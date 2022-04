Karte der Positionen US-amerikanischer Bombenangriffe innerhalb Chinas zwischen 1942 und 1945.

(Größe/Tonnage)

Die Volksrepublik China beziffert ihre Kriegstoten auf 20 Millionen, Laut Wikipedia (engl) starben 3,000,000 bis 3,750,000 Militärangehörige und weitere 7,357,000 bis 8,191,000 Zivilisten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related