Angesichts globaler Unsicherheit schmiedet ALBA Movements Einheit und Hoffnung (peoplesdispatch.org)

Die kontinentale Plattform sozialer Bewegungen wird ihre dritte kontinentale Versammlung in Buenos Aires, Argentinien, abhalten, um die aktuelle Situation zu analysieren und Strategien für die nächste Periode zu definieren.



22. April 2022 von Zoë Alexandra

Die kontinentale Plattform ALBA Movements wird vom 27. April bis 1. Mai ihre dritte kontinentale Versammlung in Buenos Aires, Argentinien, abhalten. Die Plattform, die sich aus Volksbewegungen aus ganz Amerika zusammensetzt, wird mehr als 200 Delegierte willkommen heißen, um den aktuellen politischen Moment zu diskutieren der Region und der Welt, bewerten die Arbeit der letzten Periode und analysieren die dringenden Aufgaben der Plattform.

Während der fünftägigen Arbeit werden die Delegierten an kulturellen Veranstaltungen, Diskussionsrunden zur internationalen und regionalen Situation teilnehmen, in Kommissionen arbeiten und einen Volksmarkt besuchen.

Die letzte Montage von ALBA fand 2016 in Bogota, Kolumbien statt. Seitdem hat sich die Situation in der Welt drastisch verändert. Die Krise des Kapitalismus hat sich verschärft, zig Millionen Menschen leiden unter wirtschaftlicher Instabilität, Hunger und Arbeitslosigkeit, und neue existenzielle Herausforderungen wie die COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind aufgetaucht.

Gleichzeitig haben fortschrittliche Sektoren in Lateinamerika und der Karibik mit Wahlsiegen in Peru, Honduras, Chile, Argentinien, Bolivien, Mexiko, Nicaragua und Venezuela große Fortschritte gemacht.

Für ALBA Movements bekräftigt dieses Szenario zunehmender globaler Instabilität nur erneut die Notwendigkeit, die Einheit unter den Menschen zu stärken, nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Welt. Um mehr über die Erwartungen dieser historischen Versammlung zu erfahren, sprach Peoples Dispatch mit Gonzalo Armúa und Laura Capote, Mitgliedern des operativen Sekretariats von ALBA Movements.

Peoples Dispatch: Wir stehen kurz vor der Dritten Kontinentalversammlung. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Erwartungen an diese Vollversammlung nach zwei Jahren Pandemie und Jahren ohne persönliche Treffen.

Gonzalo Armúa: Nun, erstens gibt es hohe Erwartungen, weil wir von einer Pandemie kommen, die uns aufgrund von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gezwungen hat, virtuell auf Distanz zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns also darauf, dass Genossen – diejenigen, die in jedem Gebiet, in jedem Land Bewegungen aufgebaut haben – endlich zusammenkommen und sich treffen

Und auf der anderen Seite gibt es viele Erwartungen, weil wir in einer Zeit der Unsicherheit und Veränderungen auf internationaler und regionaler Ebene leben. Auf internationaler Ebene gehen wir nach unserer Analyse schnell auf einen geopolitischen Übergangsprozess zu oder zumindest auf eine Öffnung für eine multipolare Welt, die Herausforderungen, aber auch viele Möglichkeiten mit sich bringt.

In Lateinamerika hat eine Reihe von Wahlsiegen die Ankunft neuer Regierungen mit volkstümlichem, fortschrittlichem Charakter oder zumindest einen Bruch mit der neoliberalen Hegemonie in den Ländern ermöglicht, von denen wir sagen können, dass sie in den 1990er und den ersten Jahren vom Neoliberalismus durchdrungen waren Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Wir sprechen von Chile und Peru. Wir haben auch die Wiederherstellung der Demokratie in Bolivien nach dem Staatsstreich und wir haben eine Reihe anstehender Wahlen in Brasilien und Kolumbien, wo ebenfalls die Möglichkeit besteht, dass neue Kräfte an die Macht kommen. Dazu müssen wir auch den Sieg in Honduras [von Xiomara Castro] hinzufügen, der den Staatsstreich besiegte, der Zelaya beseitigt hatte.

Gleichzeitig gab es im Bereich der Volksbewegungen neue Kämpfe und wir haben neue Sektoren gesehen, die vor und während der Pandemie auf die Straße gegangen sind, weil die Staaten nicht auf die grundlegenden Forderungen in Bezug auf Gesundheit und Ernährung reagiert haben , menschenwürdige Arbeit usw. Es besteht die Erwartung, dass wir in der Versammlung alle diese neuen Ereignisse, die in kurzer Zeit stattgefunden haben, nacheinander oder gleichzeitig verarbeiten können. Wir brauchen dieses Treffen, um verarbeiten zu können, um planen zu können, und auch um uns mit Kameraden treffen zu können, die seit Jahren arbeiten, die in jedem Territorium gekämpft haben, damit wir die lateinamerikanische Einheit weiter schmieden können die Bewegungen.

PD: ALBA Movements organisiert seine Arbeit nach sechs Leitprinzipien: 1. Einheit unseres Amerikas und Internationalismus; 2. Ideologisch-kultureller Kampf und Entkolonialisierung; 3. Verteidigung von Mutter Erde und der Souveränität der Menschen; 4. Wirtschaft für gutes Leben; 5. Demokratisierung und Aufbau der Volksmacht; 6. Volksfeminismus. Können Sie etwas über die Bedeutung und Relevanz dieser Prinzipien in diesem Zusammenhang sagen?

Laura Capote: Das ist genau die Frage, an der wir gemeinsam mit den Genossen in der Versammlung arbeiten möchten. Die Ausarbeitung der sechs Prinzipien oder des politischen Programms von ALBA war eine der Hauptaufgaben, die aus der zweiten Versammlung in Kolumbien im Jahr 2016 hervorgegangen sind. Dann haben wir in der politischen Koordination und im Sekretariat mit den Genossen aus verschiedenen Ländern zusammengearbeitet die verschiedenen Sitzungen und Instanzen, um die Prinzipien ausarbeiten und erweitern zu können.

Etwas, was uns in den sozialen und Volksbewegungen in Lateinamerika oft passiert, was unserer Meinung nach eine unserer großen Schwächen ist, ist, dass wir uns oft mit den Problemen der einzelnen Sektoren, der verschiedenen Epochen, der Generationen und wir finden keine transversalen Elemente, die es uns ermöglichen, einen vereinten Kampf von Frauen, Jugendlichen, Bauern, indigenen Frauen usw kann auf den Feind reagieren.

Innerhalb dieses Rahmens haben wir diese sechs Prinzipien ausgearbeitet, um als großes Dach zu dienen, das die Mehrheit der von unseren Organisationen geführten Kämpfe umfassen könnte. Während der Vollversammlung haben wir einen ganzen Tag Zeit, um an diesen sechs Prinzipien zu arbeiten, um zu sehen, welche Elemente fehlen und welche anderen neuen Perspektiven es gibt.

Wir haben neue Probleme mit diesem neuen Kontext auf dem Kontinent gesehen, zum Beispiel mit der Rückkehr einer zunehmend faschistischen oder neofaschistischen Rechten mit einem gewalttätigeren, rechtsfeindlicheren und regressiveren Charakter. Wir müssen uns neue Wege überlegen, darauf zu reagieren. Wir müssen neue Wege finden, um in dieser Offensive voranzukommen, aus der Perspektive der Menschen und aus der Perspektive des Aufbaus eines Projekts der Einheit, des Lebens und des Respekts.

Dieser neue Kontext impliziert, dass es im Fall unserer sechs Prinzipien neue Perspektiven, neue Prinzipien, neue Linien innerhalb derselben Arbeitsbereiche geben wird, und es bedeutet auch, dass wir die notwendigen Überarbeitungen vornehmen müssen.

Wir haben auch wiederholt, wie wichtig es ist, neu zu bewerten, inwieweit einige in Bezug auf die Dringlichkeit möglicherweise eine höhere Priorität haben als andere. Und auch solche, die die Einheit der Organisationen im Rahmen von ALBA implizieren oder in gewisser Weise unsere Koordination als Einheit vorantreiben und auch weil wir sehen, dass wir eine der wenigen Plattformen waren, die trotz der Pandemie weiter sehr hart gearbeitet haben .

PS: In diesem Moment globaler Unsicherheit war Lateinamerika ein Leuchtfeuer der Hoffnung, der Freude und der Möglichkeit des Wandels. Was stellt in diesem Zusammenhang eine Plattform der Bewegungen dar, was sind die zentralen Aufgaben, die vor Ihnen liegen, und wie wollen Sie die Herausforderung des Weiterbauens annehmen?

GA: Nun, eine zentrale Aufgabe, die grundlegend für die Bewegungen ist und die heute mehr denn je gilt, hat mit der Einheit der Menschen in der gesamten Region zu tun, denn wir sehen, dass der Kapitalismus in diesem Stadium vor allem global ist, er ist weltweit und die Völker der Welt und insbesondere Lateinamerikas sind unterschiedlichen Formen der Unterdrückung, Ausbeutung und Plünderung ausgesetzt, aber sie gehorchen demselben Muster, das ein System charakterisiert.

Daher geht die Notwendigkeit der Einheit über das Abgeben von Erklärungen hinaus. Es hat mit einer historischen Notwendigkeit zu tun, denn keines der Länder, keiner der Nationalstaaten kann einen Befreiungsprozess, einen Prozess der Gleichberechtigung, einen Prozess der Rechtsausweitung durchführen, wenn er sich nicht mit den verschiedenen Ländern zusammenschließt, mit den verschiedenen Leuten.

Wir sehen, dass der Nationalstaat, wie er im 19. und 20. Jahrhundert entstanden ist, keine Antworten auf die Forderung nach Rechtsausweitung geben kann und kein nationaler Prozess die strukturellen Probleme lösen kann, die derzeit für alle Menschen der Welt bestehen. Wir sprechen von einem Moment, in dem die Ungleichheit unter den reichsten 1 % des Planeten schlimmer ist als je zuvor. Wir sprechen von einem Moment, in dem Mutter Erde, die Natur, in Bezug auf die Nachhaltigkeit des menschlichen Lebens und des Lebens im Allgemeinen an ihre Grenzen stößt. Darüber hinaus sehen wir auch, dass die durch dieses System erzeugte soziale Degradation zu einem zunehmend obszönen Maß an Gewalt führt.

Bei der Notwendigkeit der kontinentalen Einheit geht es darum, sich einem gemeinsamen Feind des Volkes zu stellen, es geht darum, Prozesse des organisatorischen Kampfes in Bezug auf Volksökonomie, in Bezug auf Solidarität und in Bezug auf Befreiungsprozesse wieder aufzunehmen. Vielleicht ist der Grund, warum Lateinamerika eine ständige Quelle von Alternativen zum System ist, darin begründet, dass es als Ganzes geschah, als es im Prozess der Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert befreit wurde, als es noch keine Grenzen gab, die Grenzen, die wir heute kennen, und dies führte auch zur Niederlage des damals größten Imperiums, der spanischen Kolonie.

Aus diesen historischen Erfahrungen, aus einem kontinuierlichen Kampfprozess, der bis zur Eroberung selbst zurückreicht, haben die Menschen Lateinamerikas nicht aufgehört, gegen die verschiedenen Formen des Imperialismus, des Kolonialismus zu kämpfen, und das kommt auch heute noch zum Ausdruck.

Es gibt eine Anhäufung von Kampferfahrungen, eine Anhäufung von Organisationserfahrungen, die wir zu kontinentalen Erfahrungen machen müssen, die zu regionalen Erfahrungen werden müssen und die gleichzeitig in Einheit mit anderen Menschen auf andere Kontinente ausgedehnt werden können.

Deshalb hat ALBA die Herausforderung der kontinentalen Einheit. Aber gleichzeitig wird diese Versammlung die Herausforderung der Einheit mit den Völkern des globalen Südens angehen, zusammen mit Genossen aus Afrika, aus Asien, von den Menschen, die innerhalb der sogenannten Ersten Welt ebenfalls unterdrückt werden innerhalb Europas, innerhalb der Vereinigten Staaten. Wie ich eingangs sagte, zerstört das System zunehmend alles, was außerhalb dieses 1% bleibt, das den Reichtum bewahrt, die Güter bewahrt und vor allem an ein Projekt für immer weniger Menschen auf diesem Planeten denkt.

Die Herausforderung ist enorm, aber wir vertrauen auf die historischen Projekte, die wir geerbt haben, und auch auf die Kämpfe unseres Volkes in Lateinamerika und anderer Völker der Welt.

LC: Es gibt auch ein wichtiges Element, das wir oft diskutiert haben, nämlich dass es einen enormen Mangel an Horizonten, an Möglichkeiten und Utopien gibt, die man weitertragen kann. Es ist, als wären wir bereits besiegt.

Als ALBA tragen wir eine sehr große Verantwortung. Es wurde aus dem Herzen von zwei der größten zeitgenössischen Revolutionäre geboren, die nicht nur eine revolutionäre Vision für ihre Länder hatten, sondern auch eine revolutionäre Vision auf regionaler Ebene.

Als Fidel und Chávez an ALBA dachten, dachten sie zunächst daran, die Regierungen zu vereinen. Als Chávez den Vorschlag zur Einheit der Bewegungen in ALBA vorbrachte, berücksichtigte er gerade, dass es wirklich das Zusammenkommen der Menschen ist, das diese Koordination auf kontinentaler Ebene ermöglichen wird, die auch die bolivarianische Vision der Transformation in Einheit erbt und mit einer amerikanischen Macht, die dem Modell der Monroe-Doktrin und dem Modell, das die Vereinigten Staaten für unseren Kontinent wollten, entgegenwirken würde.

Wir haben auch die Verantwortung, in dieser dritten Versammlung den Wunsch zu wecken, weiter zu kämpfen und in den verschiedenen Ländern weiter zu bauen, und auch zu glauben, dass es möglich ist, zu glauben, dass wir das Ende des Kapitalismus sehen können, und nicht so, wie wir sind erzählte dem Ende der Welt. Und genau das, was wir zeigen wollen, ist, dass wir bereits das Ende des Kapitalismus sehen, wir durchleben diesen Prozess und die Antwort ist, ob es Chaos geben wird oder etwas anderes.

Es hängt auch von den Menschen ab und davon, wofür wir uns entscheiden. Ich glaube, dass die Möglichkeit neuer Horizonte und neuer Utopien, die wir mit unseren eigenen Händen bauen, auch eine Verantwortung von ALBA ist, weil es eine Zusammensetzung von Bewegungen ist, von Menschen, die nie nur als Individuen gedacht haben, sondern im Kollektiv und die suchen, durch ihre Verbindungen zu sozialen Organisationen und ihre Arbeit an der Basis, um die Bedingungen dieses Kontinents zu verändern.

Wir haben das Potenzial und eine enorme Verantwortung, den Namen ALBA mit uns zu tragen, einen historischen Namen, der die Ziele und Ziele mit sich bringt, die Fidel und Chavez uns gesetzt haben und die auf unseren Schultern ruhen und die wir uns alle in der Versammlung wünschen übernehmen.

Deshalb ist diese dritte Versammlung so wichtig, besonders in einer Zeit, in der nach der Pandemie der Siegeszug des Individualismus noch offensichtlicher zu sein scheint. Und wo wir darauf mit einem kollektiven Körper antworten wollen, der für den Sozialismus kämpft, der an den Sozialismus als Projekt glaubt, einen eigenen Sozialismus, einen Sozialismus mit einem indigenen, schwarzen, weiblichen, feministischen und bäuerlichen Gesicht. Es liegt in der Verantwortung, den Bedürfnissen des historischen Moments und dem Projekt, das wir wollen, gerecht zu werden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related