Im Krieg in der Ukraine geht es den USA im Wesentlichen um Regime Change in Russland – Finian Cunningham interviewt Bruce Gagnon (Strategic Culture Foundation)

Die von Konzernen dominierten Medien (die uns wegen nicht existierender Massenvernichtungswaffen in den „Schock- und Ehrfurchts“-Angriff auf den Irak 2003 hineingelogen haben) verfolgen derzeit dieselbe Strategie erneut, um ihren Krieg zu verkaufen und die Öffentlichkeit zu täuschen

Der US-amerikanische Friedensaktivist, Dokumentarfilmer und Autor Bruce Gagnon analysiert den aktuellen Krieg in der Ukraine mit einem kritischen Gesamtbild des politischen und strategischen Kontexts, das in den westlichen Medien so beklagenswert – und absichtlich – fehlt.

Im folgenden Interview weist Gagnon darauf hin, dass die russische Militärintervention in der Ukraine, die am 24. Februar begann, nur richtig verstanden werden kann, wenn man sie als Reaktion auf acht Jahre unerbittlicher militärischer Angriffe des von der NATO unterstützten Kiewer Regimes gegen die ethnisch russische Bevölkerung der Donbass-Region versteht. Fast 14.000 Menschen wurden durch das von der NATO unterstützte Kiewer Regime und seine russophoben Nazi-Regimenter getötet. Wo waren da die Verurteilungen der westlichen Regierung und der Medien?

Die gegenwärtige Ausweitung des Krieges, so behauptet er, sei eigentlich nur die Frontlinie in einem größeren Krieg, den die Vereinigten Staaten und ihre NATO-europäischen Verbündeten gegen Russland führen. Das ultimative Ziel ist ein Regimewechsel in Moskau. Dieses Ziel besteht darin, westliche Unternehmensinteressen zu befriedigen, und schließt die eventuelle Ausrichtung auf China ein.

Auf diese Weise versuchen die USA und ihre imperialistischen Verbündeten, die Entstehung einer multipolaren Welt zu vereiteln und den historischen Niedergang westlicher Konzernmacht auszugleichen. Wie er sagt: „China steht auch auf der Regime-Change-Liste des Westens, und aufgrund des neuen Wirtschafts- und Militärpakts zwischen Russland und China wird es unerlässlich, zuerst Russland auszuschalten, bevor es gegen China geht. Die Vereinigten Staaten nutzen Taiwan derzeit auf ähnliche Weise wie die Ukraine als Instrument der Destabilisierung.“

Daher hängt der Einsatz zutiefst vom Ausgang des Krieges in der Ukraine ab. Die USA und die NATO wollen, dass dieser Krieg fortgesetzt wird, um Russland zu schwächen, zu zerstören und zu unterjochen. Daher der rücksichtslose, kriminelle Waffenfluss aus dem NATO-Block in die Ukraine, um jede politische Einigung zum Scheitern zu bringen. Gagnon weist auch darauf hin, dass die US-NATO-Kiew-Achse wahrscheinlich auf weitere Gräueltaten unter falscher Flagge zurückgreifen wird, um den Informationskrieg gegen Russland zu gewinnen – einen Krieg, den die westlichen sogenannten Nachrichtenmedien offen unter der Einbildung und Täuschung führen unter dem Deckmantel „Journalismus“.

Bruce Gagnon lebt in den USA. Er ist Gründer und Koordinator des Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space. In seinem Blog „ Organizing Notes “ veröffentlicht er auch prägnante Kommentare zu internationalen Entwicklungen. Gagnon ist ein Veteran aus der Zeit des Vietnamkriegs, hat als Arbeitsrechtsaktivist gearbeitet und ist in Dutzende von Ländern gereist, um öffentliche Reden und Seminare für Friedens-, Antikriegs- und Justizorganisationen zu halten.



Frage von Finian Cunningham:

Der US-Kongress ist im Begriff, ein Lend-Lease-Gesetz zu verabschieden, mit dem die Waffenlieferungen an die Ukraine erheblich ausgeweitet werden sollen, angeblich um das Land vor einer „russischen Aggression“ zu schützen. Dies geschieht, während zwischen der Ukraine und Russland Verhandlungen über eine Friedenslösung für den Konflikt geführt werden. Versucht Washington, die Verhandlungsposition Kiews zu stärken, oder zielen die USA darauf ab, den Krieg zu verlängern?

Bruce Gagnon:

Wenn man die Rand Corp-Studie von 2019 mit dem Titel „Overextending and Unbalancing Russia“ als Leitfaden nimmt, wollen die USA und die NATO offensichtlich nicht, dass die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland Erfolg haben. Ihr Interesse besteht darin, eine schwärende Wunde entlang der russischen Grenze zu schaffen und Moskau zu zwingen, mehr Geld für das Militär und den Wiederaufbau der massiv zerstörten russisch-ethnischen Donbass-Region im Osten der Ukraine auszugeben. Die Zerstörung des Donbass ist größtenteils auf den Beschuss durch die ukrainische Armee zurückzuführen, der seit dem von den USA orchestrierten Putsch in Kiew im Jahr 2014 über acht Jahre andauerte.

Frage von Finian Cunningham:

Bei der Verabschiedung des Lend-Lease-Gesetzes hat der US-Senat den Vorwurf des Völkermords und des Massakers an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Bucha durch russische Truppen als Begründung für die Genehmigung weiterer amerikanischer Waffen für die Ukraine angeführt. Russland streitet die Vorwürfe kategorisch ab, während mehrere unabhängige Analysten darauf hinweisen, dass die grausamen Morde eine Provokation unter falscher Flagge waren, die von den ukrainischen Streitkräften durchgeführt wurde, um Russland zu belasten. Was halten Sie von den westlichen Medienberichten über das Massaker von Bucha?

Bruce Gagnon:

Ich habe die Geschichte von Bucha sehr genau studiert, und es ist mehr als offensichtlich, dass dies eine weitere Falschmeldung der US-NATO-Ukraine-Achse war. Die zeitlichen Abläufe verweisen auf diese Tatsache. Die russischen Truppen verließen Bucha am 30. März. Am 31. März veröffentlichte der Bürgermeister von Buka ein Video, in dem er aufgeregt und stolz verkündete, dass die russischen Truppen abgezogen seien. Am 1. April machte eine Frau, die als Abgeordnete des Stadtrats von Bucha fungiert, ein ähnliches Video, in dem sie den Sieg über die Russen verkündete. Keines dieser beiden Stadtvertreter erwähnte ein Massaker oder Leichen auf den Straßen, was zu diesem Zeitpunkt mehr als offensichtlich gewesen wäre. Am 2. April übernahmen die ukrainischen Streitkräfte wieder die Kontrolle über Buka. Am 3. April begannen die westlichen Medien über das angebliche Massaker zu berichten. Die US-amerikanische, NATO- und ukrainische Seite hat wiederholt versucht zu behaupten, dass Russland Zivilisten tötet, aber jede Geschichte entbehrte einer sachlichen Grundlage.

Der letzte Versuch war der Beschuss von Kramatorsk durch die ukrainische Armee mit einer Tochka-U-Rakete am 8. April. Dutzende von Zivilisten wurden getötet und bis zu 100 verwundet. Der ukrainische Präsident Zelenski gab schnell Russland die Schuld, obwohl es sich bei der Tochka-U-Rakete um eine veraltete Technologie handelt, die von Russland nicht mehr verwendet wird, und zahlreiche Beweise zeigen, dass sie von der Armee des nazistisch geführten Kiewer Regimes wiederholt zum Beschuss der Donbass-Region eingesetzt wurde. Außerdem liegt Kramatorsk in der russisch-ethnischen Region der Ostukraine, die Russland von der nazistisch geführten Armee in Kiew zu befreien versucht. Es macht keinen Sinn, dass Russland sein eigenes Volk tötet.

Man sagt, dass jeder Kriminelle eine eigene Vorgehensweise hat – eine Art, sein schlechtes Verhalten zu wiederholen. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die Ukraine diesen Krieg verliert und zu einem Modus Operandi gegriffen hat, um die öffentliche Meinung gegen Russland zu wenden, in der Hoffnung, dass USA und NATO dann vollständig auf der Seite des Kiewer Regimes in den Krieg eintreten werden. Die Ukraine hat also tatsächliche offensive Militäroperationen (zu denen sie nicht mehr in der Lage ist) durch Ereignisse unter falscher Flagge als Hauptstrategie zur Verunglimpfung und Niederlage Russlands ersetzt.

Frage von Finian Cunningham:

Sie haben gesagt, dass es bei dem Krieg in der Ukraine nicht nur um die Ukraine und Russland allein geht, sondern dass er eine Frontlinie in einer größeren Konfrontation zwischen dem von den USA angeführten NATO-Block auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite darstellt. Wollen Sie damit sagen, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt?

Bruce Gagnon:

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass dieser Krieg im Namen einer größeren Mission geführt wird – einem Regimewechsel in Russland, von dem sich der Westen erhofft, dass er die Zerschlagung Russlands in kleinere Staaten ermöglicht, ähnlich wie es die USA und die NATO mit Jugoslawien nach dem US-amerikanisch geführten Angriff auf Belgrad 1999 getan haben. Ziel ist es, dass westliche Rohstoffkonzerne die Kontrolle über Russlands riesige Landmasse und vor allem über seine enormen Rohstoffvorkommen übernehmen können, zu denen Erdgas, Erdöl, Holz, landwirtschaftliche Flächen und lebenswichtige Mineralressourcen gehören.

Mit dem Abschmelzen des arktischen Eisschilds wird es zunehmend möglich sein, unter dem Meer, das seit langem von dicken Eisschichten bedeckt ist, nach Offshore-Ressourcen zu „bohren“. Es ist kein Zufall, dass zur gleichen Zeit, als dieser Krieg begann, die US-NATO im Norden Norwegens, das an Russlands arktische Region grenzt, ein Kriegsspiel namens „Cold Response“ abhielt.

In einem seiner verwirrten Momente erklärte US-Präsident Biden kürzlich in einer Rede in Warschau, dass „Putin gehen müsse“. Ich bin mir mehr als sicher, dass dies bei vielen Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrates in Washington seit langem ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist. In den vergangenen 500 Jahren wurde Russland mehrmals vom Westen aus überfallen. Die Polen kamen 1605 über die europäische Ebene, gefolgt von den Schweden unter Karl XII. 1707, den Franzosen unter Napoleon 1812 und den Deutschen zweimal, in den beiden Weltkriegen 1914 und 1941. Alle 100 Jahre macht der Westen einen Vorstoß und scheitert.

China steht ebenfalls auf der Regimewechselliste des Westens, und aufgrund des neuen Wirtschafts- und Militärpakts zwischen Russland und China ist es unerlässlich, zuerst Russland auszuschalten, bevor man sich China vornimmt. Die USA nutzen Taiwan derzeit in ähnlicher Weise wie die Ukraine als Instrument der Destabilisierung.

Frage von Finian Cunningham:

Russland hat gesagt, dass es hofft, dass der Krieg in der Ukraine bald beendet sein wird. Aber nach dem zu urteilen, was Sie sagen, besteht die reale Gefahr, dass sich der Konflikt aufgrund der Waffenlieferungen der USA, Großbritanniens und der NATO an die Ukraine noch viel länger hinziehen könnte. Ist es diese Verlängerung des Krieges, die das Kalkül und die Politik von Washington und London beeinflusst?

Bruce Gagnon:

Die Interessengruppen innerhalb des militärisch-industriellen Komplexes zwischen den USA und der EU können massive Gewinne erzielen, wenn dieser Krieg um Monate oder sogar Jahre verlängert werden kann. Ich glaube, dass dies die Absicht von Washington und Brüssel ist. Indem sie die NATO-Mitglieder dazu bringen, veraltetes militärisches Gerät in die Ukraine zu liefern, können sich die westlichen Rüstungshersteller lebhaft vorstellen, diese Waffenbestände durch die neuesten Technologien zu ersetzen, die mit den weltraumgestützten Kriegsführungsfähigkeiten des Pentagons „interoperabel“ sein müssen. Im Laufe der Zeit entsteht so eine riesige globale Hightech-Kriegsmaschine.

Vergessen Sie nicht, dass die NATO auch international tätig wird, indem sie ihre „Partner“ in Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan und anderen asiatisch-pazifischen Ländern aufnimmt. In dieser „Missionsvision“ wären die USA für die „Speerspitze“ verantwortlich und hätten die NATO-Mitglieder und -Partner dazu gebracht, für alles zu bezahlen.

Die Aufgabe der NATO besteht letztlich darin, die Unterwerfung unter die Forderungen westlicher Unternehmen zu erzwingen. Sie erklären, sie seien ein „Friedensbündnis“, doch die Geschichte der NATO besteht aus nichts anderem als endlosem Krieg.

Frage von Finian Cunningham:

Glauben Sie, dass die von den USA angeführte NATO-Konfrontation mit Russland ein noch größeres Bild ergibt? Das heißt, der größere Kampf besteht darin, den historischen Niedergang des von den USA dominierten westlichen Wirtschaftssystems aufzuhalten? Russland und China haben immer wieder das Entstehen einer multipolaren Welt auf der Grundlage von Zusammenarbeit und Partnerschaft begrüßt. Die USA aber scheinen diese Vision zutiefst abzulehnen, wenn sie nämlich behaupten, dass Moskau und Peking die so genannte „regelbasierte Weltordnung“ untergraben. Warum lehnt Washington eine multipolare Vision ab? Was ist das Besondere an der US-amerikanischen Macht, die unipolare Dominanz, Loyalität oder Krieg verlangt?

Bruce Gagnon:

Die USA und die NATO sind eine unsichere und verzweifelte militärische Kriegsmaschine. Sie sind die Schläger des vom Westen geführten Globalisierungssyndikats. Sie wissen, dass ihre Tage als dominierende westliche imperiale Mächte, die den größten Teil der Welt seit Hunderten von Jahren beherrschen, gezählt sind.

Es erinnert mich an einen betrunkenen Glücksspieler, der die Würfel rollen lässt – und weiss, dass er alles verloren hat, aber dennoch ein letztes Mal alles riskiert. Washington und die EU sind sich darüber im Klaren, dass die aufstrebende multipolare Welt unaufhaltsam ist – wenn man die Bevölkerungszahlen zusammenzählt, ist diese aufstrebende Flut die große Mehrheit der Weltbevölkerung. Die USA und die NATO wissen also, dass dies ihre letzte Chance ist, die Kontrolle über den Planeten zu behalten.

Washington-London-Paris-Berlin-Brüssel wollen die uneingeschränkte Macht und Kontrolle und sind bereit, alle Nationen, die sich ihnen in den Weg stellen, in Schutt und Asche zu legen. China, Russland, Iran, Indien und andere Länder des globalen Südens verstehen dies natürlich. Sie haben lange genug unter der Herrschaft der USA und Europas gelitten. Sie sind dabei, diese multipolare Welt zu schaffen – was ein russischer Politiker kürzlich als eine „faire Weltordnung“ bezeichnete, die nicht von der Wall Street, der Bank of England, dem IWF und der Weltbank gesteuert wird. Die Frage, die sich uns allen stellt, ist: Sind die USA und die NATO tatsächlich gewillt, dieses Bestreben nach Vorherrschaft zu einem Dritten Weltkrieg werden zu lassen, der dann möglicherweise nuklear werden könnte? Die sogenannten „Pazifisten“, die auf den Straßen ukrainische Fahnen schwenken, sollten sich Fragen, ob sie nicht ungewollt dazu beitragen, die Dinge in diese schreckliche Richtung zu treiben.

Frage von Finian Cunningham:

Würden Sie zustimmen, dass die westlichen Medien in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg und dessen Vorgeschichte offener die Funktion eines Systems der Propaganda übernommen haben, das mit geheimdienstlichen Desinformationen hausieren geht, um den Charakter des Konflikts mit Russland zu verzerren?

Bruce Gagnon:

Die westlichen Medien sind nur zu bereit, wenn es darum geht, Russland zu dämonisieren und zur Eskalation dieses Krieges beizutragen. Erst vor wenigen Tagen schaltete ich beim Autofahren NPR, das National Public Radio ein und hörte einen „Korrespondenten“ der behauptete, russische Truppen hätten junge Mädchen in Buka vergewaltigt. Haben wir die bahnbrechenden Anhörungen des US-Senatsausschusses von 1975 über die Kontrolle der Medien durch die CIA vergessen? Diese Anhörungen wurden von Senator Frank Church (D-ID) geleitet. Damals wurde aufgedeckt, dass 400 Journalisten weltweit im Auftrag der CIA Nachrichtenbeiträge einreichten. Operation Mockingbird wurde das damals genannt. Schauen Sie im Internet nach. Ich glaube nicht, dass die Videos von diesen Kongressanhörungen schon von YouTube entfernt wurden.

Ich würde mein Leben darauf verwetten, dass die so genannte „Bucha-Vergewaltigungsgeschichte“ von der Agentur produziert wurde. Erst letzte Woche erfuhren wir aus einem NBC-TV-Bericht, dass die US-Geheimdienste falsche Geschichten über Russland verbreiten, um Moskau davon „abzuhalten, etwas Schlimmes zu tun“. Die von den Konzernen dominierten Medien,die uns 2003 den „Shock and Awe“-Angriff auf den Irak wegen nicht vorhandener Massenvernichtungswaffen vorgegaukelt haben wenden dieselbe Strategie erneut an, um Krieg zu verkaufen und die Öffentlichkeit zu täuschen.

Und wenn man all die Bemühungen der konzerneigenen sozialen Medien berücksichtigt, alternative Meinungen zum Ukraine-Krieg zu unterbinden, wird es klar, dass das Ziel Nummer eins die Gehirnwäsche der Öffentlichkeit ist. Modus Operandi – jedes kriminelle Syndikat hat einen.

Finian Cunningham war Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedienorganisationen.

Er hat über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.

