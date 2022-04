https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259525.shtml

Die USA und die NATO schüren weiterhin die Flammen und beeinträchtigen den langfristigen Sicherheitsrahmen der EU: Experten.

Von Chen Qingqingund Xu Yelu

Als Russland behauptete, seine Truppen hätten das Stadtgebiet von Mariupol, der strategisch wichtigen Hafenstadt im Südosten der Ukraine, geräumt und den ukrainischen Truppen in der Stadt eine Frist zur Kapitulation gesetzt, waren einige Experten der Ansicht, dass die Schlacht als entscheidender Wendepunkt für die Ukraine angesehen werden könnte im Ukraine-Russland-Konflikt, der jetzt zwei Monate andauert. Die Einnahme von Mariupol wird dazu beitragen, die Grundlage für Russlands nächste schrittweise Militäroperationen im Donbass zu legen, und die Einnahme der Hafenstadt könnte einen Landkorridor von Lugansk über Donezk bis zur Krim schaffen.

Experten warnen, dass die anhaltenden Waffenlieferungen der USA und der NATO in die Ukraine nur zu unvorhersehbaren Folgen führen würden, den Russland-Ukraine-Konflikt zu verlängern und die Flammen anzufachen, was langfristig auch den europäischen Sicherheitsrahmen beeinträchtigen wird.

Russland stellte den ukrainischen Soldaten am Sonntag ein Ultimatum, ihre Waffen in Mariupol niederzulegen, und Moskau erklärte lat Reuters, dass die russischen Streitkräfte Mariupol bei seiner größten Eroberung des Konflikts in den letzten fast zwei Monaten fast vollständig unter Kontrolle hätten,

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konashenkov, sagte am Samstag, dass die ukrainische Hafenstadt vollständig von Asowschen Militanten, ausländischen Söldnern und ukrainischen Truppen zurückerobert worden sei und der verbleibende Teil der ukrainischen Gruppierung auf dem Gelände des Stahkwerks Azovstal Iron eingekreist sei. Das Stahlwerk ist laut TASS Berichts eines der größten metallurgischen Werke Europas.

Mariupol ist eine strategische Stadt am Asowschen Meer, auf die Russlands Militärkampagne seit Beginn des Konflikts abzielt, da die Einnahme der Stadt einigen Analysen zufolge dazu beitragen würde, einen Landkorridor von Luhansk nach Donezk und hinunter zur Krim zu schaffen. Dieser Landkorridor würde Moskau die Kontrolle über die ukrainische Küste am Asowschen Meer sichern und dazu beitragen, die Versorgung auf dem Seeweg zu erleichtern.

„Die Einnahme von Mariupol wird dazu beitragen, den Grundstein für die nächste Militäroperation im Donbass zu legen, da verschiedene Anzeichen jetzt zeigten, dass die Ukraine mit der militärischen Unterstützung des US-geführten Westens eine bedeutende Militäroperation im Donbass starten wird, in der Russland dies tun kann. um nicht zu verlieren“, sagte ein in Peking ansässiger Experte für geopolitische Angelegenheiten am Sonntag gegenüber der Global Times. Er wollte nicht identifiziert zu werden, .

Die nächste Phase des russischen Militärfeldzugs in der Ukraine könnte in den nächsten Tagen beginnen, sagte NBC News am Samstag unter Berufung auf zwei hochrangige US-Verteidigungsbeamte.

Die US-Beamten nehmen an, dass die Russen beabsichtigten, sich neu zu formieren, um dann eine weitere Militäroperation zu beginnen, die sich auf die Donbass-Region und den Südosten der Ukraine konzentriert, so heißt es in dem Medienbericht.

Die vorrangige strategische Bedeutung der russischen Besetzung von Mariupol besteht darin, die Errungenschaften des Krim-Konflikts im Jahr 2014 zu konsolidieren und gleichzeitig die strategische Kontrolle Russlands über das Schwarzmeergebiet wiederherzustellen, sagte Wang Yiwei, Direktor des Instituts für internationale Angelegenheiten an der Renmin-Universität von China die Global Times am Sonntag.

Die Einnahme des Hafens in der Nähe der Einfahrt nach Sankt Petersburg ist auch strategisch wichtig, um Schweden und Finnland abzuschrecken, die ebenfalls vorgeschlagen haben, der NATO beizutreten.

Russland sagte kürzlich, dass eine atomwaffenfreie baltische Region nicht mehr möglich sei, wenn Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden, und spielte damit auf zusätzliche Nukleareinsätze in Europa an, sagte CNBC, da die beiden Länder sagten, ihre Entscheidung über einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft werde innerhalb weniger Wochen zustandekommen.

„Die ukrainische Seite wird ein neues Verständnis und Urteil über die Gesamtsituation haben, nachdem Russland Mariupol eingenommen hat, da die Übernahme der Hafenstadt nicht nur symbolisch, sondern wesentlich ist, um die ukrainische Regierung wieder für die Dringlichkeit der Situation zu sensibilisieren und eine Fehleinschätzung der Macht der russischen Armee zu vermeiden“, sagte Wang.

Der verbleibende Teil der ukrainischen Gruppierung in Mariupol wurde auf dem Gelände des Azovstal-Eisen- und Stahlwerks vollständig eingekreist, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Unterdessen warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag davor, dass die Verhandlungen enden würden, wenn russische Truppen die verbleibenden Streitkräfte vernichten würden.

Während sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nicht entspannt, sagte US-Außenminister Antony Blinken gegenüber europäischen Verbündeten, dass die USA glauben, dass die russischen Militäroperationen in der Ukraine bis Ende 2022 andauern könnten, teilte CNN am Freitag mit. Gleichzeitig haben die USA zusammen mit der NATO die Lieferungen der „sensibelsten“ Waffensysteme in die Ukraine erhöht und die Krise auf ein unvorhersehbares Terrain getrieben.

Der Grund für die fortgesetzte Lieferung von Waffen an die Ukraine durch die USA und die NATO ist, dass die USA nicht wollen, dass der Konflikt bald endet, da sie nur wollen, dass die Kämpfe fortgesetzt werden, damit sie weiterhin Sanktionen gegen Russland verhängen können, um Russland zu Fall zu bringen und um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Fall bringen, bemerkte Wang.

„Die USA nutzen diese Gelegenheit auch, um die sogenannte Autonomie und Unabhängigkeit Europas zu Fall zu bringen und das strategische Vertrauen zwischen China und Russland zu untergraben. Bei all den Problemen in den innenpolitischen Angelegenheiten der USA müssen sie weiterhin die Aufmerksamkeit ablenken und Kriege anzetteln, um in Schwung zu kommen für die Zwischenwahlen“, sagte er.

