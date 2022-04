Die kanadische Journalistin Eva Bartlett bekräftigte, dass die Verbrechen terroristischer Organisationen in Syrien und die Vertuschung der westlichen Medien seit Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine erneut wiederholt wurden, und stellte fest, dass der Westen und seine Medien in die Hände fielen Maschinen sind mit dem Blut unschuldiger Zivilisten in den beiden Ländern befleckt.

In einem Exklusivinterview mit SANA wies Bartlett, die als Kriegsberichterstatterin in Syrien arbeitete und heute im Donbass ist, um über die spezielle Militäroperation zu berichten, auf die Ähnlichkeit zwischen den politischen und medialen Desinformationspraktiken der USA und ihrer Verbündeten während des Krieges hin Krise in Syrien und was derzeit in der Ukraine passiert.

Sie betonte, dass sich die westlichen Medien durch ihre Lügen und die Vertuschung der Tatsachen an den Verbrechen gegen Zivilisten in der Ukraine beteiligen, wie sie es in Syrien getan haben.

Bartlett fügte hinzu, dass die Berichterstattung der westlichen Medien über die Geschehnisse in der Ukraine und ihre Beschreibung der russischen Operation als Invasion nur ein erwartetes Thema sei, so wie die Medien im Westen und in den USA seither die Seite der Terrororganisationen in Syrien weiß getüncht haben Vorfall im Jahr 2011 und die Vertuschung der Gräueltaten, die sie über viele Jahre begangen haben.

Bartlett sagte, dass die Szenen, die ukrainische Zivilisten zeigen, die die russischen Streitkräfte willkommen heißen, denen ähneln, die die Welt in Syrien gesehen hat, als die syrisch-arabische Armee einmarschierte, um die Gebiete zu befreien, in denen Terroristen stationiert waren.

Bartlett fuhr fort, dass die meisten westlichen Medien die Existenz des Nazismus in der Ukraine leugnen und über das, was passiert, lügen, und stellte fest, dass die BBC und andere Medienförderer im Westen nicht nur mit einem solchen Verhalten zufrieden waren, sondern auch den Punkt erreichten, Videomaterial zu manipulieren und Entfernen von Bildern, die als Nazi-Slogans erscheinen.

Manar Salameh/Mazen Eyon

