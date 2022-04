Das sagt die Bundeszentrale für politische Bildung (noch sehr wohlwollend) zu den ukrainischen Freiwilligenbataillonen: Lesenswert!

https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/276568/analyse-bewaffnete-freiwilligenbataillone-informelle-machthaber-in-der-ukraine/?

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related