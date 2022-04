Tunnel unter dem Stahlwerk „Asow-Stahl“￼

Putin hatte wegen der Gefahr sehr vieler Tote bei einer Erstürmung diese abgesagt. Selenskji hat bis jetzt den dort eingeschlossenen verboten, sich zu ergeben und damit ihr Leben zu retten und, wie von russischer Seite, angekündigt, eine Behandlung gemäß der Genfer Konventionen zu bekommen. Es ist also allein in Selenskjis Verantwortung, ob es zu Kämpfen im Tunnelsystem kommt zwischen jenen, die den Befehl aus Kiew verweigern und jenen die ihn befolgen wollen, ob die eingeschlossenen Truppen und Söldner und möglicherweise als Geiseln gehaltene Zivilisten überleben.

