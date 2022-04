Interview der Sprecherin des Außenministeriums der Russischen Förderation, Maria Zakharova über die enge Zusammenarbeit der US-Biolabore in der Ukraine mit Deutschland

Frage: Es wurde bekannt, dass russische Truppen während der militärischen Sonderoperation in der Ukraine neue Dokumente über militärische biologische Aktivitäten in der Ukraine entdeckt haben. Können Sie das näher erläutern?

Maria Zakharova: Im Rahmen der militärischen Sonderoperation in der Ukraine (SMO) haben die russischen Streitkräfte Dokumente gefunden, die Aufschluss über das vom US-Verteidigungsministerium in der Ukraine durchgeführte biologisch-militärische Programm geben. Die Forscher des Programms untersuchten die gefährlichsten Krankheitserreger – potenzielle biologische Agenzien für biologische Waffen, die sowohl in der Ukraine als auch in Russland natürliche Schwerpunkte haben. Sie untersuchten auch, wie sich Epidemien auf der Grundlage dieser Erreger ausbreiten. Der Umfang der Arbeiten macht deutlich, dass ein beträchtlicher und wahrscheinlich der wichtigste Teil der Informationen über das amerikanische Militärprogramm vor der internationalen Gemeinschaft verborgen bleibt.

Bei einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats am 9. März 2022 erklärte die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, dass Washington versuche, die Weitergabe einiger Forschungsmaterialien aus ukrainischen Biolabors an die russischen Streitkräfte zu verhindern. Bei Pressegesprächen am 7., 10., 17., 24. und 31. März beschrieb der Chef der russischen Streitkräfte für Strahlenschutz, chemische und biologische Verteidigung, Igor Kirillow, die biomilitärischen Aktivitäten der USA in der Ukraine auf der Grundlage der Informationen, die die russischen Streitkräfte während der BBS in der Ukraine erhalten haben. Er erläuterte auch die Schlussfolgerungen, die sich auf die Analyse von Experten stützen. Die Forscher setzen die Untersuchung dieser Materialien fort.

Frage: Was unternimmt Russland, damit die Vereinigten Staaten Klarheit über ihre militärisch-biologische Zusammenarbeit mit der Ukraine schaffen?

Maria Zakharova: Russland hat die bisher bekannt gewordenen Fakten bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen öffentlich gemacht und die US-Behörden zu detaillierten Erklärungen aufgefordert, aber Washington scheint nicht bereit zu sein, der Öffentlichkeit aussagekräftige Informationen über sein militärisch-biologisches Programm in der Ukraine zu geben.

Darüber hinaus ist das Weiße Haus offensichtlich der Meinung, dass Angriff die beste Verteidigung ist, und hat eine weitere Propagandakampagne gestartet, in deren Mittelpunkt die falsche Behauptung steht, dass die Bemühungen unseres Landes, die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die Aktivitäten der US-Militärbiologen in der Ukraine zu lenken, angeblich nichts weiter als eine Nebelkerze sind, mit der Moskau versuchen will, den möglichen Einsatz biologischer oder chemischer Waffen während der von den russischen Streitkräften durchgeführten militärischen Sonderoperation zu vertuschen.

Dieser plumpe Versuch der USA, die öffentliche Aufmerksamkeit von dem gefährlich brisanten Thema der von den USA kontrollierten biologischen Labors in der Ukraine abzulenken und sie in dieser „apokalyptischen Sensation“ zu ertränken, wurde – auf den ersten Blick unerwartet – von der deutschen politischen Führung stark unterstützt. Eine Reihe von führenden deutschen Politikern und Spitzenbeamten, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, haben Erklärungen abgegeben, die das US-Narrativ in Form von rechtschaffenen Drohungen und Warnungen an Russland nachahmen. Die offizielle proaktive verbale Haltung Berlins steht im Einklang mit der Strategie, die es seit langem im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verfolgt (die bei der Beilegung der Krise nicht hilfreich ist und die den Minsker Prozess mit ihrer bewussten Pro-Kiew-Position in eine Sackgasse geführt hat), hebt sich aber dennoch durch ihren unverhohlenen Zynismus von der allgemeinen antirussischen Rhetorik ab, die in den letzten Wochen aus Deutschland kam.

Erstens angesichts des entscheidenden Umstands, dass Deutschland bereits vor dem Beginn dieser speziellen Militäroperation der russischen Streitkräfte an der Seite der Vereinigten Staaten seit vielen Jahren energische militärisch-biologische Aktivitäten in der Ukraine durchgeführt hat und dies möglicherweise auch weiterhin tut. Wir sind der festen Überzeugung, dass Deutschland vor allem deshalb aktiver als andere EU-Länder versucht, unserem Land kriminelle Pläne für den Einsatz biologischer und chemischer Waffen in der Ukraine und den noch nicht befreiten Volksrepubliken Donezk und Lugansk zuzuschreiben.

Frage: Gibt es weitere Details zu den biologischen Aktivitäten des deutschen Militärs in der Ukraine?

Maria Zakharova: Damit Sie die Situation besser verstehen, möchte ich die folgenden Fakten anführen. Seit 2013 führt die deutsche Regierung unter der Schirmherrschaft des Auswärtigen Amtes das Deutsche Biosicherheitsprogramm (GBP) durch, das Partnerschaftsprojekte mit Regierungsbehörden und Forschungsorganisationen in Schwerpunktländern umfasst, zu denen die Ukraine im Jahr 2014, dem Jahr des Maidan, gehörte. Deutsche Spezialisten des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr (München), des Friedrich-Loeffler-Instituts (Greifswald-Riems), des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (Hamburg) und des Robert-Koch-Instituts (Berlin), die sich auf die Erforschung tödlicher biologischer Agenzien spezialisiert haben, sind an den praktischen Aktivitäten beteiligt.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes soll die dritte Phase des GBP in den Jahren 2020-2022 umgesetzt werden. Den öffentlich zugänglichen Materialien ist zu entnehmen, dass zu den erklärten technischen Zielen des GBP u. a. die Sammlung von Informationen über Epidemien in Drittländern, auch unter Einsatz von Big-Data-Technologie, und die Entwicklung der Infrastruktur der Partnerländer für den Umgang mit gefährlichen biologischen Kampfstoffen gehören.

Das Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin in Charkow ist seit 2016 der wichtigste ukrainische Partner des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr, wie wir aus dessen eigenen Angaben wissen. Die beiden Institute kooperieren im Rahmen des ukrainisch-deutschen Projekts mit dem Titel „Initiative zur biologischen Sicherheit und biologischen Abwehr im Management von Zoonoserisiken an den Außengrenzen der Europäischen Union.“ Die Tatsache, dass das offizielle Ziel des Projekts die „Verbesserung der biologischen Abwehr- und Sicherheitslage“ in der Ukraine, „insbesondere im Osten des Landes“ ist, wirft die rhetorische Frage auf, welche Grenze die deutschen Militärbiologen im Sinne ihrer beruflichen Interessen als Außengrenze betrachten. Ist es die russisch-ukrainische Grenze?

Das Institut für Mikrobiologie behauptet in seinen Unterlagen, das Projekt stehe im Zusammenhang mit der „potenziellen Bedrohung durch den biologischen Terrorismus“ in der Ukraine inmitten der nicht enden wollenden Feindseligkeiten in den östlichen Regionen des Landes. Es ist völlig klar, dass dies eine subtile Botschaft über die mögliche „Verwicklung“ der DVR und der LPR in Pläne für den Einsatz international verbotener biologischer Waffen sein soll. Auf diese Weise schüchtern die deutschen Militärs ihre ukrainischen Kollegen seit langem bewusst ein und hetzen sie faktisch psychologisch gegen die Donbass-Republiken auf. Die ukrainischen Experten für biologische Sicherheit nehmen regelmäßig an den vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr veranstalteten medizinischen Bioabwehrkonferenzen teil.

Um sich vor einem möglichen biologischen Angriff zu schützen, muss man natürlich zunächst die möglichen biologischen Kampfstoffe untersuchen, mit denen ein solcher Angriff durchgeführt werden kann. Mit anderen Worten, es ist notwendig, Forschung auf dem Gebiet der biologischen oder chemischen Waffen zu betreiben. Die deutschen Streitkräfte (AFG) verfügen in diesem Bereich über ausreichende Kenntnisse und praktische Fähigkeiten, wie der skandalöse Vorfall mit der mysteriösen Vergiftung des Bloggers Alexey Navalny gezeigt hat. Spezialisten des AFG-Instituts für Pharmakologie und Toxikologie – einer militärischen Einrichtung, die mit dem AFG-Institut für Mikrobiologie verbündet ist – sollen im Körper des russischen Staatsbürgers sehr schnell Spuren eines militärischen Giftstoffs nachgewiesen haben, den die NATO zur Familie der Nowitschoks zählt. Ein solch hohes Maß an Fachwissen – wenn natürlich alle Aussagen sachlich richtig wären – lässt vermuten, dass die AFG in der Lage ist, giftige Substanzen, einschließlich des berüchtigten Nowitschok und seiner Marker, selbständig zu synthetisieren.

Das deutsche Friedrich-Loeffler-Institut, das für das Zentrum zur Erforschung der gefährlichsten Viren und zoonotischen Infektionen auf der Ostseeinsel Riems verantwortlich ist, unterhält eine aktive Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Staatlichen Forschungsinstitut für Labordiagnostik und veterinärsanitäre Expertise (Kiew), dem Staatlichen Wissenschaftlichen Kontrollinstitut für Biotechnologie und Stämme von Mikroorganismen (Kiew) und auch mit dem Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin (Charkow), das parallel zum AFG-Institut für Mikrobiologie kooperiert. In der Ukraine hat sich das Friedrich-Loeffler-Institut auf das hämorrhagische Krim-Kongo-Fieber konzentriert. Sowjetische Wissenschaftler entdeckten es erstmals 1944 auf dem Gebiet der russischen Krim. Es gibt dokumentierte Belege dafür, dass das Institut seine ukrainischen Partner beauftragte, Proben von Ektoparasiten-Empfängern von Fledermäusen zu sammeln, die im Rahmen der bestehenden Abkommen auf die vorgenannte Insel Reims verbracht wurden.

Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin hat seine Aktivitäten in der Ukraine auf extrem gefährliche Fiebererkrankungen konzentriert – Denge, Chikungunya, West-Nil und Usutu, um nur einige zu nennen.

Diese Informationen über die biomilitärischen Aktivitäten Deutschlands in der Ukraine sind bei weitem nicht erschöpfend. Es ist nicht auszuschließen, dass die russischen Streitkräfte im Verlauf der militärischen Sonderoperation weitere Dokumente entdecken werden. Bestätigten Berichten zufolge hat Deutschland seine Arbeit im Bereich der biologischen Sicherheit eng mit seinen amerikanischen Verbündeten koordiniert, die in der Ukraine ein Netz von mindestens 30 biologischen Labors eingerichtet haben. Zusätzlich zu ihren anderen Aktivitäten waren sie an gefährlichen Forschungen beteiligt.

Wir fordern deutsche Beamte dringend auf, die Verbreitung falscher Behauptungen über die Absichten unseres Landes, völkerrechtlich verbotene Waffen einzusetzen, unverzüglich einzustellen. Wir sind der Meinung, dass solche Behauptungen die Neonazi-Bataillone nur zu schrecklichen Provokationen anspornen können, für deren tragische Folgen Berlin die moralische Verantwortung tragen wird

Quelle:

FOREIGN MINISTRY SPOKESPERSON MARIA ZAKHAROVA’S INTERVIEW WITH “RT” TV CHANNEL, APRIL 16, 2022

