Einige der an die Ukraine gelieferten Waffen werden gegen uns eingesetzt (moonofalabama.org)

https://www.moonofalabama.org/2022/04/some-of-the-weapons-delivered-to-ukraine-will-inevitably-be-used-against-us.html#more



Die USA und ihre Stellvertreter in Europa bringen eine enorme Menge an Waffen in die Ukraine. Aber niemand hat eine Ahnung, wo diese Waffen landen werden. Es ist wahrscheinlich, dass sich viele davon außerhalb der Ukraine verbreiten werden und einige dieser Waffen unweigerlich diejenigen treffen werden, die sie jetzt liefern.

In einem Rückblick auf den US-Krieg gegen Syrien erläutert Aaron Maté, wie das Obama/Biden-Team Terrornetzwerke in Syrien gestärkt hat: Basierend auf freigegebenen Dokumenten, Nachrichtenberichten und vereinzelten Eingeständnissen von US-Beamten, beschreibt diese übersehene Geschichte, wie die Bemühungen des Obama-Biden-Teams, das Assad-Regime zu stürzen – gemeinsam mit Verbündeten wie Saudi-Arabien, Katar und der Türkei – die Reihe der diskreten Entscheidungen, die die USA letztendlich dazu veranlassten, Terrornetzwerke zu stärken, die auf ihre Zerstörung aus waren .

Die USA verschoben eine enorme Menge an Waffen nach Syrien. Diese Waffen landeten nicht bei den „gemäßigten Rebellen“, die die US-Propaganda aufgestellt hatte, sondern in den Händen der ideologisch engagiertesten und brutalsten Akteure vor Ort: Obwohl die Obama-Regierung behauptete, die nach Syrien geschleusten Waffen seien für „gemäßigte Rebellen“ bestimmt gewesen, landeten sie letztendlich in den Händen eines von Dschihadisten dominierten Aufstands.



Nur einen Monat nach dem Angriff in Bengasi berichtete die New York Times, dass „islamische Dschihadisten“ der harten Linie, darunter Gruppen „mit Verbindungen oder Zugehörigkeiten zu Al Qaida“, „den Löwenanteil der Waffen erhalten haben, die an die syrische Opposition geliefert wurden.

In einer Wiederholung dieser „Strategie“ liefern die USA derzeit eine enorme Menge an Waffen und Söldnern in die Ukraine. Das größere Zeug, das es liefert, ist nicht von großer Bedeutung. Aber die riesige Menge an Kleinwaffen und Kleinmunition, die Panzerabwehrwaffen und die tragbaren Luftabwehrsysteme sind eine ernsthafte, langfristige Gefahr. Diese passen in den Kofferraum eines Autos und können problemlos über die Grenzen geschmuggelt werden.

Wie ich bereits erläutert habe, wird die rechte Ideologie, die in der Ukraine gepflegt wird, vor allem für die europäischen Länder, aber auch darüber hinaus, zu einer Gefahr :

Whitney Webb schreibt, dass die CIA eine neue Al-Qaida erschafft. Diesmal als weiße rassistische rechte Miliz. Ein Teil davon sind Söldner, die derzeit von westlichen „Sicherheits“-Unternehmen rekrutiert werden. Diese Milizen werden alle „kleinen“ Waffen einsetzen, die die NATO-Staaten jetzt an die Ukraine liefern, um russische Truppen und ihre Unterstützer anzugreifen. Dies wird ernsthafte Gegenreaktionen in Polen und Rumänien haben, von wo aus diese Truppen eingesetzt werden. Langfristig wird es dazu führen, dass der rechte Terror in jene Länder zurückkehrt, die diese Kräfte jetzt unterstützen. Es wird auch dem langfristigen Trend rechter Parteien helfen, ihren Stimmenanteil zu erhöhen. Zusammen mit der wirtschaftlichen Verwüstung, die die US-amerikanischen und europäischen Sanktionen gegen Russland in ihren eigenen Volkswirtschaften anrichten, wird dies zu Regimewechseln in mehreren europäischen Ländern führen. Die USA schützen sich natürlich wieder so weit wie möglich auf Kosten anderer.

Wenn man aus Syrien eine Lehre ziehen kann, dann die, dass die ideologisch engagiertesten und brutalsten Menschen vor Ort ihre Ideologie nicht nur in anderen Ländern verbreiten werden. Sie sind auch die Gruppen, die unweigerlich die gefährlichsten Waffen besitzen. Sie werden einige an Gruppen in anderen Ländern geben, die die gleiche Ideologie haben.

Die faschistischen Gruppen in der Ukraine sind keine Erfindung der russischen Propaganda oder einfach „nationalistisch“. Bereits 2018 nannten sie sogar die NATO-Lobbyisten im Atlantic Council eine gefährliche Bedrohung:

Letzte Woche enthüllte Hromadske Radio, dass das ukrainische Ministerium für Jugend und Sport die Neonazi-Gruppe C14 finanziert, um „nationale patriotische Bildungsprojekte“ im Land zu fördern. Am 8. Juni gab das Ministerium bekannt, dass es C14 etwas weniger als 17.000 US-Dollar für ein Kinderlager gewähren wird. Es vergab auch Gelder an Holosiyiv Hideout und Educational Assembly, die beide Verbindungen zur extremen Rechten haben. Die Enthüllung ist ein gefährliches Beispiel dafür, dass die Strafverfolgungsbehörden die zunehmende Gesetzlosigkeit rechtsextremer Gruppen, die bereit sind, Gewalt gegen diejenigen anzuwenden, die sie nicht mögen, stillschweigend akzeptieren oder sogar fördern. Seit Anfang 2018 haben C14 und andere rechtsextreme Gruppen wie die Asow-nahe Nationale Miliz, der Rechte Sektor, Karpatska Sich und andere mehrfach Roma-Gruppen sowie antifaschistische Demonstrationen, Stadtratssitzungen und andere angegriffen, sowie auch eine Veranstaltung von Amnesty International, und auch Kunstausstellungen , LGBT- Veranstaltungen und Umweltaktivisten. Am 8. März starteten gewalttätige Gruppen Angriffe auf Demonstranten zum Internationalen Frauentag in Städten in der ganzen Ukraine. Nur in wenigen dieser Fälle unternahm die Polizei etwas, um die Angriffe zu verhindern, und in einigen Fällen wurden sogar die friedlichen Demonstranten festgenommen und nicht die tatsächlichen Täter. Internationale Menschenrechtsgruppen haben Alarm geschlagen. Nach den Anschlägen vom 8. März warnte Amnesty International: „Die Ukraine versinkt in einem Chaos unkontrollierter Gewalt radikaler Gruppen und ihrer völligen Straflosigkeit. Unter diesen Bedingungen kann sich praktisch niemand mehr im Land sicher fühlen.“ Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House und Front Line Defenders warnten in einem Brief, dass es radikalen Gruppen, die unter „einem Deckmantel aus Patriotismus“ und „traditionellen Werten“ handeln, erlaubt sei, in einer „Atmosphäre nahezu völliger Straflosigkeit zu operieren, die nur Mut machen kann, dafür dass diese Gruppen weitere Angriffe verüben.“

In den letzten acht Jahren hatten diese Gruppen in der Ukraine viele Kontakte zu ähnlichen Gruppen in anderen Ländern. Sie haben Ausländer eingeladen, mit ihnen an der Front gegen die Republiken des Donbass zu kämpfen. Das sind potenzielle Käufer für die Waffen, die jetzt in die Ukraine geliefert werden.

Die USA haben keine Ahnung, wer die Zehntausenden von Waffen letztendlich bekomm. Die USA haben nur wenige Möglichkeiten, den beträchtlichen Vorrat an Panzerabwehr-, Flugabwehr- und anderen Waffen zu verfolgen, die sie über die Grenze in die Ukraine geschickt haben, sagen Quellen gegenüber CNN. Dies ist ein blinder Fleck, der zum großen Teil auf den Mangel an US-Personal im Land zurückzuführen ist — und die einfache Tragbarkeit vieler kleinerer Systeme, die jetzt über die Grenze strömen. Es ist ein bewusstes Risiko, das die Biden-Administration bereit ist einzugehen.

Kurzfristig sehen die USA den Transfer von Ausrüstung im Wert von Hunderten Millionen Dollar als entscheidend für die Fähigkeit der Ukrainer an, Moskaus Invasion abzuwehren. Ein hochrangiger Verteidigungsbeamter der USA sagte am Dienstag, dass es sich „mit Sicherheit um die größte jüngste Lieferung an ein Partnerland in einem Konflikt“ handele. Aber das Risiko, sagen sowohl derzeitige US-Beamte als auch Verteidigungsanalysten, besteht darin, dass einige dieser Waffen langfristig in die Hände anderer Militärs und Milizen gelangen könnten, die die USA nicht bewaffnen wollten .

Transparency International stuft die Ukraine auf Platz 122 von 180 Ländern ein. Je niedriger der Rang auf dieser Liste, desto schlimmer die Korruption. Wer auch immer die Waffen in der Ukraine offiziell ausgehändigt bekommt, wird wahrscheinlich einen Teil des Vorrats beiseite legen, um ihn später an jeden zu verkaufen, der sich dafür interessieren könnte. Das heisst ganz einfach: „Ich kann Ihnen nicht sagen, wo sie sich in der Ukraine befinden und ob die Ukrainer sie zu diesem Zeitpunkt einsetzen“, sagte ein hochrangiger Verteidigungsbeamter der USA letzte Woche gegenüber Reportern. „Sie teilen uns nicht jede Runde Munition mit, die sie abfeuern und wer und wann. Wir werden vielleicht nie genau wissen, in welchem ​​Umfang sie die Switchblades verwenden.“

Laut Pentagon-Pressesprecher John Kirby sieht das Verteidigungsministerium die Waffen, die es schickt, nicht für bestimmte Einheiten vor.

Lastwagen, beladen mit Waffenpaletten, die vom Verteidigungsministerium bereitgestellt werden, werden von ukrainischen Streitkräften abgeholt – hauptsächlich in Polen – und dann in die Ukraine gefahren, sagte Kirby, „dann liegt es an den Ukrainern, zu bestimmen, wohin sie fahren und wie sie es tun. innerhalb ihres Landes neu zugeteilt.“

Man kann ukrainischen Beamten nicht trauen, die behaupten, dass diese Waffen nur für gute Zwecke eingesetzt werden: Insgeheim erkennen Beamte an, dass die Ukraine einen Anreiz hat, nur Informationen zu geben, die ihre Argumente für mehr Hilfe, mehr Waffen und mehr diplomatische Unterstützung stärken.

„Es ist ein Krieg – alles, was sie öffentlich tun und sagen, soll ihnen helfen, den Krieg zu gewinnen. Jede öffentliche Erklärung ist eine Informationsoperation, jedes Interview, jeder gesendete Auftritt von Zelensky ist eine Informationsoperation“, sagte eine andere Quelle, die mit westlichen Geheimdiensten vertraut ist.

Zelensky fordert ständig mehr Waffen und niemand hat eine Ahnung, wo sie landen. Wie viele legt er selbst für den späteren Verkauf beiseite und wer kauft sie?

Die Erfahrung aus dem Krieg in Syrien sagt uns, dass die Waffen, die in der Ukraine „von einem Lastwagen gefallen sind“, letztendlich bei den ideologisch engagiertesten und brutalsten Menschen landen werden. In der Ukraine sind das die Faschisten. Einige internationale kriminelle Banden, die Rivalen ausschalten wollen, könnten ebenfalls interessiert sein.

Wie lange wird es dauern, bis eine Switchblade-Selbstmorddrohne in Polen auf ein Polizeiauto fällt? Wie lange noch, bis eine Panzerabwehrwaffe bei einem Bandenkampf in Paris zum Einsatz kommt? Wie lange noch, bis eine Stinger-Luftabwehrrakete ein ziviles Flugzeug in Rom abschießen wird?

Ein, drei oder fünf Jahre?

Es ist eine Gefahr, mit der wir jetzt alle leben werden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related