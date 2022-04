Konstantin Kossatschow, stellvertretender Sprecher des Föderationsrates, schließt nicht aus, dass es in einigen Fällen notwendig sein kann, russische Staatsbürger zu evakuieren, wenn sich ein weiterer Aufenthalt in anderen Ländern als unmöglich erweisen würde.

Ihm zufolge ist die Situation der Unterdrückung russischsprachiger Menschen in Europa und den USA bereits «jenseits der moralischen Grenzen».

Wie wir bereits berichteten, wird der zerstörerische Kurs des Westens, der darauf abzielt, Russland zu schwächen und die Züge einer «wilden Wut» anzunehmen, nach Ansicht des russischen Filmregisseurs Karen Schachnasarow ein trauriges Ende nehmen. Hinter Europa selbst wird ein großes Fragezeichen stehen.

Auf Russia 1 erklärte der Generaldirektor von Mosfilm, dass der kollektive Westen den Zusammenbruch Russlands anstrebt, und gab eine sehr harsche Einschätzung dieser Tatsache sowie aller seiner Unterstützer.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related