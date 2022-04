https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1810165/?lang=de

Heute wurde bekannt, dass der Westminster Magistrates Court in London einen Auslieferungsbeschluss für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA erlassen hat, wobei damit eine Schlussszene im Farce unter dem Titel „britische Justiz“, „die schlimmsten Traditionen Englands“ gespielt wurde. Alles wurde zum rechten Zeitpunkt, im Geheimen, wenn die internationale Öffentlichkeit wegen westlicher Medien in eine andere Realität gebracht, auf Russlandhass konzentriert wurde, gemacht. In diesem Zustand ist alles erlaubt. Auch Julian Assange an die USA ausliefern, trotz den Forderungen der Menschenrechtler, Proteste der Öffentlichkeit. Für die westliche Gesellschaft rechtfertigt das Ziel immer die Mittel.

Nun soll ein formeller Punkt in diesem beschämenden Prozess von der britischen Innenministerin Priti Patel gestellt werden, die das Dokument billigen soll. Die Verteidigung des durch die ganze Stärke der angelsächsischen Repressalienmaschine gehetzten Journalisten will versuchen, die Ministerin zu einer anderen Meinung zu bringen, allerdings kann man kaum daran zweifeln, dass das von Washington im Voraus gebilligte Szenario geändert wird, wie die trübe Praxis zeigt.

In den USA drohen Assange 175 Jahre Haft. Das ist zur Frage über „entwickelte Demokratien“, liberale Werte, Meinungsfreiheit, Menschenrechte. Diese Strafe für absurde Vorwürfe gegen den Menschen, der bereits viele Jahre in Isolation wegen seiner Überzeugungen verbrachte, mit einem unverhohlenen psychologischen Druck und Folterungen konfrontierte, wird beinahe als barmherzig präsentiert. Zunächst hetzte man ihn, jetzt kommt die Gnade – 175 Jahre Haftstrafe.

Selbst die Möglichkeit der Auslieferung wird in vielerlei Hinsicht durch die Versprechen der US-Rechtsanwälte begründet, keine Todesstrafe gegen den Verurteilten anzuwenden. Es funktioniert ein und dasselbe Schema. Diese Menschen lasen vor einigen Tagen den US-Bericht über Menschenrechte und ihre Verletzungen in der ganzen Welt, außer USA. Als „Bonus“ wird Julian Assange ein barmherziger Umgang versprochen – er soll nicht hingerichtet werden. Zugleich erzählen diese Menschen der ganzen Welt, geben einen Bericht heraus, wie es in der Welt kein einziges Land gibt, das die Menschenrechte nicht verletzt, außer USA. Über Washington gibt es in diesem Bericht kein Wort. Das könnte in einem Kunstwerk beschrieben werden. Inwieweit „komfortabel“ sind Bedingungen in US-Gefängnissen für Personen, die aus politischen Motiven verfolgt werden, darüber können viele unserer Landsleute ausführlich berichten, zum Beispiel Maria Butina. Man kann ihr Buch lesen und es wird klar, was die Barmherzigkeit auf US-amerikanische Art bedeutet.

Jene, die Julian Assange verfolgen, strebten nicht nur seine physische, sondern auch moralische, psychologische Vernichtung an, sie wollten den Menschen brechen, seine personenbezogenen Einstellungen ändern. Bei Computerspezialisten gibt es den Begriff „personenbezogene Einstellungen“. Wir gingen davon aus, dass es die Prärogative des Menschen selbst ist, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Aber nein. Das liberale System kam dazu, dass es sich mit der Änderung der personenbezogenen Einstellungen des Menschen befasst. Es weiß es besser, was er braucht, wie er sich benehmen, was er sagen, denken soll. Das wird gerade mit Julian Assange gemacht. Man will ihn als Persönlichkeit ändern. Der Gesellschaft eine andere Person vorstellen.

Seine Vernichtung, Verfolgung und alle Formen der Verhöhnung durch den „kollektiven Westen“ begannen, weil er die Wahrheit über Kriegsverbrechen der US-amerikanischen und britischen Militärs im Irak sowie viele andere sehr unangenehme Seiten der „fortgeschrittenen“ Demokratien der Welt aufdeckte.

Vielleicht halten sie das Urteil des Londoner Gerichts für Triumph ihres strikten Kurses, die Rache bis zum Ende zu bringen. Sie denken kaum, dass mit diesem Urteil auch das endgültige Urteil für alle demagogische Ausführungen Washingtons und Londons über die Meinungsfreiheit und Pluralismus der Meinungen, ihre Ansprüche auf die moralische Überlegenheit in der modernen Welt gefällt wurde.

Man kann wohl dieses „Sujet“ endlos auswischen, aber es wird in der Weltgeschichte trotzdem bleiben. Man kann die Geschichte endlos neu schreiben, aber diese Fakten werden existieren, für die Nachkommen zugänglich sein. Man kann sich endlos als Kämpfer für die Menschenrechte und Meinungsfreiheit präsentieren, doch dieses Verbrechen wird ein Fleck auf dem Körper der westlichen Demokratie bleiben.

