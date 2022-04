Aiden Aislin, ein gefangener britischer Söldner, der derzeit in russischer Gefangenschaft festgehalten wird, bedauert seine Teilnahme an einem tödlichen Krieg. Er sagt, dass die ukrainische Armee Kriegsverbrechen begangen hat und dass „wir die Bösewichte in Mariupol sind.“

Aislin, ein 28-Jähriger aus Nottingham, der 2018 zum ersten Mal in die Ukraine kam und als Söldner mit den Kurden in Syrien kämpfte, setzte sich zu einem langen Interview mit Graham Phillips, einem ebenfalls aus Nottingham stammenden Journalisten, zusammen.

Das Interview ist hier verfügbar: https://www.bitchute.com/video/DgUgcTSnr8ZR/

In dem Interview plädierte Aislin dafür, dass andere „nicht mit den Ukrainern zu den Waffen greifen sollten“, denn „du wirst benutzt, beiseite geschoben und vergessen … wenn du gehst, bist du ein Idiot wie ich.“

Aislin, bekannt als „Cossack Gundi“, bereitete als Teil der ukrainischen Marines Artillerie für ukrainische Streitkräfte außerhalb von Donezk vor und kämpfte in Mariupol, wo er sich inmitten der russischen Machtübernahme ergab.

Laut Aislin ähnelt Mariupol jetzt „Stalingrad während des Zweiten Weltkriegs; Die Stadt liegt in Trümmern, und es wird zehn Jahre dauern, bis sie auch nur annähernd wieder so aussieht wie früher.“

Anstatt die Russen zu beschuldigen, glaubt Aislin, dass ukrainische Militärkommandeure für die Verwüstung verantwortlich sind, weil „sie die Realität nicht akzeptieren konnten, dass sie die Schlacht verlieren würden, und ihren Soldaten rücksichtslos befahlen, bis zum letzten Mann zu kämpfen, wenn sie sich friedlich ergeben haben sollten.“

Laut Aislin dominierten die Kämpfer des Asowschen Bataillons– die er als „Fanatiker, Kriminelle und Nazis“ bezeichnete – die Stadt, und nutzten die Deckung zivil besetzter Gebäude, um von dort aus zu schießen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hätte den Krieg vollständig verhindern können, indem er sich aus dem Donbass zurückgezogen und die Volksrepublik Donezk (DVR) und die Volksrepublik Luhansk (LPR) anerkannt hätte, entschied sich aber stattdessen für den Kampf.

Aislin sagte, er sei von den britischen Medien in die Irre geführt worden, die die Ukrainer als gute Kerle darstellten, als sie nicht nur Gelegenheiten der Diplomatie verweigerten, sondern auch Kriegsverbrechen und Morde begangen hätten und sich nicht an die Genfer Konvention über Gefangene hielten.

Die Russen hingegen, sagte Aislin, hielten sich an die Genfer Konvention, da er in der Gefangenschaft gut behandelt wurde – viel besser als er erwartet hatte – obwohl er als Söldner mit der Todesstrafe hätte belegt werden können.

Im Nachhinein glaubt Aislin, dass er „eine dumme Entscheidung getroffen hat, für die Ukraine zu kämpfen“. Erst jetzt freut er sich darauf, nach seiner erhofften Freilassung bei einem Gefangenenaustausch die Ukraine zu verlassen und mit seiner Frau in Großbritannien eine Familie zu gründen.

Seiner Meinung nach, sei die Ukraine ist zu einem Mekka für Söldner wie Aislin geworden, die massenhaft ins Land gekommen sind.

Das russische Verteidigungsministerium hat berichtet, dass schätzungsweise 6.824 ausländische Söldner aus 63 Ländern in die Ukraine gekommen sind, um für die Regierung von Wolodymyr Selenskyj zu kämpfen. Davon wurden 1.035 getötet.

Die zahlreichste Gruppe ausländischer Kämpfer (1.717) kam aus Polen, während rund 1.500 aus den USA, Kanada und Rumänien kamen. Bis zu 300 Menschen kamen jeweils aus Großbritannien und Georgien, während 193 aus den türkisch kontrollierten Gebieten Syriens ankamen.

Die Ukraine hat ebenso tschetschenische Einheiten eingesetzt wie Russland, das außerdem schätzungsweise tausend Söldner der Wagner-Gruppe entsandt hat, die von einem engen Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt wird.

Laut Robert Young Pelton, einem Experten für private Militärunternehmen (PMCs), herrscht heute in der Ukraine „ein Rausch auf dem Markt“ für private Auftragnehmer.“ Ein von Markwayne Mullin (R-OK) vorgeschlagener Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses würde eine 10-jährige Ausnahme vom geltenden Gesetz vorsehen, das es US-Bürgern verbietet, im Namen einer anderen Nation zu kämpfen

Die Biden-Regierung hat angeblich eine Kampagne gestartet, um private Militäreinheiten wie Academi , Cubic und DynCorp zu rekrutieren. Dies ist Teil der Bemühungen, einen „leichten amerikanischen Fußabdruck“ zu bewahren, während versucht wird, die Russen in einem Sumpf versinken zu lassen.

In den vergangenen acht Jahren waren laut Newsweek viele der US-Amerikaner, die für die Ukraine zu den Waffen griffen, weiße Rassisten, die von den Neonazi-Milizen der Ukraine angeworben wurden, um gegen Russland zu kämpfen und die Ideologie der weißen Rassisten voranzutreiben.

Aislins Geschichte ist bedeutsam, weil er zu den ersten Söldnern gehört, die den Krieg in der Ukraine aufgeben und behaupten, auf der falschen Seite zu kämpfen.

Während einige behaupten mögen, dass er gezwungen wurde, machte Aislin klar, dass er derjenige war, der das Interview mit Philips initiiert hatte. Er sagte, er wolle das öffentliche Bewusstsein dafür schärfen, was wirklich vor sich geht, in der Hoffnung, den Krieg zu beenden.

.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related