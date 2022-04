Mehr als 100 Zivilisten haben das Gebiet in der Nähe des Asow-Stahlwerks in Mariupol verlassen, das von russischen und DVR-Militäreinheiten gestürmt wird.

Ein Moderator des russischen Senders Perwy Kanal sagte: „Über kurze humanitäre Korridore haben 120 Zivilisten die Häuser verlassen, die sich direkt vor dem Kontrollpunkt Asow-Stahl befinden.“ Die von dem Fernsehsender ausgestrahlten Aufnahmen zeigen, wie Zivilisten das Gebiet von Asow-Stahl verlassen.

Unterdessen zitierte ein Korrespondent des Fernsehsenders Rossija 24 die Verwaltung der Donezker Volksrepublik mit der Aussage, dass niemand die humanitären Korridore genutzt habe, die für die Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte und der nationalen Bataillone geöffnet wurden.

Zuvor hatte sich das russische Verteidigungsministerium zu Informationen der ukrainischen Seite geäußert, wonach sich in dem Eisen- und Stahlwerk Asow-Stahl Zivilisten aufhalten würden, darunter Frauen und Kinder. Das Ministerium erklärte, es handele sich dabei um eine weitere Information, die ausschließlich zur Rettung der Nationalisten erfunden worden sei. Gleichzeitig forderte das russische Verteidigungsministerium, dass das Kiewer Regime, falls sich Zivilisten in Asow-Stahl aufhalten sollten, alle Maßnahmen ergreifen müsse, um diese freizulassen und über die geschaffenen humanitären Korridore aus der Gefahrenzone zu bringen.

Darüber hinaus wandte sich das russische Militär mit den folgenden Worten an die Führung in Kiew: „Gleichzeitig erklären wir, dass das gewaltsame Festhalten von Zivilisten als menschliche Schutzschilde gemäß den Normen des humanitären Völkerrechts Terrorismus ist, und dass die Beamten der Kiewer Behörden und die unmittelbaren Urheber dieser unmenschlichen Aktion in Asow-Stahl Kriegsverbrecher und Terroristen sind.“

