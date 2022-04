Der US-Senator Chris Coons, ein enger Verbündeter Bidens erklärt, dass die Ukraine „zu Syrien werden könnte“, es sei denn, die USA und die NATO sind bereit „Putin zu stoppen.“

Der US-Senator Chris Coons (Demokratische Partei-Delaware), ist ein Politiker, der von den Medien als engster Verbündeter des Senats von Präsident Joe Biden beschrieben wird, hat die Idee aufgeworfen, US-Truppen zum Kampf gegen die russische Armee in der Ukraine einzusetzen, und sagte, er befürchte, dass die ehemalige Sowjetrepublik zum „Syrien Osteuropas werden wird. “

„Das amerikanische Volk kann sich von dieser Tragödie in der Ukraine nicht abwenden“, sagte Coons am Sonntag in einem Interview mit CBS News. „Ich denke, die Geschichte des 21. Jahrhunderts dreht sich darum, wie erbittert wir die Freiheit in der Ukraine verteidigen und dass Putin nur aufhören wird, wenn wir ihn aufhalten.“

Auf die Frage von der Moderatorin Margaret Brennan nach seinen jüngsten Äußerungen, in denen er die US-Führung aufforderte, Truppenentsendungen in die Ukraine zu erörtern, sagte Coons, die politischen Entscheidungsträger müssten das „Grad an Brutalität“ berücksichtigen, das von den russischen Streitkräften gezeigt werde. Er unterstützte Bidens Initiative, westliche Verbündete zusammengebracht zu haben, um „vernichtende Sanktionen“ gegen Russland zu verhängen, schlug jedoch vor, dass direktere Maßnahmen erforderlich sein könnten, wenn der russische Präsident Wladimir Putin den Einsatz erhöht.

„Wenn Wladimir Putin, der uns gezeigt hat, wie brutal er sein kann, einfach weiter Zivilisten massakrieren darf, ohne die NATO Kriegsverbrechen in der ganzen Ukraine begehen darf, ohne dass der Westen ihm energischer zu Hilfe kommt, dann mache ich mir große Sorgen darüber, was passieren wird. Als nächstes passiert, dass wir sehen werden, wie die Ukraine zu Syrien wird“, sagte Coons. Vermutlich wollte er damit sagen, dass die USA und die Nato der Ukraine stärker zu Hilfe kommen müssen.

Coons arbeitete in den 1990er Jahren als Praktikant in Bidens Senatsbüro und wurde 2010 gewählt, um seinen ehemaligen Senatssitz zu besetzen. Die New York Times beschrieb ihn als „Bidens Augen und Ohren im Senat“, während Politico ihn „den Biden “ einen Flüsterer.“ Medien nannten ihn als „Schattenaußenminister“, nachdem ihn das Weiße Haus letztes Jahr auf eine diplomatische Mission nach Äthiopien geschickt hatte.

Wie Biden hat sich Coons zuvor gegen die Entsendung von US-Streitkräften in die Ukraine ausgesprochen . Er widerspricht selten, wenn überhaupt, Bidens Ansichten, daher weckte seine Änderung der Rhetorik Bedenken darüber, was der Oberbefehlshaber in Betracht ziehen könnte.

Die jüngsten Kommentare des US-Senators kommen drei Tage, nachdem er sagte, die Biden-Regierung und die US-Gesetzgeber müssten Parameter für Truppenentsendungen in die Ukraine erörtern. Bei einer Veranstaltung an der University of Michigan argumentierte er, dass, wenn eine direkte militärische Beteiligung ausgeschlossen werde, „wir eine geradezu eine weitere Eskalation der Brutalität durch Putin einladen“.

Coons fügte hinzu, dass „Autokraten auf der ganzen Welt“ – von Nordkorea über den Iran bis nach China – die Reaktion der USA und der NATO auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine genau beobachten. Er nannte die Krise auch einen „Moment von 1939“, offenbar in Anspielung auf die frühen Eroberungen Nazi-Deutschlands in Europa.

„Irgendwann müssen wir uns der Realität stellen, dass Putin bereit sein könnte, über unsere Risikobereitschaft hinaus zu eskalieren“, sagte Coons. „Und wenn wir zulassen, dass die Ukraine das Syrien Osteuropas wird, werden wir meiner Meinung nach sowohl am ukrainischen Volk als auch in diesem Moment der Geschichte gescheitert sein.“

