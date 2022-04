Italien: Landesweiter Streik am 22. April: Für Erhöhung der Löhne und Renten vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts

Landesweiter Streik aller Arbeitnehmergruppen, die an der Sammlung, Produktion, Vermarktung, dem Transport, der Verteilung und der Logistik von Waren im ganzen Land beteiligt sind.



Der landesweite Streik in diesen Sektoren wird aus folgenden Gründen aufgerufen:

Für die Erhöhung der Löhne und Renten, um Arbeiter und Rentner vor Spekulation und Inflation zu schützen, die mit Beginn des Konflikts in der Ukraine noch aggressiver geworden sind.



Für die Einführung eines Mindestlohns von 10 Euro, gegen schlechte Arbeit und gegen Verträge, die es Bossen ermöglichen, die Bedingungen einer modernen Sklaverei durchzusetzen. Für die Rückkehr zu einer Wirtschaftspolitik aus öffentlichen Investitionen und Verstaatlichung strategischer Dienstleistungen zur Verteidigung von Arbeitsplätzen und der Industriestruktur, gegen „staatliche Beihilfen“ zugunsten von Unternehmen und Spekulanten, wie im Fall von Acciaierie Italia, ITA und laut PNRR.



An dieser Stelle möchten wir daran erinnern, dass die Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung

ein Kampf für Frieden und Koexistenz, gegen Aufrüstungspolitik, Krieg und für die politische Lösung von Konflikten ist.



Teilnahme Italiens am Konflikt durch Sanktionen, Entsendung von Militärpersonal und Kriegsmaterial gibt einen gefährlichen Anstoß zur Ausweitung des Krieges in größerem Maßstab.



Löhne erhöhen, Waffen senken: Das Land und die Arbeiterklasse zahlen bereits einen sehr hohen Preis für die Wirtschaftskrise, die der Krieg jetzt verschärft. Wir brauchen einen echten Friedensprozess und keinen Krieg, der Zerstörung, Tod und Elend bringt.





