falken sahen, dass die NATO dazu benutzt werden könnte, die US-Hegemonie auszubauen und Waffenkäufe am Laufen zu halten. So schrieb er, dass „eine erweiterte NATO sowohl den kurzfristigen als auch den längerfristigen Zielen der US-Politik gute Dienste leisten wird“.

Brzezinski bestand darauf, dass russische Bedenken oder Befürchtungen zurückgewiesen werden sollten. „Jede Einigung mit Russland in der Frage der NATO-Erweiterung sollte nicht zu einem Ergebnis führen, das Russland de facto zu einem entscheidungstragenden Mitglied des Bündnisses macht.“ Brzezinski war geschickt darin, eine aggressive und offensive Politik ins beste Licht zu rücken.

Brzezinski präsentiert die Ukraine als Schlüsselland für die Eindämmung Russlands. Er sagt: „Die Ukraine ist der kritische Staat, was die zukünftige Entwicklung Russlands betrifft.“ Er sagt: „Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein.“ Dies ist ein weiteres Beispiel für seine geschickte Formulierung, denn die Ukraine als Teil eines feindlichen Militärbündnisses verhindert nicht nur ein russisches „Reich“; es stellt eine potenzielle Bedrohung dar. Kiew ist weniger als 500 Meilen von Moskau entfernt und die Ukraine war eine wichtige Route der Nazi-Invasion.

Brzezinski war sich der Kontroversen Natur der ukrainischen Grenzen bewusst. Auf Seite 104 gibt er ein Zitat, das zeigt, dass viele Menschen in der Ostukraine seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion aus der Ukraine herausgesucht wurden. Das Zitat aus dem Jahr 1996 aus einer Moskauer Zeitung berichtet: „In absehbarer Zukunft stellen die Ereignisse in der Ostukraine Russland vor ein sehr schwieriges Problem. Massenkundgebungen der Unzufriedenheit … werden von Appellen an Russland oder sogar Forderungen begleitet, die Region zu übernehmen.“

Trotz dieser Realität weist Brzezinski russische Rechte und Beschwerden zurück. Er sagt unverblümt: „Europa ist Amerikas wesentlicher geopolitischer Brückenkopf auf dem eurasischen Kontinent.“ und „Westeuropa und zunehmend Mitteleuropa bleiben weitgehend ein amerikanisches Protektorat.“ Die unausgesprochene Annahme ist, dass die USA jedes Recht haben, Eurasien aus der Ferne zu dominieren.

Brzezinski rät Russland zur Dezentralisierung mit dem freien Markt und einer losen Konföderation aus „europäischem Russland, einem sibirischen Russland und einer fernöstlichen Republik“.

Afghanistan ist das Vorbild

Brzezinski erkennt, dass Russland eine potenzielle Herausforderung für die US-Vorherrschaft in Eurasien darstellt, insbesondere wenn es sich mit China verbündet. Im „Grand Chessboard“ schreibt er: „Wenn der mittlere Raum den Westen zurückweist, zu einer selbstbewussten Einheit wird und entweder die Kontrolle über den Süden erlangt oder ein Bündnis mit dem großen östlichen Akteur eingeht, dann schrumpft Amerikas Vormachtstellung in Eurasien dramatisch. ” Russland ist der „mittlere Raum“ und China der „wichtigste östliche Akteur“.

Was der US-Stratege befürchtet hatte, ist eingetreten: Seit 20 Jahren bauen Russland und China eine Allianz auf, die sich der Beendigung der US-Hegemonie und dem Beginn einer neuen Ära in den internationalen Beziehungen verschrieben hat.

Das mag der Grund sein, warum die USA die Krise in der Ukraine aggressiv provoziert haben. Die Liste der Provokationen ist eindeutig: moralische und materielle Unterstützung der Maidan-Proteste, Ablehnung des EU-Abkommens („F*** the EU“), der Scharfschützenmorde und des gewaltsamen Staatsstreichs 2014, Missachtung des vom UN-Sicherheitsrat abgesegneten Minsker Abkommens . NATO-Berater und Training für Ultranationalisten, tödliche Waffen für die Ukraine, Weigerung, die ukrainische Nichtmitgliedschaft in der NATO zu akzeptieren, Drohungen, in Donbass und die Krim einzumarschieren.

Vor der Intervention Russlands in der Ukraine sagte die Soldatin im aktiven Dienst und ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard „Sie wollen eigentlich, dass Russland in die Ukraine einmarschiert. Warum sollten sie? Weil es der Biden-Administration einen klaren Vorwand gibt, drakonische Sanktionen zu verhängen … gegen Russland und das russische Volk und Nummer zwei, zementiert es diesen Kalten Krieg. Davon profitiert der militärisch-industrielle Komplex. Sie kontrollieren eindeutig die Biden-Administration. Kriegstreiber auf beiden Seiten in Washington, die diese Spannungen angeheizt haben. Wenn sie Russland dazu bringen, in die Ukraine einzumarschieren, sperrt es diesen neuen Kalten Krieg ein, der militärisch-industrielle Komplex beginnt, eine Tonne mehr Geld zu verdienen …. Wer zahlt den Preis? Das amerikanische Volk … das ukrainische Volk … das russische Volk zahlt den Preis. Es untergräbt unsere eigene nationale Sicherheit, aber der militärisch-industrielle Komplex, der so viele unserer gewählten Beamten kontrolliert, gewinnt und sie rennen zur Bank.“

Das ist richtig, aber die Gründe für die Provokationen gehen tiefer. Hillary Clinton fasste kürzlich die Wünsche und Träume der Washingtoner Falken zusammen: „Die Russen sind 1980 in Afghanistan einmarschiert … viele Länder haben Waffen, Ratschläge und sogar einige Berater an diejenigen geliefert, die für den Kampf gegen Russland rekrutiert wurden … ein gut finanzierter Aufstand trieb im Grunde Die Russen raus aus Afghanistan…. Ich denke, das ist das Modell, nach dem die Leute jetzt Ausschau halten.“

Die US-Außenpolitik war von Brzezinski über Madeline Albright und Hillary Clinton bis hin zu Victoria Nuland konsequent. Die Ergebnisse sind in Aghanistan, Irak, Jugoslawien, Libyen, Syrien und jetzt in der Ukraine zu sehen.

Wie bei Afghanistan haben die USA „Russland nicht zum Eingreifen gedrängt“, sondern „wissentlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie es tun würden“. Der Zweck ist in beiden Fällen derselbe: einen Bauern zu verwenden, um einen Rivalen zu unterminieren und möglicherweise zu eliminieren. Wir erwarten, dass die USA alles tun werden, um das Blutvergießen und den Krieg zu verlängern, die russische Armee festzuhalten und eine friedliche Lösung zu verhindern. Das US-Ziel ist genau das, was Joe Biden gesagt hat: Regimewechsel in Moskau.

Wie Afghanistan ist die Ukraine nur eine Figur auf dem Schachbrett.

Rick Sterling ist ein investigativer Journalist in der SF Bay Area. Er kann unter rsterling1@protonmail.com kontaktiert werden

