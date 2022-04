Massive Kriegsverbrechen des ukrainischen Militärs auf dem Gebiet des Donbass – Beschuß von Flüchtlingskonvoi in der Region Charkow

Bei einem Angriff ukrainischer Einheiten auf einen Flüchtlingskonvoi in der Region Charkow sollen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft der Volksrepublik Lugansk zwei Menschen ums Leben gekommen sein. In einer entsprechenden Erklärung heißt es:

„Am 13. April 2022 schossen ukrainische Kämpfer in der Region Charkow auf einen Fahrzeugkonvoi, der Zivilisten vom Gebiet der LVR auf ukrainisches Gebiet transportierte. Durch Mörser- und Maschinengewehrfeuer wurden zwei Menschen getötet und drei weitere unterschiedlich schwer verletzt.“



Massive Kriegsverbrechen des ukrainischen Militärs

Das Büro der Ombudsfrau für Menschenrechte in der Volksrepublik Donezk (DVR) hat einen Anstieg der vom ukrainischen Militär auf dem Gebiet des Donbass begangenen Verbrechen festgestellt. Darauf wies die Ombudsfrau der DVR Darija Morosowa am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur TASS hin.

„Seit dem Beginn der Sonderoperation sehen wir eine Zunahme der Kriegsverbrechen [durch das ukrainische Militär], besonders in den befreiten Gebieten sind sie massiv.

Wir zeichnen jede Tatsache auf, übergeben sie den Strafverfolgungsbehörden, der Kommission zur Erfassung von Kriegsverbrechen.“



Dies sei ein ernsthafter Impuls für ein zukünftiges Tribunal gegen die Ukraine in Bezug auf den Völkermord an der Bevölkerung des Donbass, so Morosowa.

Ihr zufolge wurden zahlreiche Fälle registriert, in denen Menschen von der Evakuierung aus der Kampfzone abgehalten wurden und zu Geiseln und menschlichen Schutzschilden für die ukrainische Armee wurden. Die Ombudsfrau fügte hinzu:

„Menschen behaupten, dass die Feuerstellungen im Wohnsektor bereits am 22. Februar von Vertretern der ukrainischen bewaffneten Formationen eingerichtet wurden. Mit anderen Worten: Wir wissen, dass sie bewusst geplant haben, Kampfhandlungen in einem städtischen Umfeld durchzuführen. Ich glaube kaum, dass solche Entscheidungen von den Soldaten selbst hätten getroffen werden können. Offensichtlich war es ein Befehl aus Kiew.“

Darüber hinaus seien zahlreiche Fälle von Plünderungen registriert worden. Insbesondere beim Abzug der ukrainischen Soldaten aus Wolnowacha und Mariupol hätte es zahlreiche Plünderungen und Erniedrigungen der Bevölkerung gegeben, so Morosowa.

