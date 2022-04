Zahl der Containerschiffe, die vor Chinas Häfen warten, hat sich seit Februar fast verdoppelt.

Haupursache ist Sperrung des Hafens in Shanghai und in anderen chinesischen Hafenstädte.

Die Anzahl der wartenden Containerschiffe ist um 195 Prozent gestiegen nachdem zunächst Shenzhen und dann Shanghai stillgelegt wurden. Shanghai ist seit drei Wochen abgeriegelt.

Von insgesamt ca 1800 Containerschiffen, die weltweit vor Häfen warten, befinden sich etwa 27 % in chinesischen Häfen.

Peking war in der Lage seine Häfen während der jüngsten Sperrungen mithilfe eines geschlossenen Kreislaufsystems in Betrieb zu halten. Die Containerhöfe sind jedoch stark überlastet. Auch Lager wurden geschlossen, und es gibt Berichte über zunehmende Teileknappheit.

