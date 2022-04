Shanghai in entscheidender Phase auf dem Weg zum Null-COVID-Ziel (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259775.shtml

Chinesische Beamte haben versucht, wachsende Missverständnisse und Spekulationen über die dynamische Null-COVID-Strategie des Landes zu zerstreuen, und ihr Vertrauen in das bekräftigt, was allgemein als die beste Strategie angesehen wird, um sowohl die Epidemie einzudämmen als auch eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten, als Kampf gegen die den Ausbruch in Shanghai.

In Shanghai zeigen sich einige positive Anzeichen und die Stadt befindet sich in einer entscheidenden Phase, um die Übertragung in der Gemeinschaft auf Null zu reduzieren.

Im Bereich der Epidemiebekämpfung ging die Zahl der am Montag registrierten neuen COVID-19-Fälle in Shanghai um fast 2.000 zurück, und mehr Menschen werden aus ausgewiesenen oder provisorischen Krankenhäusern entlassen. Unterdessen nehmen im Kampf um die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit viele Unternehmen in Shanghai und in der weiteren Region des Jangtse-Deltas ihre Geschäftstätigkeit wieder auf, da Beamte eine Reihe von Maßnahmen eingeführt haben, einschließlich einer „weißen Liste“ wichtiger Unternehmen, die für die Wiederaufnahme der Arbeit freigegeben wurden, um logistische Probleme anzugehen.

Seit Freitag hat Shanghai Nukleinsäuretests für 37 Millionen Menschen abgeschlossen, und ab Dienstag wird die Stadt die Tests in kontrollierten Gemeinden an drei aufeinanderfolgenden Tagen fortsetzen, teilte die lokale Behörde am Dienstag mit. Das Screening aller möglichen Infektionen und die Anpassung der drei Kategorien von Gebieten mit unterschiedlicher Verwaltung zielen darauf ab, das Ziel von Null-COVID auf Gemeindeebene zu erreichen und den Grundstein für eine baldige Wiederaufnahme des normalen Lebens und der Produktion zu legen, so die lokale Behörde.

Es gibt positive Anzeichen, wie der sinkende Anteil positiver Fälle in Risikogruppen, sinkende Reproduktionszahlen und Hunderte von lokalen Firmen, die die Produktion wieder aufnehmen. Insgesamt wurden 23.286 Personen aus Quarantäneorten entlassen, was die Zahl der Personen übersteigt, die zum ersten Mal neu positiv getestet wurden, teilte die lokale Behörde mit.

Weitere Firmen, darunter SAIC Motors und Tesla, nehmen die Produktion wieder auf.

Bereits seit Mitte März setzen über 1.000 Unternehmen ihren Betrieb im geschlossenen Kreislauf fort, um die Stadt am Laufen zu halten und die Lieferkette zu stabilisieren.

„Angesichts der derzeitigen Präventions- und Kontrollbemühungen gehen die Reproduktionszahlen zurück, obwohl die täglichen Fälle immer noch zunehmen“, sagte Chen Xi, außerordentlicher Professor für öffentliche Gesundheit an der Yale University, am Dienstag gegenüber der Global Times. Ob es einen stabilen Abwärtstrend aufrechterhalten könne, hänge von den Anti-Epidemie-Maßnahmen der Stadt ab, wie der Verwendung von Antigentests zu Hause, um Massenversammlungen für Nukleinsäuretests zu vermeiden, sagte er.

Vizepremier Sun Chunlan, der die Arbeiten zur Epidemiebekämpfung in Shanghai inspiziert hat, forderte die lokalen Behörden am Montag auf, entscheidende Schritte zu unternehmen, um alle Infektionen auf Gemeindeebene zu beseitigen, indem Schwierigkeiten überwunden und das Vertrauen gestärkt werden.

Sun Chunlan sagte gegenüber den Medien letzte Woche, dass die Reproduktionszahlen des Ausbruchs in Shanghai von 2,27 auf 1,23 gesunken seien und „das Ziel von null Fällen in der Gemeinde in Reichweite ist“.

Wohngemeinschaften, die in den letzten 14 Tagen keine positiven COVID-19-Fälle gemeldet haben, könnten die Sperren im Rahmen eines Mechanismus täglicher Nukleinsäuretests für jeden Einwohner schrittweise aufheben, sagte Lu Hongzhou, Leiter des Anti-Epidemie-Expertenteams von Shenzhen und Leiter des Dritten Volkes Krankenhaus von Shenzhen, sagte der Global Times am Dienstag.

Um das normale soziale Leben wieder aufzunehmen und ein Wiederaufleben der Epidemie zu verhindern, seien häufige Nukleinsäuretests erforderlich, sagte er. Zum Beispiel sollten alle Fabrikarbeiter täglich Nukleinsäuretests erhalten und jeden Tag die gleiche Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zurücklegen und Versammlungen vermeiden, sagte Lu und merkte an, dass auch die öffentlichen Verkehrsmittel schrittweise geöffnet werden sollten.

Die Zahl der neu infizierten Personen sei allmählich zurückgegangen, stellte Lu fest. „Es ist ein entscheidender Punkt, alle positiven Fälle in Gemeinden mit strengen Anti-Epidemie-Maßnahmen zu erkennen. Und die Übertragung wird sich verlangsamen, sobald die Übertragungskette unterbrochen ist“, sagte er.

Missverständnis

Einige westliche Medien und ausländische Organisationen setzten jedoch trotz positiver Anzeichen ihre voreingenommenen Erzählungen fort und sagten, dass Chinas dynamische Null-COVID-Politik zurückgenommen werden sollte und die Abriegelung der Stadt die Grenzen der Politik auf die Probe stellt. Einige behaupteten auch, dass diese Politik jetzt von den Anwohnern und Unternehmen in Shanghai stärker abgelehnt wird, da die Kosten für ihre Durchführung die Vorteile zu überwiegen begannen.

Hochrangige chinesische Beamte und hochrangige Epidemiologen widerlegten diese Behauptungen und wiesen auf große Missverständnisse über die dynamische Null-COVID-Politik des Landes hin. Beispielsweise bedeutet dynamisches Null-COVID nicht, keine Infektionen oder strenge stadtweite Sperren zu haben. Im Gegensatz zu einigen ausländischen Unternehmen und Analysten, die behaupteten, dass die Politik das Wirtschaftswachstum stark beeinträchtigen würde, hat die Politik das Wirtschaftswachstum in den letzten zwei Jahren maximal geschützt, sagte Wu Zunyou, Chefepidemiologe des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC), sagte am Montag.

Wenn der Ausbruch der Epidemie in einem frühen Stadium auftritt und früher erkannt wird, müssen wir Patienten nur unter Quarantäne stellen und behandeln und enge Kontakte isolieren, um das dynamische Null-COVID-Ziel zu erreichen, sagte Wu. In den letzten zwei Jahren gab es in Shanghai 12 Ausbrüche, aber jeder hatte nicht mehr als 25 Infektionen, bevor sie unter Kontrolle gebracht wurden. „Nur wenn wir den Ausbruch spät erkennen oder keine entscheidenden Maßnahmen zu seiner Kontrolle ergreifen konnten, was zu mehr Übertragungen in den Gemeinden führt, müssen wir Sperrmaßnahmen ergreifen“, sagte er.

Wenn der Ausbruch der Epidemie so schwerwiegend wird, dass wir Massen-Nukleinsäuretests und Sperrmaßnahmen durchführen müssen, hätte die Politik Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber die Auswirkungen auf das lokale BIP sind nur halb so hoch wie die Auswirkungen des nicht dynamischen Null-COVID Strategie für die Wirtschaft, fügte Wu hinzu und zitierte die vorläufige mathematische Analyse.

China war die erste große Volkswirtschaft, die sich dank ihrer schnellen und entschlossenen Reaktion von den anfänglichen Auswirkungen von COVID-19 im Jahr 2020 erholte, und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit setzte sich im Laufe des Jahres 2021 fort, obwohl die weit verbreiteten Belastungen weltweit immense Schäden anrichteten. Im ersten Quartal 2022 erreichte China ein BIP-Wachstum von 4,8 Prozent, wie offizielle Daten am Montag zeigten, was eine starke Widerstandsfähigkeit widerspiegelt.

Ma Xiaowei, Direktor der Nationalen Gesundheitskommission, sagte, das Land sei in die vierte Phase der Anti-Epidemie-Arbeit eingetreten, die die strengsten, vollständigsten und entschlossensten Maßnahmen erfordere, um die Übertragung in den Gemeinden angesichts des sich schnell ausbreitenden Omicron zu unterbinden.

„Wir bekämpfen den Omicron jetzt aus nächster Nähe. Es ist wichtig, die Variante während des gesamten Kampfes zu verstehen und unsere Vorteile und Schlupflöcher besser zu verstehen, was eine wissenschaftlichere und präzisere Vorgehensweise erfordert“, sagte Zeng Guang, ehemaliger Chefepidemiologe der chinesischen CDC , sagte der Global Times am Dienstag.

Chinas Vorteile

Seit März verzeichnete das chinesische Festland über 490.000 im Inland übertragene COVID-19-Fälle, die alle Provinzen außer der autonomen Region Xizang im Südwesten Chinas betrafen, sagte ein Gesundheitsbeamter auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Wu warnte auch davor, dass wir uns auf einen langen Kampf gegen das Virus vorbereiten sollten, anstatt uns von Behauptungen wie „Die Epidemie wird dieses Jahr enden“ in die Irre führen zu lassen.

„Die vierte Phase der Anti-Epidemie-Arbeit könnte die größte Herausforderung sein“, sagte Chen. „Nehmen Sie das Beispiel Shanghai. Angesichts von Omicron, das durch eine schnelle Ausbreitung und eine große Anzahl asymptomatischer Fälle gekennzeichnet ist, haben einige seiner früheren Maßnahmen nicht effektiv funktioniert, was auf Mängel hindeutet, die auch von einigen anderen Städten und Regionen in China geteilt werden.

Schnelle überregionale Hilfe und die kollektive Koordinierung von Ressourcen werden weithin als große Vorteile in Chinas Anti-Epidemie-Arbeit angesehen, die sich auch im Kampf von Shanghai gegen Omicron als wirksam erwiesen haben. Bis zum 12. April wurden über 40.000 medizinische Mitarbeiter aus 16 Provinzen entsandt, um die Anti-Epidemie-Arbeit in Shanghai zu unterstützen.

Wir haben den Weg der Virusmutation nicht identifiziert, aber egal wie es mutiert, wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten, sagte Wu und verwies auf die dringenden Aufgaben wie die Beschleunigung der Impfung bei älteren Menschen und die Förderung schneller Antigentests.

Zu den weiteren Vorbereitungen gehört die Verbesserung der Isolationskapazität, da Omicron in sehr kurzer Zeit eine große Anzahl von Infektionen verursachen kann, was die Nachfrage nach Anti-Epidemie-Ressourcen erhöht, was laut Experten und Beamten auch den Mangel an Quarantäneplätzen und Fangcang-Krankenhäusern unterstreicht.

„Die Vorteile des Systems spielen sich aus. Um die Infektionskrankheit zu bewältigen, müssen wir uns koordinieren und zusammenarbeiten“, sagte Chen.

