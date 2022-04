China-Europa-Züge tragen zur Stabilisierung des Handels inmitten des Drucks auf den Hafen von Shanghai bei (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259530.shtml

Chinesische Hersteller und Exporteure diversifizieren die Handelsrouten zwischen China und Europa, indem sie einige Bestellungen von Schiffen auf Züge und Flugzeuge umleiten, um Störungen und Unsicherheiten zu bewältigen, die durch die COVID-19-Epidemie in Shanghai und einigen benachbarten Regionen im Jangtse-Delta verursacht werden, einem großen Produktions- und Handelszentrum.

Die Verschiebung erfolgte, als der Hafen in Shanghai, der weltweit größte Hafen in Bezug auf den Containerumschlag, mit steigenden Containerbeständen konfrontiert ist. Einige große internationale Reedereien setzen die Warenlieferung im Hafen aus, was die rechtzeitige Warenlieferung vor ernsthafte Herausforderungen stellt.

Etwa 60 Prozent der Waren, die im Hafen von Shanghai liegen, seien aufgrund von Logistikstörungen auf den Straßen und auf See „nicht abgeholt“, während der Hafen an seine Grenzen gestoßen sei und kaum mehr Container aufnehmen könne, sagten Brancheninsider. Container werden jetzt vermehrt an den benachbarten Hafen Ningbo Zhoushan in der ostchinesischen Provinz Zhejiang weitergeleitet.

Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten beim Seetransport versuchen einige Hersteller und Exporteure, die im Handel zwischen China und Europa tätig sind, ihre Handelsrouten von Schiffen auf Züge und Flugzeuge zu diversifizieren.

Ein Händler aus Yiwu, einem wichtigen Handelszentrum für kleine Rohstoffe in Zhejiang, sagte der Global Times am Sonntag, dass er mehr Anfragen von Kunden erhalten habe, Seetransporte auf Güterzüge zwischen China und Europa umzuleiten.

„Züge brauchen viel weniger Zeit und sind pünktlicher, was wichtig ist, besonders für dringendere oder hochwertigere Waren“, sagte die Person.

Was normalerweise etwa 35 Tage auf dem Seeweg von Yiwu in Städte in Deutschland dauert, dauert mit dem Zug nur etwa 18 bis 20 Tage, sagte der Händler, was auf einen klaren Wettbewerbsvorteil für den Zugverkehr bei der Vermeidung von Störungen hinweist.

Im ersten Quartal wurden 370 China-Europa-Güterzüge von Yiwu abgefertigt, ein Anstieg von 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ein Trend, von dem Brancheninsider sagten, dass er anhalten würde, um den Druck auf die Seehäfen zu verringern.

Ein Fabrikleiter in Yiwu sagte der Global Times am Sonntag, dass der Zug pünktlich sei, obwohl er möglicherweise mehr koste als Seefracht und die Transportkapazität viel geringer sei. Auch Flugzeuge sind derzeit Teil seiner Überlegungen.

Die Handelskammer der Europäischen Union in China stellte fest, dass ihre Mitgliedsunternehmen Medienberichten zufolge einen Rückgang des täglichen Frachtvolumens im Hafen von Shanghai um 40 Prozent schätzten.

Wu Minghua, ein unabhängiger Branchenanalyst, sagte der Global Times, dass die Hauptursache für Unterbrechungen der Seefracht tatsächlich an Land liegt, da LKW-Fahrer aufgrund von Epidemiekontrollen immer noch Schwierigkeiten haben, in den und aus dem Hafen zu gelangen.

Während grenzüberschreitende Güterzüge in schwierigen Zeiten eine Option sein können, wird der Seeverkehr nach wie vor der Haupttransport für den internationalen Handel sein, sagten Branchenexperten. Ein Zug kann in der Regel 500 Standardcontainer befördern, während ein großes Schiff rund 20.000 befördern kann.

Darüber hinaus sei es aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich, Sendungen von Schiffen auf Züge umzustellen, sagte Tommy Tan, Präsident von Shanghai EPU Supply Chain Management Co, einem Vertreter von China-EU-Güterzügen, gegenüber Global Times. Kunden ziehen es oft vor, stattdessen einen anderen Hafen zu wählen, sagte Tan.

Einige kleine und mittlere Händler verlagern sich in den Hafen von Ningbo Zhoushan, der ebenfalls unter wachsendem Druck steht. Um den Betrieb reibungsloser zu gestalten, hat der Hafen von Shanghai versucht, die Nutzung von Binnenwasserstraßen und Eisenbahnen zu verstärken, um den Transport zu entlasten.

Die Situation entspannte sich, nachdem der Staatsrat, Chinas Kabinett, die lokalen Regierungen aufgefordert hatte, Autobahnen nicht ohne Genehmigung zu schließen.

Der Druck auf den Hafen von Shanghai ist vorübergehend und wird nachlassen, wenn sich der Straßenverkehr wieder normalisiert, sagten Experten. Bis dahin werden grenzüberschreitende Güterzüge eine wichtige Rolle spielen.

