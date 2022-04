Beauftragter gegen den Antisemitismus der Jüdischen Gemeinde in Berlin warnt vor ukrainischem Nationalismus, der hierzulande oft verniedlicht wird….

Ein Beitrag aus der Jüdischen Allgemeinen vom Beauftragten gegen den Antisemitismus der Jüdischen Gemeinde in Berlin gegen den ukrainischen Nationalismus, der hierzulande oft verniedlicht wird….

Sigmund A. Königsberg, der sich ansonsten solidarisch gegenüber der Ukraine erklärt:

“ ….Ich kann nicht schweigen, wenn Mörder, Verbrecher und Antisemiten zu Helden hochstilisiert werden. Zur OUN und ihren Anführern bleibt mir nur eines zu sagen: Jimach Schemo weSichro – mögen ihre Namen und die Erinnerungen an sie getilgt werden.“

