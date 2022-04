„Die Zukunft liegt im eurasischen Raum“ – Rainer Rupp über den Krieg in der Ukraine

RT DE befragte Rainer Rupp in einem Interview zum Sinn deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine und dem daraus entstehenden Risiko, wie sich dieser Krieg weiter entwickeln wird und ob Deutschland zu weiteren Sanktionen genötigt werden könnte.

Hier im Video: https://test.rtde.live/europa/136636-zukunft-liegt-im-eurasischen-raum/

