Mexiko verstaatlicht sein Lithium (Kawsachun News)

Der Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador, hat erklärt, dass er bereits eine Reform des Bergbaugesetzes des Landes vorbereitet hat, die das mexikanische Lithium offiziell zum Eigentum der Nation machen würde. Diese Reform wird eingeführt, wenn die „Elektroreform“ am kommenden Sonntag von der Opposition blockiert wird.

Präsident López Obrador sagte in seiner täglichen Pressekonferenz:

„Sie werden uns nicht gegen eine Wand stellen. Lithium, das sowohl von Unternehmen als auch von ausländischen Regierungen begehrt wird, wird Mexiko gehören“, bekräftigte Präsident López Obrador.

„Lithium ist weißes Gold und deshalb sind sie gegen eine Verfassungsreform“, betonte er und fügte hinzu; „Heute Morgen habe ich gerade die Initiative zur Reform des Bergrechts unterschrieben, die keine zwei Drittel erfordert. Es ist eine einfache Mehrheit, damit Lithium Eigentum der Nation bleibt.“

Bei der Elektroreform geht es darum, die Kontrolle über Mexikos Energieressourcen und -verteilung unter der staatlichen Federal Electricity Commission zurückzugewinnen. Der Schritt hat sowohl die US-Regierung als auch die EU verärgert, weil Unternehmen aus Spanien ihren dominierenden Marktanteil verlieren werden.

Der mexikanische Journalist Jose Luis Granados Ceja erklärte in einem Interview mit Kawsachun News das Wesentliche der Elektroreform ; „Mexiko ist dabei, die Kontrolle über seine natürlichen Ressourcen zu verändern und zurückzugewinnen und eine größere Kontrolle zu erlangen, um unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Natürlich wird Mexiko weiterhin auf dem internationalen Markt verkaufen, aber was sich ändern wird, ist, dass diejenigen, die es kontrollieren, das staatliche Unternehmen PEMEX und die Federal Electricity Commission sein werden. Spanische Unternehmen wurden von der letzten Regierung mit Verträgen beauftragt, die den Unternehmen zugute kamen, Mexiko aber schadeten. Die Politik von Manuel López Obrador beim Wiederaufbaus von PEMEX und der Federal Electricity Commission hat die Interessen des europäischen Kapitals beeinträchtigt, und das hat diesen Interventionismus gegen Mexiko gezogen.“

Mexiko hat sich mit anderen lithiumreichen Ländern wie Bolivien und Argentinien koordiniert, um die Ressource zu entwickeln und gleichzeitig die Souveränität darüber zu bewahren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related