Die Nichtregierungsorganisation Sprawedliwaja Saschtschita (Gerechte Verteidigung) aus der Volksrepublik Donezk hat dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) seit 2015 mehr als 3.000 Dokumente über Kriegsverbrechen der Ukraine im Donbass zugesandt. Das teilte der Leiter der Organisation Witali Galachow am Donnerstag der Nachrichtenagentur TASS mit. Er erklärte: „Seit 2015 wurden dem IStGH mehr als 3.000 Beweismittel für Kriegsverbrechen übermittelt. Dabei handelt es sich um Morde, Körperverletzungen, Folter, Zerstörung von Wohnraum, Angriffe auf zivile Objekte und die willkürliche Verwendung von Waffen.“

Galachow gab an, dass mehr als 6.000 Beschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht worden sind. Er betonte: „Bis heute wurde kein einziger Fall berücksichtigt.“

Der Leiter der Organisation fügte hinzu, dass der IStGH die Prüfung von Fällen gegen die Ukraine ausgesetzt habe und nicht bekannt sei, wann dieses Verfahren wiederaufgenommen werde. Darüber hinaus weigerten sich internationale Instanzen unter verschiedenen Vorwänden, auf die übermittelten Materialien zu reagieren, so Galachow.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related