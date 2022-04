Sahra Wagenknecht über Russland in einem sehr enttäuschenden Interview mit der Berliner Zeitung: „Ein verbrecherischer, völkerrechtswidriger Krieg, für den es keine Rechtfertigung gibt“.

Ein insgesamt sehr enttäuschendes Interview.

Vorab sagt Sahra Wagenknecht:

Ein verbrecherischer, völkerrechtswidriger Krieg, für den es keine Rechtfertigung gibt.

Dann zwar fundierte Kritik an der massiven Rüstungspolitik und der Bestrebungen der Ampel-Politik die Ukraine immer mehr mit Waffen zu beliefern. Aber keinerlei Kritik an den rechtsradikalen Tendenzen der Politik in Kiew. Keinerlei Erwähnung der Gräueltaten der Neonazis.



Und auf die Frage der Berliner Zeitung eine sehr unwissende Antwort, die die Schuld Russlands an den Verbrechen in Bucha zu bestätigen scheint:

Was machen Bilder wie die von getöteten Zivilisten aus Butscha mit Ihnen, die Tatsache, dass ein souveränes Land zum Spielball von Großmacht-Politik wird?

Die Antwort von Sahra Wagenknecht:

Das ist furchtbar! Und natürlich lassen solche Bilder mich nicht kalt.

Weiter im Interview, das man hier komplett nachlesen kann:

https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/3165.ich-bin-kein-bedingungsloser-pazifist.html



