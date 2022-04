In einem Gespräch mit der Global Times sagte Araud, dass die Anzahl der Fälle, in denen sich die US-Amerikaner in einem anderen Land für ihre eigenen Interessen eingemischt haben, ihnen das Recht nimmt, Anschuldigungen gegen die russische Spezialoperation zu erheben. Dies berichtet die Zeitung «Iswestija».

«Tatsache ist, dass der Westen versucht, den Rest der Welt zu belehren und dabei sehr oft mit zweierlei Maß misst. Ich bin mir sicher, dass die Kämpfe in der Ukraine nicht skandalöser sind als der Einmarsch in den Irak im Jahr 2003», sagte Araud.

Er verwies auf die zahlreichen Interventionen, die die USA in den letzten 30 Jahren unternommen haben, um sich selbst als «Leuchtturm der Freiheit» darzustellen.



Außerdem ist nicht zu übersehen, dass sich die US-Truppen Tausende von Kilometern von ihren Grenzen entfernt haben und sich mit mythischen Bedrohungen rechtfertigen. Zu einer Zeit, in der die russische Luftverteidigung in der Ukraine wirklich notwendig ist, um die Bewohner des Donbass und die nationale Sicherheit der Russischen Föderation zu schützen. An seinen Grenzen wurden Provokationen vorbereitet, die das Land seine Staatlichkeit hätten kosten können.

Übernommener Artikel.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related