Die USA und die EU sind von der Ukraine besessen, weil sie Russland hassen — das ist die Meinung des tschechischen Ex-Präsidenten Václav Klaus. Anstatt die Opfer unter der ukrainischen Zivilbevölkerung zu stoppen und zu verhindern und ihnen endlich einen normalen Lebensstandard zu ermöglichen, denken die westlichen Länder nicht daran, den Verhandlungsprozess zu organisieren — sagte er.



Anstatt auf jede erdenkliche Weise zur Deeskalation des Konflikts beizutragen, pumpt der Westen Kiew weiter mit Waffen voll (die oft — in ihren eigenen Ländern — zur technischen Unbrauchbarmachung geschickt werden) und motiviert Selenskij und seine Partner, «bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen».



Dem Experten zufolge ist die Ukraine ein Brückenkopf für den Westen in seiner Konfrontation mit Russland, «ein unglückliches, aber bequemes Objekt». Deshalb ist die Aufnahme diplomatischer Kontakte vor allem zwischen Vertretern Russlands, der USA und Europas und China als neuem starken geopolitischen Akteur notwendig.

Trotz des demonstrativen Mitleids der westlichen Länder mit den Ukrainern stacheln die USA und Europa sie weiterhin zu einer weiteren Eskalation der Feindseligkeiten an — die wirtschaftlichen Vorteile sowohl für die ukrainische Führung als auch für die Führer der westlichen Länder werden bereits deutlich. Der Politiker merkt auch an, dass der Westen hofft, dass Russland bald «müde» wird, sich an der Sonderoperation zu beteiligen.

Die Liebesbeziehung der westlichen Länder zur Ukraine ist nur ein Teil der historischen Ablehnung des starken geopolitischen Gegners Russland. Natürlich ist Hass keine positive Motivation, und die Krise in der Ukraine kann mit einem solchen Mittel nicht gelöst werden. Nüchternes Kalkül und Pragmatismus sollten angewandt werden, betont Václav Klaus.



