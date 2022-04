Russische Soldaten retten Kinder aus der Gefahrenzone in Mariupol – Russian Soldiers Evacuate Children from Dangerous Areas of Mariupol – Von Patrick Lancaster

Russische Soldaten retten Kinder in Mariupol

TRANSKRIPT.

– Können Sie sagen, was jetzt los sein wird? – Jetzt werden wir die Kinder bis zum Punkt in Vostochny eskortieren, wir werden sie durch einen sicheren Korridor führen, kleine Kinder evakuieren.

0:37 – Okay. Kannst du dich selbst vorstellen? – Winkel. – Wer bist du? – Ich bin damit beschäftigt, Kinder aus dem Keller zu retten und sie an einen sicheren Ort zu evakuieren.

0:53- Bist du Russe oder DVR oder was? – Ich bin Russe. – In Ordnung, ich verstehe. – Sehen Sie, Kinder sind nicht freiwillig hier, sie wurden als Geiseln genommen. Es ist das Gebiet von Krankenhaus Nr. 4.

1:09 Hier ist ein Luftschutzbunker. Der im alten Stil. Sie sind seit 1,5 Monaten hier. Sie wurden von der Kiewer Regierung, den ukrainischen Streitkräften, hierher getrieben.

1:18 Sie kamen aus den umliegenden Gebieten hierher und blieben die ganze Zeit hier, da sie nicht herausgelassen wurden. Im Moment ist der Kampf hier vorbei. Die Evakuierung der Kinder ist im Gange.

1:28- Wann waren die Ukrainer hier? – Was? – Wann hatten die Ukrainer das letzte Mal die Kontrolle über dieses Gebiet? – Der letzte Kampf war hier vor 4 Tagen vorbei.

1:39 Wir befreien nach und nach ein Haus nach dem anderen, einen Block nach dem anderen. Wir bewegen uns in Richtung „Azovstal“. – Er hat recht. So ist es.

1:51 – Viele unserer russischen Soldaten starben, als sie hier Kinder retteten. Sie retteten sie in diesem Gebiet. Sie ließen uns nicht näher an die Krankenhäuser heran, die aus Mörsern schossen.

2:11 Sie gingen ständig auf Konter. Diese Bewohner waren ein menschlicher Schutzschild für sie. Sie ließen sich nicht von uns wegbringen.

2:36- Kann ich in diese Straße gehen? – Wenn du hier am nächsten meinst, dann kannst du gehen. – Am nächsten. Aber sei vorsichtig. Und binden Sie einen Verband um Ihre rechte Hand.

2:44- Was ist mit Volnistyy? – Es ist noch nicht möglich, weiter zu kommen, als Schützenpanzer bei Volnistyy sind. Gehen Sie nicht dorthin. Erst kürzlich gab es eine Schlacht und jetzt gibt es eine Säuberung.

2:54- Ja, die Jungs haben mir gesagt, dass es keinen Weg dorthin gibt. – Am Morgen war da noch ein Maschinengewehr..

3:23 – Wo ist der Junge, der … – Hier ist der Junge.

3:29- Rufen Sie sie an. Ich bringe dich in Sicherheit. Und dann kommen wir hierher zurück und du bleibst dort. – Die Eltern mit Töchtern werden hier bleiben. – Aber warum kommen sie nicht heraus und sagen mir das?

3:41 – Wir wissen es nicht. – Sie versuchen, das Auto zu starten. – Sie werden es jetzt nicht starten. Lassen Sie sie in Sicherheit im Krankenhaus 2 warten. – Sie haben versprochen, uns mit den Kindern in diesem Auto in die Entbindungsklinik zu bringen.

3:56- Welches? – Das hat der Korrespondent versprochen. – Wir führen Sie aus. Zuerst müssen wir aus der Beschusszone raus, und dann bringen wir euch alle in einem Auto raus.

4:13Panzerabwehrminen. – Sie sind sicher.

4:21Überqueren Sie schnell die gekreuzte Straße.

4:50 – Hier! Hier! Hier!

4:55 – Geh! Verlassen! Los Los!

5:02- Wie weit sind die Ukrainer?

5:08 – Los! – Wissen Sie, wie weit die Ukrainer sind? – Nein. – Ich verstehe dich.

5:21- Hör zu, du gehst jetzt dorthin zu diesem Haus, verstanden? – Ja, das können wir jetzt selbst machen. – Bring sie dort zum Zweiten. Und für den Rest kommen wir zurück, okay?

5:35 – Seien Sie vorsichtig. – Vielen Dank! – Verabschiedung! – Warten! Angel 9. Kompanie, oder? – Nur Engel. – Okay, ich danke Ihnen sehr!

5:51- Was wird jetzt passieren? – Was? – Was machen wir als nächstes? – Wir gehen jetzt gerade zurück in den Keller, holen die zweite Gruppe ab und gehen dann den gleichen Weg dorthin.

6:12- Er blieb drinnen und stapelte die Taschen. Wir waren im hintersten Raum. – Im Keller? – Ja. Sein Name ist Maxim. – Jetzt werden wir ihn finden und dorthin bringen.

6:29- Wann hast du deinen Enkel das letzte Mal gesehen? – Grade eben. Er sagte mir, ich solle gehen, weil er Angst hatte, dass alle gehen würden. – Wir werden ihm jetzt nachgehen.

6:41- Er ist jung und nur ein moderner Junge. – Alles wird in Ordnung sein.

6:57- Wer ist noch bereit, zum zweiten zu gehen? – Wir gehen. Zum zweiten? – Nun, wer wollte nach Vostochnyi gehen? – Wir müssen ins Entbindungsheim, dann kennen wir den Weg.

7:08- Wir fahren Sie mit einem Auto zur Entbindungsklinik. – Okay. – Sie sollten jetzt warten. Hör mir gut zu.

7:15 Kommen Sie jetzt und nehmen Sie alle Produkte mit, die wir mitgebracht haben. Und Sie senken sie auf Menschen, die kein einziges Brot gesehen haben, verstehen Sie? – Ja.

7:26- Das sind Produkte für diejenigen, die hier bleiben, verstanden? – Wir bleiben. – Komm jetzt.

7:53- Bringen wir es in einen Raum und teilen es dann. – Aber wie viele Menschen bleiben übrig? – Jetzt nimm es.

9:16- Entschuldigung, können Sie mir sagen, was passiert ist? – Ich war noch nie hier. Einer hat Splitter in die Lunge bekommen. Hier sind es zwei Personen. – Zwei!

9:38 – Vielen Dank!

9:43 Wenn jemand jemanden an einigen Adressen verloren hat, dann haben wir eine Website und wir werden wahrscheinlich nach jemandem suchen.

9:50- Weine nicht, komm! Keine Angst. Nimm meine Hand. – Simochka, nimm Onkels Hand und geh. Weine nicht und benimm dich gut.

9:58- Gehören sie dir? – Ja. Meine Kinder. – Warum gehst du nicht mit? – Ich muss das Auto starten und nach Hause gehen.

10:07- Oh, auf deinem Auto, richtig? – Ja. Ich starte mein Auto, hole sie dort ab und fahre nach Hause. – Viel Glück dann!

11:29- Lassen Sie mich Ihnen helfen. – Ja sicher. Es tut mir Leid. Ich verwechsle alle Wörter.

12:36- Darf ich nicht antworten?

13:09 – Los! Gehen!

13:10- Warten wir auf alle.

13:17- Lass mich dich durch den Schlamm bringen. Komm zu mir. Lass uns gehen.

13:42- Es ist nur noch wenig übrig.

13:56 – Geh, geh! Jetzt gehen. Geh dorthin.

14:12- Jetzt sollten alle schnell sein. Kinder?

14:15 – Hand! – Mama, ich will nach Hause..

14:17- Sind Ukrainer da? – Ja, es ist beschädigt.

14:26- Jetzt kommen wir alle zusammen und überqueren schnell diese Straße, verstanden? -Ja.

14:42- Gehen wir? – Los Los! – Schnelldurchlauf!

14:48 – Los!

15:04- Dann geh zum 2. und dann wirst du es herausfinden. Weißt du, wo der 2. ist?

15:09- Ja, ich kenne den Weg. – Okay, dort ist es sicher. – Danke! – Verabschiedung!

15:35 – Diese schwarze Kleidung gehört ihnen. – Ja, normalerweise haben sie schwarze Kleidung oder nur Zivilkleidung. – Er ist in Zivil gekleidet. Seien Sie vorsichtig, treten Sie nicht dorthin. Lassen Sie mich zuerst gehen.

15:49 – Schrapnellwunden, richtig? Er hat Platzwunden.

15:56- Hier ist die erste Aufnahme. Er wurde erschossen. Er wird in Zivil gekleidet. Sie haben ihn erschossen.

16:10 Er hat Schusswunden am Rücken. Es ist hier zu sehen. Eins, zwei.. Das heißt, er war hier schon fertig.

16:20- Was ist an seinem Hals? – Er hat einen weißen. Er wollte sich ergeben, aber seine eigenen Leute haben ihn erschossen. Sie waren im Krankenhaus und haben ihn hier erschossen.

16:38- Und wer hat ihn erschossen? – Ukrainische Streitkräfte, Asowsche Jungs. – Erschoß ihn? – Ukrainer töten ihre eigenen Leute.

17:19 *Freiheit den Patrioten*

