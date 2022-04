Mariupol Residents Accuse Ukraine Of Firing On Civilians – Einwohner von Mariupol beschuldigen ukrainische Militäreinheiten auf Zivilisten geschossen zu haben – Von Patrick Lancaster

TRANSKRIPT:

0:56 – Komm rein!

0:58- Dort ist es dunkel. – Was werden Sie hier filmen? Es ist dunkel! – Möchten Sie einen Ausflug machen? – Guten Tag! Das ist jetzt 1,5 Monate so.

1:10- Nicht überall in unseren Kellern ist Licht.

1:17- Guten Tag! – Welche 1,5 Monate? Wir sind am 4. März hierher gezogen. – Bei mir sind es 1,5 Monate! – Und wir sind am 4. März hierher gezogen! Türschwelle! – Okay.

1:32 – Hallo! – Noch eine Türschwelle! – Okay. – Vorsichtig sein! Noch eine Türschwelle, sagte ich!

1:39 – Überprüfen Sie das Bunkerschema. – Hallo! – Hallo!

1:50 – Wirklich … wirklich.

1:54 – Du hast Fotokameras!

1:58Runter!

2:14- Guten Tag! – Guten Tag! – Kann ich sie besuchen? – Sicher! Komm herein! – Möchten Sie Borschtsch? Haferbrei? – Nein danke. – Borschtsch ist heiß, wir haben ihn gerade aufgewärmt! – Okay.

2:25- Wie ist das Leben? – Welches Leben? – Was ist ein Leben ohne Zuhause? – Sie sind alle verbrannt. Und Garagen brannten. Alles brannte. Wir sind unter Beschuss geraten. Von der ukrainischen Armee.

2:40- Ukrainisch? – Ukrainisch, was sonst? – Ich habe gesehen, wo sie waren. Sie kamen und machten einen Sweep. Und sie sagten dann: „Nicht raus!“ Aber ich schaute hin und sah, dass sie eine Kanone auf uns richteten und feuerten!

2:52- Zu uns kam niemand, aber sie waren schon in der Nähe der… – Garagen! – Warten Sie mit den Werkstätten, zuerst waren sie in der Nähe von Pervomaisk. Sie sahen Menschen in der Stadt herumlaufen und begannen dort zu schießen.

3:06Absichtlich! Damit niemand dort herumläuft. – Wirklich? – Ja! – Sagten Sie „Ukrainer“? – Ukrainer! – Die USA und Europa sagten, Russland schieße auf Zivilisten! – Es war noch bevor Russland hier auftauchte!

3:23- Wenn es Russland wäre, würde ich es Ihnen sagen, aber es war die Ukraine! – Sie umzingelten uns sofort und fingen an, mit einem Mörser zu schießen. – Da ist jemand hinter Ihnen, der seine Mutter und seine Frau durch den Beschuss verloren hat.

3:35 Und seine Tochter wurde verletzt, wir haben sie zusammen mit ihm aus den Trümmern gerettet. – Woher wissen Sie, dass das Ukrainer waren? – Sie hatten blaue Armbinden und ukrainische Flaggen. – Was meinst du, woher können wir das wissen?

3:49- Woher weißt du, dass das Ukrainer waren? – Weil sie nach unten gingen und ihre Straßensperre dort oben war. Und niemand hatte DPR für diesen Moment gesehen, niemand betrat die Stadt, nicht ein einziges Mal!

3:59 Wir sind herumgelaufen, es war gefährlich und beängstigend, und es gab viele Raubüberfälle. Aber es gab kein DPR. Nur die ukrainische Armee war überall. Sie kontrollierten unsere Pässe.

4:10- Sag ihnen, wie du gegangen bist. Nach einer Verletzung. – Wir konnten uns nicht einmal verstecken und sie schon… – Halt die Klappe! – Was „Halt die Klappe“? Hast du das gesehen? – Ich ging zur Straßensperre, nachdem der Mörser die Garage getroffen hatte,

4:26 und die Garage wurde zerstört. Zwei Menschen starben. Wir versteckten uns bis zum Morgen im Keller, und erst als der Beschuss vorbei war, stiegen wir aus, und ich ging hinauf, um die Ukrainer zu fragen

4:39 (es gab die Straßensperre der Ukrainer und sie fuhren auch weiter in der Nähe des Meeres, entlang Lyapino)

4:47 – Der Damm wurde blockiert. – Ja, der Damm war gesperrt. – Ihre Truppen schossen auf Häuser und alles! – Ich kam zu ihnen und fragte, ob wir gehen könnten, da wir eine verletzte Person hatten.

4:55 Wir mussten die Person aus dem Bereich bringen. Ich sagte, dass wir mit einem Auto wegfahren würden und bat sie um Erlaubnis dafür. Sie erlaubten mir. Ich sagte: „Wenn ich gehe, komme ich noch einmal und bitte dich noch einmal um Erlaubnis.“

5:02″ – Okay? – Okay.“ Ich ging hier runter, wir packten Sachen, brachten die verletzten älteren Frauen zum Auto und setzten uns in Bewegung. Und ich kam wieder zu ihnen und sie erlaubten mir wieder, dies zu tun.

5:12- Und als wir gingen, fingen sie sofort an, auf Garagen zu schießen! – Wir sind ins Krankenhaus gefahren und haben hier unsere Verwandten getroffen, also haben wir uns entschieden, hier im Bunker zu bleiben, weil das der sicherste Ort ist.

5:24- Was ist das für ein Ort? Was ist es? – Es ist ein Luftschutzbunker. – Es ist der Luftschutzbunker der UdSSR, der … Komm her und schau. Es wurde gebaut, damit sich Menschen im Falle einer Atomexplosion verstecken konnten.

5:34 Es gab eine Registrierung von allem. Wir sind medizinisches Personal, wir blieben bis zum letzten Moment im Krankenhaus. Wir haben Menschen geholfen, obwohl viele gegangen sind.

5:49 Unsere Ärzte versuchten zu gehen, aber das ukrainische Militär gab ihnen keine Chance, die Straßensperrbrücke zu einem anderen Ufer des Flusses zu überqueren, um zu evakuieren. Sie kamen zurück und versuchten, einen anderen Weg zu gehen.

6:06- Sie haben dich nicht evakuieren lassen, richtig? – Ja, sie haben sie nicht gelassen! – Ärzte mit 8 Autos versuchten zusammen mit ihren Familien zu evakuieren. In dem Moment, als wir abreisten, gingen sie über die Brücke und

6:22 (die Brücke mit der Straßensperre des ukrainischen Militärs)

6:27 Danach sagten sie: „Geh zurück, wir lassen niemanden gehen!“ Unsere medizinischen Mitarbeiter kamen hierher zurück und versuchten, einen anderen Weg zu gehen. Über Illicha versuchten sie, zur Kreuzung Mukhina zu gelangen.

6:43 Es gab auch eine Straßensperre. Dort taten sie dasselbe, richteten eine Waffe auf unsere Ärzte und sagten: „Geht zurück, keiner von euch darf gehen!“

6:51- Ukrainer? – Ukrainer!!! – Wie ist das möglich? – Wir wissen es nicht! Wir konnten es auch nicht bekommen! Entschuldigen Sie, aber als die Kämpfe gerade erst begonnen haben, wurden die Außenbezirke beschossen, alle Krankenhäuser wurden evakuiert und waren bereit, die Verletzten aufzunehmen.

7:15Das Volumen des verletzten ist nicht gekommen. Dann stellte sich heraus, dass das ukrainische Militär alle Krankenwagen genommen hatte! Und die Verletzten (ohne Beine, Arme, mit Wunden) haben es geschafft, das Krankenhaus nur zu erreichen, weil Freiwillige sie dorthin gebracht haben!

7:31Siehst du? Das Militär hat niemanden dorthin gebracht! Die gleiche Situation war mit der Wasserversorgung. Freiwillige versorgten uns mit Essen. Freiwillige! Leute, die eine solche Möglichkeit hatten, brachten uns Zeug für Generatoren und alles, so wurden sie in Betrieb gehalten.

7:51 Für ein paar Stunden, als die Patienten dorthin gebracht wurden und die Operationen begannen, wurden die Generatoren im Energiesparmodus gestartet, sodass das Krankenhaus in Betrieb war.

8:00Chirurgie, Traumatologie, Intensivstation – sie operierten, sie führten Operationen durch. Verstehst du es? Unter Beschuss. Im Inneren des erschütternden Gebäudes. – Sie haben dort geschossen… – Vier Stockwerke.

8:19Das erste Gebäude ist ein chirurgisches Gebäude. Die Empfangsabteilung begann mit der Aufnahme der Patienten und brachte sie dann je nach Art der Verletzung nach oben. Dasselbe gilt für die Traumatologie.

8:35 Den Menschen wurden Gliedmaßen amputiert, den Menschen wurde Traktion verabreicht, und all dies wurde von unseren Ärzten durchgeführt. Sie waren lange dort. Und erst am 23. gelang es ihnen zu gehen, zu evakuieren.

8:50 Wegen des Beschusses. Gleichzeitig gab es keine Küche, kein Essen. Die Mitarbeiter, die bleiben konnten, kochten selbst. Sie kümmerten sich um diese Patienten … unter solchen Bedingungen war es unheimlich.

9:05 – Dieses Krankenhaus hat viele Treffer erlitten. Wo kommst du her? – Woher? Ich weiß nicht. Sie sehen, wie sie sagen, „das ist DPR“, aber wir haben die DPR nicht gesehen! Wir haben nur ukrainische Panzer vorbeifahren sehen.

9:26 Wir haben gesehen, wie ukrainische Panzer hier in unseren Hof eingedrungen sind. In der Mitte des Hofes befindet sich ein Brunnen, aus dem die Menschen Wasser schöpften. Dann fingen sie an, darauf zu schießen, also konnten wir dort kein Wasser bekommen.

9:48 – Wer? – Ukraine! Wer sonst? – Ukrainer! Das ukrainische Militär! Siehst du den Punkt? – Wie ist es möglich? Europa und die USA sagten, dass Ukrainer nicht auf Zivilisten schießen! – Wir wissen es nicht! – Wer schießt nicht?!

10:02- Oleg, schweige bitte! – Wir wissen nicht warum. Wir haben uns immer als Ukraine betrachtet. Siehst du? Uns wurde gesagt, dass das Bataillon „Azov“ Einfluss auf die Streitkräfte der Ukraine abgefangen habe.

10:23Anfangs führten sie sogar Militäroperationen untereinander durch. Danach wurde alles von „Azov“ kontrolliert. Sie haben uns nicht gehen lassen und das ist eine Tatsache! Wir konnten hier nicht evakuieren!

10:36Viele Male sagten sie, es gäbe Busse, es gäbe einen Transport, also „sammle und registriere, wer evakuiert wird.“ Aber kein einziges Mal haben sie uns einen Transport gegeben! Es kamen keine offiziellen Vertreter. Die einzigen Informationen waren Gerüchte.

10:55Siehst du? Und als sie versuchten, alleine zu gehen, ließen sie es fast niemanden tun. Vom linken Ufer über die Brücke gehen. Die Brücken wurden sogar gesprengt, kleine Fußgängerbrücken.

11:11 Also waren nicht einmal die verfügbar. – Okay. Und wie lange haben die Ukrainer dieses Gebiet kontrolliert? Nun, hier sind die DVR und Russland, richtig? – Jetzt wird direkt über uns noch gekämpft.

11:27Wir haben einen solchen Standort, dass… Sie verdrängen jetzt „Azov“ aus der „Azovstal“-Anlage. Und all die militärischen Aktionen finden immer noch über uns statt. Was unsere Häuser betrifft, hier sind Verwandte, deren Häuser abgebrannt sind.

11:47Ist es klar? – Ja. – Was das medizinische Personal betrifft, so brannten unsere Häuser in den ersten Tagen sofort. Verstehst du es? Unsere Wohnungen brannten sofort. Wir waren die ganze Zeit im Krankenhaus. Dort verbrachten wir unsere Nächte. Wie viele andere Familien von Medizinern.

12:04 Was die Treffer in den Gebäuden betrifft, die Abteilung für Endokrinologie hat Treffer, die HNO-Abteilung hat Treffer. In den Obergeschossen befanden sich die Operationssäle. Sie haben auch einige Hits bekommen.

12:16Aber die Treffer haben keine Identifikationsmerkmale darüber, wer geschossen hat. Allerdings haben wir die DPR-Jungs erst einen Monat später gesehen. Schließlich geschah dies über uns. Aber es ist eine Tatsache, dass der Panzer hierher kam und von hier aus schoss!

12:36 – Welcher Panzer? – Der ukrainische Panzer! – Es hat sich hier versteckt und von hier aus geschossen. – Der ukrainische Panzer schoss! Sie benutzten das Krankenhaus als menschlichen Schutzschild! Sie versteckten sich hinter den Patienten, hinter den Verletzten und benutzten unser Krankenhaus nur als Deckmantel.

13:00Ist es klar? – Ja. – Der Beschuss von hier war heftig. Der Panzer beendete es und fuhr davon. Auch als die mobilen Waffen, Mörser, das Schießen beendeten, gerieten wir unter den Beschuss.

13:15 Sicherlich mussten sie diesen Schusspunkt beseitigen. Siehst du? Außerdem gibt es eine psychiatrische Klinik in der Nähe. Auch dort kamen die Hits. Es gab Zerstörung. Und außerdem.

13:32 Sehen Sie, wir haben die DPR-Jungs erst kürzlich gesehen, aber was sie bereits geschafft haben, ist zu versuchen, uns mit Wasser, etwas Brot und der Entfernung der Schwerverletzten zu versorgen.

13:44 Verstehst du es? Evakuierung! – DVR? – Ja, DPR. Die Jungs haben aus dem Hospiz die Schwerverletzten, die Onkologiepatienten mit dem vierten Krebsgrad weggenommen. Sie haben sie mit gepanzerten Mannschaftstransportern weggebracht.

14:02 Verstehst du es? Sie halfen, sie wegzubringen. Die Verletzten, die Alten, die Kinder – in erster Linie. Und erst nach ihnen der Rest. Was uns betrifft, wir können nirgendwo hin. Und wir sind uns nicht sicher, ob es Sinn macht, nach Russland zu gehen.

14:22 Wir sehen den Punkt bis jetzt nicht, weil wir in der Ukraine geboren wurden. Und wir wollen hier leben. Wir wollen in Mariupol leben. Diese Stadt gehört uns. Siehst du? Und wir warten nur darauf, dass das alles aufhört. Eindeutig.

14:34 Wir wollen nur Frieden. Uns ist egal, wer an der Macht ist. Das Wichtigste ist, Frieden zu schaffen und unsere Kinder dazu zu bringen, sich nie zu verstecken. Und möge es keine Verletzten geben. Denn wenn man sich ein Kind nach einer Operation ansieht, nach einer Schädeltrepanation,

14:50 und dieses Kind schreit in einem Krankenzimmer, „Ich will leben!“, das wünsche ich niemandem. Wissen Sie, wenn Patienten gebracht werden, denen sie Beine und Arme abschneiden müssen, und Sie kommunizieren mit ihnen.

15:08 Das ist einfach beängstigend! Das ist wirklich beängstigend und der Krieg ist etwas, das Sie niemals durchmachen möchten! – Wie heißen Sie? – Olga Wladimirowna. Preschdezkaja-Skok Olga Wladimirowna.

15:22 – Hallo! – Hallo! – Wie alt bist du? – Ich bin 11. – Wirklich? Und du? – Sechs. – Und wie geht es dir? – Nicht gut. Wohnungen brannten. Vor allem, wenn sie zu dritt waren. – Meine auch. – Es gab eine gute Reparatur, aber dann begann alles zusammenzubrechen und jetzt gibt es überhaupt nichts mehr.

15:43Wir hatten so ein schönes Leben! Wir fingen gerade an zu planen, wohin wir gehen sollten, und der Beschuss begann. Nicht gut. Die erste Granate landete in der Nähe unseres Hauses. Ich habe geschlafen. Es war etwa 4 Uhr morgens. Der erste Sonnenaufgang.

16:04 Die Granate schlug knapp ein. In der Nähe gibt es einen Kindergarten, wo die Verletzten behandelt und wieder in Bewegung gebracht wurden. Zu diesem Zeitpunkt war alles schon etwas beschädigt, aber wir lebten noch in einer Wohnung. Also kam der Panzer in die Nähe dieses Kindergartens und „furzte“ eine Weile. Dann ging es. Verzeihen Sie mein Französisch.

16:29 – Welcher Panzer? – Wir wissen es nicht. Wir haben gerade gehört, dass es hinter dem Haus war. Es machte bang-bang-bang und ging dorthin zurück. Und die Krankenwagen wurden dort zerstört. Was? Unterbrich mich nicht! Der Krankenwagen wurde gerade zerstört!

16:47 Der Panzer ist dorthin gefahren! Die Panzerspuren waren sichtbar. – Wissen Sie, welcher Panzer das war? Ukrainisch, DVR oder Russisch? – Wir wissen es gar nicht! Wir wussten nur, dass es ein Panzer war. – Ich verstehe.

17:00 Und deswegen zielte der Beschuss auf die Schule und besonders auf Häuser. Der 9. Stock ist niedergebrannt. Auch der 8. Unser Haus ist niedergebrannt, komplett! Es existiert nicht mehr! Wir haben nirgendwo zu leben!

17:13 Nur das Gebiet mit Privathäusern ist übrig geblieben. Ich bete zu Gott, dass er wenigstens diesen einen rettet. Das ist es. – Ich verstehe. – Hallo! – Hallo! Petrenko Alexey Viktorovich. Wir kamen mit meiner Familie am 24. zur Bootsgenossenschaft.

17:33 Wir blieben dort bis zum 13. Am 13. kam eine Gruppe von 20 Personen zu uns herunter, die ukrainische Armee, hauptsächlich Kämpfer des Bataillons „Azov“, überprüfte, wer sich in den Garagen befand,

17:46sah, dass es Zivilisten gab. Gleich am Morgen begann der Mörserbeschuss. Sie schossen aus dem Stadion, aus der Richtung von Chaika. Um 13.30 Uhr gingen meine Frau, mein Kind und meine Mutter auf die Toilette, und in diesem Moment kamen zwei Mörserminen.

18:04 Mein Kind wurde von Granatsplittern getroffen. Meine Frau und meine Mutter starben. Was unsere Nachbarn betrifft, da war ein einbeiniger Mann, seine Mutter und Frau (alle über 60 Jahre alt), die Mutter lebt, aber der Nachbar und seine Frau – nicht.

18:22 Wir sind also seit dem 14. hier. – Es tut mir Leid. Vor wie langer Zeit kontrollierte das ukrainische Militär dieses Gebiet? – Komm wieder. – Wann waren die Ukrainer das letzte Mal hier? – Wie lange? – Wie lange her?

18:45- Nun, wir kamen am 26. zur Genossenschaft. Sie blockierten uns die Straße, damit wir nicht gehen konnten. Und wir blieben dort. Sie haben dort Straßensperren errichtet. – Wer hat dich nicht gehen lassen? – „Azov.“ – „Azov“ hat dich nicht losgelassen, oder? – Sie taten es nicht.

19:03- Ist es wahr? – Es ist wahr.

19:08 Als wir gingen, schossen sie wieder auf uns, zusammen mit Kindern. – „Azov“ schießt mit Mörsern, oder? – Mörser. Meine Frau und meine Mutter liegen immer noch bei der Garage. Ich kann sie immer noch nicht begraben. – „Azov“ hat also genau auf Sie und Ihre Familie geschossen, richtig? – Ja.

19:23- Und sie wussten, dass du kein Militär bist, richtig? – Sie kamen zuerst hierher und überprüften, wer hier war. Und danach gab es Beschuss. – Wie ist das möglich? – Frag den, der geschossen hat.

19:36- Tut mir leid, es ist schwer. – Es tut mir Leid.

19:43 – Wir haben ihre Wunden verbunden. – Ist sie verwundet?

19:48 – Sie haben gerade mit ihrem Vater gesprochen. Als sie am 13. abreisten, wurden sie verletzt. Danach wurden ihre Wunden verbunden und sie wurde hierher gebracht. Es gibt ein Fragment im Bein eines Kindes.

20:02 Sie hat Schrapnellwunden in ihren Beinen, alle ihre Beine sind von Schrapnellen zerschnitten. Ein Fragment befindet sich noch in ihrem Bein. Wir leisten ihr hier Hilfe, verbinden ihre Wunde. Und ihr Kopf ist auch verletzt. Wir haben nur den Verband gewechselt.

20:22Ist es klar? – Darf ich? – Sicher!

20:26 – Hallo! – Hallo! – Kannst du mir sagen was passiert ist? – Am 13. morgens um 12.30 Uhr traf uns die Granate. Die Decke fiel auf uns herunter. Als ich herauskam, krabbelte ich zu meinem Vater, es war so schmerzhaft,

20:46 und nachdem sie uns geholfen hatten, mich in den Keller in der nahe gelegenen Garage zu bringen, haben sie dort mein Blut gestoppt, es hat so lange gedauert, ungefähr 2-3 Stunden. Und am nächsten Tag erfuhr ich, dass Mama und Oma nicht zurückkommen werden.

21:02 Also beschlossen wir, von hier wegzukommen. Wir haben erfahren, dass es hier einen Luftschutzbunker gibt, wir haben erfahren, dass es medizinisches Personal gibt, das mir helfen kann. Und am nächsten Morgen, nachdem wir aufgewacht waren, verband mein Vater mein Bein,

21:22 Danach wollten wir gehen. Und sie haben wieder versucht, auf uns zu schießen. – WHO? – „Asow“. – Woher wissen Sie, dass es „Azov“ war? – In diesem Moment waren keine DPR-Leute hier.

21:40Ich habe nur Ukrainer gesehen. Ich meine, die ukrainische Armee, die versucht hat, auf uns zu schießen. Und nachdem wir gegangen waren, haben sie weiter auf Garagen geschossen. Nachdem wir hierher gekommen waren, kamen sie auch hierher, versteckten sich hinter den Verletzten, hinter dem Krankenhaus und …

22:03Aber sie sind nicht mehr hier. Die DVR-Armee hat uns geholfen. Sie halfen mir, verbanden meine Beine, Arme, meinen Kopf. Jetzt ist alles in Ordnung. Und danke der russischen Armee! – Dank der russischen Armee? – Ja.

22:18 – Europa und die USA sagen, dass Russland auf Zivilisten schießt. – Nein! Die Häuser wurden von der ukrainischen Armee zerstört. Die russische Armee hilft uns mit Wasser, Brot, Essen, was auch immer. Sie halfen uns wegzubringen.

22:40Um kranke Leute, die Verletzten, alle wegzunehmen. Danke Ihnen! – Es tut mir Leid! Wie heißen Sie? – Valeria. Valeria Alexejewna. – Und Nachname? – Petrenko. Petrenko Valeria Alexejewna.

22:52- Und dieser Mann war dein…? – Ja, es war mein Vater. Der half, mich unter den Trümmern hervorzuholen. – Es tut mir Leid…

24:02 – Was machst du? – Sie kocht. – Ich werde ein Bad nehmen. Wasche meine Haare.

